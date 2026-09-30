Самолет Flydubai могли посадить оказавшиеся на борту русский и украинский пилоты
Специалисты летели в качестве пассажиров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский и украинский пилоты, находившиеся на борту самолета Flydubai в качестве пассажиров, могли помочь экипажу посадить лайнер в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Israel Hayom.
Согласно версии, опубликованной изданием, два пилота находились на борту в рамках штатной тренировки и летели как обычные пассажиры. После возникновения нештатной ситуации они якобы помогли стабилизировать самолет и выполнить посадку в аэропорту Табук. Однако официально эта версия пока не подтверждена.
«Все члены экипажа в настоящее время проходят тщательную проверку биографических данных. Тем временем Израиль принял решение направить в Саудовскую Аравию поисковый рейс для эвакуации застрявших граждан», — говорится в сообщении.
После набора высоты около девяти тысяч метров один из пилотов направил лайнер в резкое пике. В результате самолет оказался на высоте примерно 4,5 тысячи метров. По предварительным данным, попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации привела к конфликту между членами экипажа.
Во время полета с борта были переданы два сигнала: 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код возможного захвата воздушного судна.
По данным СМИ, второй пилот нанес коллеге несколько ножевых ранений. Пассажиры, услышав крики из кабины, попытались вмешаться в происходящее.
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