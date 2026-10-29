«Меня как-то Господь спас»: бывший главврач в Алешках рассказал об обстрелах и личной трагедии

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист Эксклюзив 25 0

В городе готовятся к гуманитарной миссии, во время которой жителям планируют доставить продукты, лекарства и помочь с эвакуацией.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бывший главврач в Алешках: выжил после атаки на больницу и гибели супруги

Бывший главный врач больницы в Алешках Владимир Харлан рассказал корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, как пережил удар по медучреждению и спустя время потерял жену.

По словам Харлана, во время атаки на больницу погиб медицинский работник, а сам он получил тяжелое ранение.

«Меня как-то Господь спас», — сказал мужчина.

Еще одну трагедию Харлан пережил в 2024 году. Его жена погибла всего в нескольких метрах от него. Сам мужчина, по его словам, остался жив только потому, что в момент взрыва наклонился за упавшими ключами.

«Я не могу понять, почему он меня оставил живым, Господь», — признался Харлан.

В ноябре 2024 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время поездки в Херсонскую область вручил ему орден Мужества. А 22 мая 2025 года президент России Владимир Путин передал Харлану золотую звезду Героя России.

 

Ранее жительница Алешек Светлана Надеева рассказала «Известиям» о зверствах ВСУ и тяжелой ситуации в городе. По ее словам, люди опасались выходить на улицу даже за гуманитарной помощью, а ее супруг погиб, подорвавшись на мине, когда отправился за продуктами. Позднее женщину эвакуировали.

Для проведения гуманитарной миссии в Алешках действует режим тишины с 27 октября до 22:59 1 ноября. Российские военные проводят инженерные работы и разминируют дороги, по которым должна пройти гуманитарная колонна.

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