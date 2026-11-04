«Только работала Снегурочкой»: Гусева вспомнила детство в Кремле

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 31 0

Дворец занимает особое место в жизни артистки.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Екатерина Гусева в детстве работала Снегурочкой в Кремле

Народная артистка России Екатерина Гусева вспомнила свое детство, связанное с Государственным Кремлевским дворцом. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

По словам артистки, одну из первых своих ролей она получила еще в школе, когда училась примерно в седьмом классе. Тогда Гусеву выбрали Снегурочкой.

«Меня в школе выбрали и подарили мне роль Снегурочки, но не на сцене, а я была волонтером, я работала в фойе дворца, детишек встречала и с подарками провожала, отдавала родителям», — рассказала актриса.

В антракте во время Кремлевской елки будущая артистка водила с детьми хороводы. Как призналась Гусева, на роль ее выбрали благодаря внешности.

«Выбрали меня, потому что у меня была длинная коса и такой благостный из этой косы вид», — с улыбкой вспомнила она.

При этом самой побывать на Кремлевской елке в качестве зрительницы ей в детстве так и не довелось.

«На самой елке я тогда не была, вообще никогда не была на Кремлевской елке в детстве. Только работала Снегурочкой в фойе», — сказала Гусева.

Актриса призналась, что именно поэтому Государственный Кремлевский дворец остается для нее особенным местом с самого детства.

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