Президент Сербии Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Сербский лидер планирует объехать страну на своей машине, чтобы обратиться к народу.

Когда президент Сербии Вучич уйдет в отставку

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста 25–26 сентября. Об этом сообщило издание Politika со ссылкой на официальное заявление.

«Сразу по моему возвращению из Нью-Йорка я подам в отставку. Не знаю, будет ли это 25 или 26 сентября, но это так», — сказал политик.

По словам сербского лидера, он планирует объезжать страну на своей машине, чтобы обращаться к народу.

Ранее сербское правительство предложило Вучичу распустить парламент в соответствии с инициативой премьер-министра Джуро Мацуты. Президент согласился и подписал указ.

«Выборы — это доказательство непоколебимой силы демократической Сербии», — заявлял Мацута.

Выборы пройдут 25 октября. По словам главы республики, у граждан будет возможность избирать кандидатов из множества достойных вариантов. Также он призвал политиков провести предвыборную кампанию мирно и корректно.

Ранее схожая ситуация была в 2025 году — тогда Вучичу пришлось провести досрочные выборы в парламент из-за народных волнений.

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