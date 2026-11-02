«Какое убийство?»: мать Сергея Соседова отвергла версию о преступлении

Мать Сергея Соседова назвала глупостью версию об убийстве сына

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина назвала глупостью предположение о том, что критик мог стать жертвой преступления. По ее мнению, произошедшее не требует дополнительных версий. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, это глупость. Придумали, чтобы держать аудиторию. Какое убийство? Здесь нечего обсуждать», — сказала Антонина Соседова.

Она считает, что сын погиб в результате несчастного случая. По словам женщины, Сергей Соседов неудачно упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Мать критика призвала сохранить память о нем.

«Пусть помнят о Сереже, не забывают. Это самое главное — помнить о человеке», — отметила она.

Вокруг смерти журналиста распространяются разные предположения. Появились и предположения о возможном конфликте с влиятельными людьми. Антонина Соседова считает такую версию маловероятной.

При этом женщина подчеркнула, что сама не может достоверно судить об обстоятельствах произошедшего. Она выразила надежду, что следователи разберутся в случившемся, и рассчитывает на внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В беседе с «МК» Антонина также назвала произошедшее несчастным случаем. Она предположила, что перед падением у Сергея могло резко снизиться давление, из-за чего он потерял сознание. По словам женщины, подобные перепады давления случались и у нее.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Критик находился в Нерюнгри, где должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Во время пребывания в гостинице он упал с лестницы и ударился затылком. После этого сотрудники отеля вызвали скорую помощь.

Соседова доставили в больницу, где ему провели операцию. Врачи диагностировали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга, однако травма оказалась смертельной.

Тело критика доставили из Якутии в Москву 28 сентября. Прощание состоялось 30 сентября, после чего Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

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