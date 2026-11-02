«Держим на контроле»: оставшиеся в Алешках семьи продолжат получать помощь

Лантратова: оставшиеся в Алешках семьи продолжат получать помощь

Жители Алешек, которые не решились покинуть свои дома из-за больных родственников или других семейных обстоятельств, не останутся без поддержки. Все обратившиеся за помощью семьи находятся на контроле, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова по итогам гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

По ее словам, во время подготовки и проведения операции не произошло ни одного инцидента, режим тишины соблюдался.

Для эвакуации подготовили 25 автобусов общей вместимостью не менее 750 человек. Кроме того, предусмотрели около 30 мест для лежачих больных и девять машин скорой помощи, рассчитанных еще на 18 человек.

Однако покинуть город согласились не все желающие. Часть автобусов возвращалась незаполненной: некоторые жители не могли оставить пожилых и больных родственников, другие не захотели расставаться с домами и привычным укладом жизни.

Лантратова рассказала, что во время общения с людьми столкнулась с эмоционально тяжелыми ситуациями. В частности, одна из женщин отказалась от эвакуации, поскольку не могла оставить мать после инсульта. Другие жители не решались уехать из-за родственников, находившихся в больницах, или пожилых родителей.

«Каждую семью из тех, кто к нам обратился, мы держим на контроле», — подчеркнула омбудсмен.

Людей, которые решили переехать на территорию России, сначала доставили в пункт временного размещения в Симферополе. Затем часть эвакуированных отправилась в Краснодарский край, а некоторые предпочли остаться в Скадовске. Пункты временного размещения организовали на базе оздоровительных центров.

По словам Лантратовой, прибывших встретили медицинские работники. Им оказали первичную помощь, а затем организовали необходимое лечение. На местах также работают психологи. Для решения бытовых вопросов организовали выездные приемы МФЦ: специалисты помогают восстанавливать документы и регистрироваться на портале Госуслуг. Кроме того, представители банков содействуют в открытии счетов, а эвакуированным предоставили сим-карты для связи с близкими.

Для жителей, пожелавших выехать на Украину, организовали отдельную колонну. Их доставили в Анапу, откуда самолетом через Гомель в Белоруссии переправили на украинскую территорию.

Ранее 27 октября в городе Алешки Херсонской области началось гуманитарное перемирие для эвакуации мирных жителей и доставки продовольствия и медикаментов. Договоренность была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Гуманитарную ситуацию в городе президент России Владимир Путин ранее обсуждал с Папой Римским Львом XIV и американским лидером Дональдом Трампом.

Жители Алешек Херсонской области, пожелавшие покинуть город, начали размещались в автобусах для эвакуации. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, возможность выехать предоставили как людям, направляющимся на территорию России, так и тем, кто хотел отправиться на Украину. Сама омбудсмен находилась в Алешках вместе с иностранными журналистами в рамках гуманитарной миссии.

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