Гонорары выше 3,5 миллиона: Долина вновь востребована после скандала с квартирой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Однако заказчики все равно относятся к артистке насторожено.

Лариса Долина скандал с квартирой: последние новости

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Продюсер Дворцов: Долина вновь стала востребована после скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина вновь начала активно выступать на корпоративах после громкого скандала с потерей квартиры в центре Москвы. Подробностями о ее нынешнем положении на рынке частных мероприятий поделился продюсер Сергей Дворцов в беседе с Газета.ру.

Новые реалии и сниженный ценник

По словам Дворцова, исполнительнице удалось реабилитировать свою карьеру, но для этого ей пришлось пойти на финансовые уступки.

«У нее все достаточно хорошо. Она ездит, зарабатывает. Гонорар за корпоративы у нее от 3,5 миллиона рублей и выше. Насколько я знаю, она вообще снизила гонорар буквально в два раза», — сообщил продюсер.

Он также добавил, что полностью восстановить позиции в концертной деятельности Долиной пока не удалось. Дворцов предполагает, что наполненные большие залы артистке стоит ожидать еще год. По словам продюсера, скоро у Долиной все наладится, и тогда ее ждет новый виток в карьере.

Осторожность заказчиков

Несмотря на возвращение к работе, продюсер признал, что «осадок» от скандала с московской квартирой у потенциальных клиентов все же остался.

По его оценке, около половины заказчиков продолжают игнорировать артистку. Они опасаются связываться с репутацией Долиной, которая закрепилась за ней после скандала.

Как сама Долина оценивает ситуацию

Сама певица в недавнем интервью призналась, что смогла пережить историю с потерей недвижимости. Она заявила, что простила всех причастных и с оптимизмом смотрит в будущее.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разразился в 2024 году. Певица попала в сложную ситуацию с мошенниками и лишилась элитного жилья.

Позже выяснилось, что артистка находилась под влиянием злоумышленников, которые убедили ее продать квартиру. История на некоторое время практически парализовала концертную деятельность Долиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

16 мар
«Простившая всех» Долина подала иск об ущербе от аферы с квартирой
14 мар
«Ей нужно просить прощение»: психолог о том, как Долиной вернуть доверие людей
11 мар
«Многие поддержали»: Долина поблагодарила друзей за помощь после потери квартиры
9 мар
Охрана Долиной усилена до четырех телохранителей после скандала с квартирой
9 мар
Спасение на корпоративах: сколько заработает Долина после отмены концертов
27 февр
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
20 февр
«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной
19 февр
Суд ужесточил наказание фигурантке дела о мошенничестве с квартирой Долиной
19 февр
Осужденные за мошенничество по делу Долиной попросили отменить приговор
13 февр
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

