«Я нашла женское счастье»: Анна Богомолова раскрыла детали личной жизни

Анна Богомолова: я нашла свое женское счастье и планирую семью

Актриса Анна Богомолова нашла свое женское счастье и планирует семью с избранником, режиссером Сергеем Филатовым. Об этом она рассказала 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

«Я свое женское счастье нашла. У меня есть возлюбленный, да, у нас все хорошо, мы планируем свадьбу, так что все супер», — сказала она.

Возлюбленный Анны, как и она сама, много работает, и тем ценнее, когда им удается проводить время вместе дома. По словам актрисы, когда съемки выматывают, восстановиться помогают уют и покой семейной жизни.

«Это тяжело еще, когда разъезды, у меня несколько проектов, я езжу и летаю на разные съемки. Это высасывает и выматывает. И вот когда дома есть этот, уют и тихая гавань, когда там такой штиль у тебя и твое убежище, вот это самое главное», — объяснила Богомолова.

Актриса в 2021 году переехала из Красноярска в Москву, познакомившись с Филатовым на кинофестивале «Новый сезон». Они сблизились, причем первое время их связывала дружба, а затем у них завязались романтические отношения. По словам Анны, ее чувство к Сергею было не юношеской влюбленностью с «бабочками в животе», а стало теплым и цельным, осознанным выбором.

В сериале «Роддом» Анна Богомолова играет анестезиолога-реаниматолога Наталью. Это не первая ее роль в медицинской драме — в прошлом она играла жену врача-анестезиолога в фильме 2026 года «Где ты?» — ранее 5-tv.ru брал комментарии у актерского состава картины.

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