«Мирным путем решить не получится»: Бородина подала в суд на Веронику Степанову

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 9 0

Телеведущая и ее супруг требуют защитить их репутацию от психолога в социальных сетях.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Ксения Бородина и Николай Сердюков подали в суд на Веронику Степанову

Ксения Бородина и Николай Сердюков обратились в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с иском к психологу Веронике Степановой. Поводом стали видеоролики, в которых, по мнению супругов, содержатся недостоверные и оскорбительные сведения об их семье.

«Ответчик (Вероника Степанова) на протяжении длительного времени, уже нескольких лет, распространяет порочащую информацию, оскорбления в адрес моих доверителей», — прокомментировала ситуацию представитель истцов Оксана Михельсон.

Супруги настроены серьезно и требуют через суд признать сведения из спорных видеороликов недостоверными и порочащими их честь.

В материалах дела говорится о двух видео, опубликованных на YouTube 25 апреля 2023 года и 1 февраля 2026 года, а также размещенных во «ВКонтакте» 21 августа 2024 года и 8 февраля 2026 года. Один из роликов называется «Бородина и Сердюков: Убогие мужья с Дома 2 / Паленые подарки». В нем психолог обсуждает отношения супругов, а в начале показывает изображение Сердюкова в образе опоссума, созданное с помощью искусственного интеллекта.

Истцы считают, что публикации порочат их честь и достоинство, формируют негативное представление и причиняют моральный вред. Кроме того, они указывают на использование изображения и товарного знака «Ксения Бородина» без согласия, вмешательство в частную жизнь, фотомонтаж и использование фрагментов телепередач без разрешения правообладателей.

В качестве доказательств супруги представили нотариальный протокол осмотра интернет-страниц и скриншоты. В иске также отмечается, что аудитория YouTube-канала Степановой составляет около 3,16 миллиона человек, а страницы во «ВКонтакте» — около 495,7 тысячи подписчиков. По утверждению истцов, обе площадки используются в коммерческих целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин обратился в суд из-за использования имени и изображения певицы в рекламе без ее согласия. По словам представителя артистки, часть рекламных роликов была создана с помощью нейросетей.

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