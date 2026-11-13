Счет шел на секунды: российский врач объяснил, почему помог украинскому самбисту

Врач сборной России по самбо помог украинскому спортсмену на турнире в Ташкенте

Главный врач сборной России по самбо Александр Баринов заявил ТАСС, что оказал помощь украинскому спортсмену Владиславу Рудневу, потерявшему сознание после удушающего приема, поскольку это его профессиональный долг.

По словам Баринова, в тот момент он видел перед собой прежде всего человека, которому нужна медицинская помощь.

«Для врача не имеет значения, какую страну представляет спортсмен, кто его соперник и под каким флагом он выступает. Есть состояние человека и твоя профессиональная обязанность — помочь», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что на спортивной площадке соперники могут представлять разные команды и страны, но здоровье и жизнь человека всегда важнее любых спортивных противостояний.

«Если человеку нужна помощь, врач должен прийти на помощь. Это не вопрос выбора, а вопрос профессии, ответственности и человечности», — добавил Баринов.

Инцидент произошел 8 ноября в ходе предварительных схваток в весовой категории до 79 кг. Российский самбист Асланбек Кодзаев одолел Владислава Руднева удушающим приемом, после которого украинский спортсмен потерял сознание. На помощь ему незамедлительно пришли врач сборной России и медик соревнований.

Российская сборная по самбо триумфально выступила на юбилейном, 50-м чемпионате мира в Ташкенте, который проходил с 6 по 9 ноября. Команда заняла первое место и завоевала сразу 18 золотых медалей, выступая с национальным флагом и гимном.

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