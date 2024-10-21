Британский писатель Галлоуэй о том, почему приехал на саммит БРИКС: «Момент в мировой истории»
Одним из гостей саммита БРИКС в Казани стал британский писатель Галлоуэй
Фото, видео: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley; 5-tv.ru
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Он уверен, что события, которые в ближайшие дни будут разворачиваться в Казани, повлияют далеко не только на страны-участницы объединения.
Саммит БРИКС, который многие уже называют одним из самых масштабных международных событий года, привлекает интерес не только политиков. В столицу Татарстана приезжают и представители бизнеса и яркие медийные персоны.
В числе гостей — британский писатель и журналист с многомиллионной аудиторией в соцсетях Джордж Галлоуэй. Как сказал он в интервью «Известиям», события, которые в ближайшие дни будут разворачиваться в Казани, повлияют далеко не только на страны БРИКС.
«Это может стать поворотным моментом в мировой истории. БРИКС-2024 в Казани, вполне возможно, что его запомнят за благородную цель — достижение поворотного момента в истории мира к лучшему, мира, который будет множественным, мира, который будет более справедливым, мир, который представляет собой беспроигрышные решения мировых проблем, а не игру по принципу „победитель получает все“, не игру с нулевой суммой, к которой так долго благоволили западные державы», — считает британский политический деятель, писатель, журналист Джордж Галлоуэй.
В Россию также приехал Джон Шиптон — отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и, к тому же, сам активист и общественный деятель. Он тоже дал высокую оценку предстоящему саммиту.
«Я думаю, что это действительно важно. За таким политическим событием все страны наблюдают с любопытством и восхищением. Мы все надеемся, что БРИКС будет выступать за глобальный мир и процветание на этой планете», — говорит отец основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон.
Шиптон отметил, что теперь, когда его сын находится на свободе, он может больше уделять внимание другим темам, которые его волнуют. И среди них как раз саммит в Казани. Ну, а кроме того, в планах — посетить Петербург и увидеть Эрмитаж.
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