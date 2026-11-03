Умирающий в одиночестве: сын Градского вспомнил последний день рождения отца

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Меньше чем через месяц после того, как артисту исполнилось 72 года, его сердце остановилось.

Последний день рождения Градского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Последний день рождения Александр Градский провел в одиночестве

В свой последний день рождения народный артист России Александр Градский провел в одиночестве. Об этом изданию aif.ru рассказал сын музыканта Даниил Градский.

Певец 3 ноября 2026 года мог бы отметить свой 77-й день рождения. Но его сердце остановилось 28 ноября 2021 года.

Последний день рождения артиста, по словам его сына, сильно отличался от того, как музыкант привык проводить этот день. Праздник он встретил в одиночестве, без гостей и близких людей рядом.

«Он лежал, выздоравливал дома. У него была низкая сатурация после ковида, поэтому я поздравил его по телефону, пожелал здоровья, всего самого прекрасного и замечательного. Поэтому сегодня я вспоминаю другие его дни рождения, когда он был полон энергии, сил и жизни. А сегодня вспоминать своего папу, умирающим в одиночестве на диване в свой день рождения, не стану. По-настоящему помнить хочется какие-то другие вещи», — отметил сын исполнителя.

Градский-младший также добавил, что у его знаменитого отца на протяжении многих лет была традиция проводить в день рождения масштабный концерт. И лишь после того, как закончивалось выступление, артист встречался со своими родными и близкими в узком кругу за столом. В этот день они выпивали за здоровье, причем не рюмочку горячительного, а бокал вина. Именно этот алкогольный напиток, по воспоминаниям сына, предпочитал Градский.

Почти пять лет после ухода Градского не утихают споры о его наследстве. Ночь народного артиста России Мария подала кассационную жалобу на решение Мособлсуда, отказавшегося исключить вдову музыканта Марину Градскую из числа наследников.

Дети музыканта от других браков называли союз с Мариной Градской фиктивным. Старшая дочь ранее обращалась в Наро-Фоминский суд с иском об исключении вдовы из наследников, однако суд не увидел с ее стороны противоправных действий и отказал.

Кроме того, после смерти Градского у его вдовы украли около 100 миллионов рублей в разных валютах, было возбуждено уголовное дело, и после его завершения старшие дети артиста захотели включить эти деньги в наследство и поделить их между наследниками. Так как Марина Градская не доказала, что деньги были ее личными, суд включил их в наследство и разделил поровну между детьми Градского и его вдовой.

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