«Вся Россия будет знать»: «дофаминовая бабушка» о своей популярности в соцсетях

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 59 0

Много лет она вязала для себя и близких, пока один ролик внучки не изменил все.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Коллекция вязаных носков и тапочек помогла Валентине Утихон стать звездой соцсетей

В 88 лет Валентина Утихон из Ростова неожиданно стала звездой соцсетей. Ее вязаные носки, тапочки и коврики покорили интернет-пользователей, а она получила прозвище «дофаминовая бабушка» — за любовь к ярким цветам. О своем хобби, внезапной популярности и том, как домашнее увлечение превратилось в дело, женщина рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Освоила это ремесло Валентина Утихон еще в детстве — наблюдала за мамой и соседями, которые создавали вещи своими руками.

«Увидела, что мама вяжет. Присматривалась. Соседи вязали. Тоже присматривалась, училась, как показывали мне. Ну, взяла, понравилось. Очень люблю вязать», — рассказала Валентина.

При этом долгие годы рукоделие оставалось лишь увлечением. Пока была замужем, женщина практически не занималась вязанием — в браке она прожила 60 лет. После смерти супруга хобби стало для нее настоящей отдушиной.

«Не вязала, когда замужем была. А замужем была 60 лет. Как мужа не стало, начала вязать. Успокаивает хорошо», — поделилась она.

Особенно поклонников творчества Валентины удивляет ее скорость. На создание пары носков у нее уходит совсем немного времени — правда, женщина не проводит за спицами весь день.

«Ну, носки я за день свяжу. Вернее как? Утро, вечер, обед. Не целый же день вяжу. В свободное время. Это я отдыхаю», — объяснила она.

Долгое время Валентина не продавала свои работы. Она просто складывала готовые изделия, надеясь, что когда-нибудь они пригодятся. Все изменилось благодаря внучке Марине, которая заглянула в комнату бабушки и увидела ее необычную коллекцию: десятки ярких вязаных вещей.

Девушка сняла видео и опубликовала его в соцсетях. Ролик набрал миллионы просмотров, а на изделия появился реальный спрос. Первые 200 пар носков и тапочек, которые хранились у «дофаминовой бабушки», раскупили практически сразу. Теперь Валентина признается, что едва успевает выполнять заказы.

«Сейчас не успеваю вязать, выхватывают из-под рук. И продают. Деньги и появились», — рассказала Валентина.

Свое вдохновение «дофаминовая бабушка» черпает в ярких цветах. Именно они стали одной из главных особенностей ее творчества.

«Вот люблю я яркое, люблю. Лежит (изделие. — Прим. ред.) и сердце радует», — отметила Валентина.

К внезапной популярности бабушка относится с удивлением, но не скрывает радости.

«Ну, это меня удивляет, конечно. Столько лет жила, никто не знал меня, теперь. А теперь, наверное, вся Россия будет знать», — сказала Валентина.

Ранее 5-tv.ru писал о 75-летней жительнице Хабаровска Алле Живетьевой, которая после выхода на пенсию увлеклась видеоиграми. Благодаря необычному хобби она стала популярна в соцсетях, а сама признавалась, что игры помогают ей проводить свободное время и тренировать мелкую моторику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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