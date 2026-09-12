Инцидент на борту: на менеджера Куртуковой в самолете прыгнула кошка

Куртукова: в самолете кошка сбежала из переноски и прыгнула на моего менеджера

На менеджера певицы Татьяны Куртуковой во время полета неожиданно прыгнула кошка. Необычной историей исполнительница хита «Матушка-земля» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения Русского радио.

Интересный случай произошел с певицей во время гастрольного перелета.

«Интересный случай был в самолете, совсем недавно. Мы летели из города Тарко-Сале, были же недавно дни города по всей стране», — рассказала Куртукова.

Во время полета звезда с ее менеджером спали и совсем не ожидали появления хвостатой «фанатки».

«К нам кто-то ночью прибежал, пока мы спали с моим менеджером, Ксюшей. Она была в маске, я в маске. Она просто вскакивает, и я вскакиваю. Я спрашиваю: «Что случилось?». Она: «Кошку забрали» «, — поделилась деталями Татьяна.

Вместе с кошкой к менеджеру Ксении подбежала и ее хозяйка.

«Откуда-то из переноски сбежала кошка, она прыгнула на моего менеджера, за этой кошкой на Ксюшу прыгнула ее хозяйка», — посмеялась Куртукова.

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