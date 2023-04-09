Почему на Иоанна Прозорливого и Матрену Настовицу нельзя менять постельное белье

Христианский мир 9 апреля чтит память преподобных Иоанна Прозорливого и Матроны Солунской.

Житие Иоанна Прозорливого

Святой Иоанн родился в начале IV века на территории Среднего Египта в городе Ликополе. Он трудился плотником, но в 25 лет решил оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь. Следующие 15 лет Иоанн трудился в разных обителях, пока не принял решение остаться в полном уединении. Удалившись на Волчью гору в Фиваиду, он провел полвека в полном одиночестве и молитвах, лишь изредка наставляя паломников жить в смирении. Умер святой в возрасте 90 лет.

За свой многолетний подвиг Иоанн получил дар ясновидения. Его прозвали Прозорливым. Так, он предсказал императору Феодосию Великому победу в войнах против галлов и других его противников. Каждого пришедшего Иоанн Прозорливый мазал освященным елеем, даруя исцеление от болезней. Нередко он предсказывал будущие события тому или иному человеку и давал свое наставление.

Житие Матроны Солунской

Матрона (Матрена) Солунская жила в Салониках в III–IV веках и служила рабыней иудейки Павтилы. Та заставляла Матрону отказаться от христианства, но святая не поддалась, и терпела наказания. Один раз хозяйка сильно избила Матрону, связала и оставила на ночь в каморке. Утром же обнаружилось, что рабыня освобождена от веревок. Павтила повторила наказание, еще сильнее связав мученицу и заперев дверь на 4 дня. Когда оказалось, что Матрона Солунская опять разрешена от уз, хозяйка вновь жестоко избила ее палками и бросила умирать. После этого мученица испустила дух. Ее тело сбросили с городской стены, но христиане с честь похоронили останки. Впоследствии епископ Александр Солунский построил церковь во имя мученицы Матроны и перенес в ее мощи, прославившиеся чудотворениями. А злую Павтилу вскоре постиг суд Божий. Она оступилась на стене, как раз в том месте, откуда было сброшено тело святой Матроны, упала и разбилась.

9 апреля — Полурепица и Матрена Настовица

На Руси 9 апреля позвали двумя именами. Первое — Настовица — связано с тем, что с приходом весны поверхность снега покрывается твердым настом. В чистом насте белили недавно сотканные полотна.

Второе связано с репой — одним из главных ингредиентов в крестьянской кухне. Полурепица отсылает к необходимости делить все запасы овощей на две части, чтобы одной питаться до нового урожая, а вторую посадить. Поэтому 9 апреля молились о хорошем урожае.

Что нельзя делать на Иоанна Прозорливого

Поскольку Иоанн Прозорливый призывал всех к смирению, нельзя давать волю агрессии и другим негативным эмоциям. Также нельзя сориться, иначе, согласно поверью, потом помириться не удастся.

Хозяйки старались на Матрену не перетряхивать одеяло и не менять постельное белье — есть риск неправильно «перевернуть» судьбу и поставить события с ног на голову, пишет utro.ru.

9 апреля нельзя ревновать — это приведет к серьезным разногласиям в отношениях. Также нельзя вести пустые разговоры, сплетничать, трепать языком — это приведет к конфликтам и большим ссорам, которые окажется трудно разрешить, и что уж тут говорить об испорченном настроении.

Что можно делать в Илларионов день

Лучше заняться решением бытовых вопросов — уборкой, стиркой, приготовлением еды, а также распланировать предстоящие дела и траты. Внутри себя надо поддерживать легкое настроение.

Народные приметы на 9 апреля

Иней и туман утром — жди урожайный год.

На Матрену прилетели овсянки — снег уже сходит с дорог.

Прилетел чибис — скоро разольется вода. Если он поет с утра — будет ясно, а если летает низко над землей — дождей не предвидится.

С утра туманно — год выдастся плодородным.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем в Илларионов день женщины собирали мать-и-мачеху.