Тим Кук покинул пост руководителя Apple

Гендиректор Apple Тим Кук покинул пост руководителя компании 1 сентября. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети Х.

«Завтра изменится моя должность, но любовь к Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, что вы являетесь постоянным источником вдохновения», — написал Тим Кук.

О том, что Тим Кук планирует отставить должность руководителя Apple, стало известно еще в конце 2025 года. Весной 2026-го компания также объявляла об увольнении Кука с должности генерального директора. Тогда же выяснилось, что он станет исполнительным председателем совета директоров Apple. После его ухода пост главы компании займет Джон Тернус.

Ранее Тим Кук провел последнюю для себя конференцию WWDC 2026 в качестве руководителя компании. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальном YouTube-канале. Выступая в Apple Park, Кук выразил благодарность разработчикам и пользователям компании. Он отметил, что для него было честью наблюдать, как люди используют инструменты корпорации, а также получают огромный опыт.

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