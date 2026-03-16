Гонорары выше 3,5 миллиона: Долина вновь востребована после скандала с квартирой

Продюсер Дворцов: Долина вновь стала востребована после скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина вновь начала активно выступать на корпоративах после громкого скандала с потерей квартиры в центре Москвы. Подробностями о ее нынешнем положении на рынке частных мероприятий поделился продюсер Сергей Дворцов в беседе с Газета.ру.

Новые реалии и сниженный ценник

По словам Дворцова, исполнительнице удалось реабилитировать свою карьеру, но для этого ей пришлось пойти на финансовые уступки.

«У нее все достаточно хорошо. Она ездит, зарабатывает. Гонорар за корпоративы у нее от 3,5 миллиона рублей и выше. Насколько я знаю, она вообще снизила гонорар буквально в два раза», — сообщил продюсер.

Он также добавил, что полностью восстановить позиции в концертной деятельности Долиной пока не удалось. Дворцов предполагает, что наполненные большие залы артистке стоит ожидать еще год. По словам продюсера, скоро у Долиной все наладится, и тогда ее ждет новый виток в карьере.

Осторожность заказчиков

Несмотря на возвращение к работе, продюсер признал, что «осадок» от скандала с московской квартирой у потенциальных клиентов все же остался.

По его оценке, около половины заказчиков продолжают игнорировать артистку. Они опасаются связываться с репутацией Долиной, которая закрепилась за ней после скандала.

Как сама Долина оценивает ситуацию

Сама певица в недавнем интервью призналась, что смогла пережить историю с потерей недвижимости. Она заявила, что простила всех причастных и с оптимизмом смотрит в будущее.

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной разразился в 2024 году. Певица попала в сложную ситуацию с мошенниками и лишилась элитного жилья.

Позже выяснилось, что артистка находилась под влиянием злоумышленников, которые убедили ее продать квартиру. История на некоторое время практически парализовала концертную деятельность Долиной.

