Одиннадцатый месяц 2022 года изредка радует теплом, а красные ягодки на деревьях и опавшие каштаны так и манят пройтись по ноябрьскому лесу. Между тем, теплые шарфы и гетры будут совсем кстати. Ведь сочные осенние краски легко вводят в заблуждение. Порывистые ветры и холодный воздух мощной атакой обрушатся на иммунитет. Так что «вооружиться» придется не только вязаными носками, но и горячими напитками с имбирем и лимоном.

Некоторым знакам зодиака особенно важно встать на стражу своего здоровья. Тельцам, Близнецам, Скорпионам следует быть аккуратнее при приеме пищи: не злоупотреблять вредной пищей и есть только в проверенных общественных местах, чтобы избежать отравления и проблем с желудком. Девам и Весам лучше не заниматься самолечением, а Козерогам и Водолеям лучше избегать эмоциональных срывов.

Ирина Павлюкова

Астролог

Подробности о грядущих перспективах в ноябре для каждого знака зодиака в беседе с 5-tv.ru сообщила астролог Ирина Павлюкова.

Общий гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на ноябрь 2022



5-tv.ru

Предпоследний месяц осени будет ознаменован крупными астрологическими событиями.

25 октября — вход в осенний коридор затмений.

Вместе с пасмурной погодой ноябрь принесет новые испытания для организма, поэтому лучшим способом противостоять вредоносным вирусам и перепадам настроения станут разгрузочные диеты и медитация. Уже с 8 ноября полнолуние пройдет под знаком Тельца во втором доме, отвечающим за финансы и физическое здоровье. Это значит, что многим знакам зодиака предоставится прекрасный шанс избавиться от вредных привычек, сбросить лишний вес или, наконец, начать ходить на какие-то спортивные мастер-классы, куда давно планировали пойти, но так и не решались.

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2022

8 ноября — полное лунное затмение в Тельце.

Следующей пиковой точкой станет новолуние 23 ноября. Благодаря влиянию Луны в Скорпионе, знакам зодиака предстоит запастись положительной энергией. Очень важно будет сконцентрироваться на светлых мыслях и не поддаваться тоске, иначе есть риск сильно подорвать здоровье. Следует максимально прислушиваться к потребностям своего тела: высыпаться, не переедать, проводить время с людьми, с которыми приятно отдыхать и много смеяться. Не стоит заниматься самокритикой и доводить себя до нервных срывов. Сбалансировать эмоциональное состояние помогут медитация, йога, танцы, фитнес или плаванье. В плане питания лучше всего перейти на время на аскетический рацион, полный витаминов.

Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака

В ноябре лучше позаботиться о себе и постараться не вмешиваться в чужие дела. Если у людей есть возможность справиться с проблемами без вас, то не навязывайте свою помощь. Лучше поберечь энергию для будущих дел.

Любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков зодиака

Овен — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

В этом месяце Овнам следует максимально уделить внимание своему здоровью. Представителям огненной стихии как никогда будет важен отдых. Даже самым трудолюбивым и усердным представителям этого знака зодиака следует научиться расслабляться. Тем более, что на работе дела будут идти своим чередом. Лучше всего выбирать умеренный темп физических нагрузок: занятия йогой, танцами и плаванье помогут вам научиться «замедляться». Сходите в картинную галерею с избранником или проведите время за чашечкой ароматного чая в компании друзей.

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Телец — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

В ноябре звезды советуют Тельцам экономить энергию. Первым делом следует сбалансировать режим сна и следить за питанием. Сбой биоритмов может привести к вялости и нервным перегрузкам. Даже если очень захочется устроить себе «праздник живота», лучше воздержаться. Лучше замените любимые вредные продукты более легкими аналогами, чтобы избежать лишних килограммов и высыпаний на теле. Самое время привить полезные привычки. Побороть природную лень и апатию данному знаку зодиака помогут групповые занятие в спортзале или классах по йоге.

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Близнецы — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

Активным Близнецам захочется многое попробовать, однако в этом месяце следует поумерить свой пыл. Особенно это касается гастрономических пристрастий. Поскольку в ноябре данному знаку зодиака будет сопутствовать удача в деньгах, будет желание устроить встречи в кафе-ресторанах. Тем не менее, придется воздержаться на некоторое время от экзотических блюд, обильных застолий и вредных перекусов. В ноябре есть высокий риск подхватить инфекцию ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) или расстройство пищевого поведения. Отдавайте предпочтение домашней еде, насыщенной витаминами. Не забывайте о других видах активности: плаванье, прогулки по лесу, выставки и кино.

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Рак — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



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В ноябре Ракам следует почаще проводить время на открытом воздухе. Отдых за городом или прогулки у пруда — помогут не только размять мышцы, но и восстановить здоровый цвет лица. Важное место для представителей водного знака зодиака займет спорт. И правильно, если душа требует физической активности, то не останавливайте себя. К тому же, у Раков есть шанс добиться рельефного тела. Главное, чтобы все это было в удовольствие. Увидите сами — ваша внешность будет вас только радовать.

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Лев — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



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В ноябре Львам следует посвятить себя заботе о здоровье. Возможно, что долгое время некоторые представители этого знака зодиака не испытывали никаких проблем, поэтому совсем не обследовались у врача. Тем не менее, даже если ничто вас не беспокоит, следует сделать полное обследование всего организма и сдать необходимые анализы. Даже если все в порядке, лишними эти приемы точно не станут. Вероятно, Львам придется пропить какие-то витамины, но в осеннюю пору это будет на пользу.

Также важно поберечь свое эмоциональное состояние. Вы добьетесь больших успехов, если будете действовать размеренно и спокойно. В то же время не будьте расточительными, ведь деньги — это энергия. Чем размереннее и вдумчивее ваши решения, тем удачливее будут складываться ваши дела на работе и гармоничнее будет на душе.

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Дева — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

Если Девы почувствуют, что в ноябре их клонит в зимнюю спячку, то ничего удивительного в этом нет. В ноябре действительно возможны нарушения биоритмов. Каких-то представителей знака зодиака, напротив, будет мучить бессонница или головная боль. На этом фоне у Дев повысится раздражительность, которая чревата эмоциональными срывами. Успокоиться перед сном представителям данного знака зодиака помогут медитации и лавандовый чай. Не стоит делать резких физических нагрузок: растяжки на ковре будет вполне достаточно. Отложите деловую активность до декабря, чтобы привести свои мысли в порядок.

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Весы — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

Ноябрьские холода рискуют обернуться для Весов мучительной простудой, которая может на долго выбить из рабочего процесса. Худший способ полагаться на традиционные рецепты и заниматься самолечением, чтобы не возникло осложнений. Чем скорее обратитесь к врачу, тем быстрее и легче будет перенести болезнь. В то же время питье ягодных компотов, горячих супов и поедание сухофруктов помогут представителям этого знака зодиака укрепить пошатнувшийся иммунитет и зарядить настроением. В работе вас может ожидать дополнительный заработок, поэтому берегите жизненные силы!

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Скорпион — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

В последний месяц осени Скорпионам особенно внимательно следует отнестись к своему режиму дня и питанию. На работе следует избегать перекусов, а дома — не наседать на сладкое и мучное. Отсутствие полноценного сна и недостаток физических только испортят всю картину — и вы рискуете сильно поправиться. Хлебобулочными изделиями лучше покормите уток, тем более, прогулки у пруда пойдут вам на пользу. Выбирайтесь на улицу вместе с друзьями и семьей, чтобы пребывание на свежем воздухе длилось дольше. Но помните о коварстве погоды: носите теплую одежду и захватите с собой кофе в термосе.

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Стрелец — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

Ноябрьские деньки для Стрельцов покажутся радостными: вас потянет к физической активности. Представители этого знака зодиака найдут творческий выход своей энергии и, возможно, это будут танцы или какой-то активный вид спорта вроде капоэйры. Заряд бодрости помогут сохранить насыщенные овощные супы, рыбные и мясные блюда. Для профилактики вирусных заболеваний порции еды можно чередовать приемом витаминов.

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Козерог— гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

Ноябрь-месяц у Козерогов будет буквально таким, каким они сами захотят. Если представители этого знака впадут в апатию, то самочувствие также может ухудшиться. Ваш организм станет чутко реагировать на ваше эмоциональное состояние, поэтому постарайтесь все мелкие неурядицы переводить в шутку. Это сбережет вам и нервы, и деньги на врачей. Помните, что все болячки в этот период носят чисто психосоматический характер. Поэтому настройте себя на отличный месяц: добавляйте в пищу ароматные травы для настроения, пробуйте себя в какой-то творческой деятельности и побольше гуляйте.

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Водолей — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



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В ноябрьский период всоприимчивым Водолеям следует избегать эмоциональных потрясений, в противном случае они рискуют незамедлительно отразиться на самочувствии. Постарайтесь свою чувстительность натуры направить в творческое русло: вязание, собирание пазлов в кругу семьи и прогулки в компании друзей. Заваривайте себе успокаивающие травяные чаи из ромашки, лаванды, иван-чая или мелиссы. Для расслабления не помешает сделать растяжку или сходить на групповые занятия по йоге.

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Рыбы — гороскоп здоровья на ноябрь 2022



5-tv.ru

В ноябре Рыбам выпадает счастливая возможность кардинально изменить привычки и даже избавиться от некоторых вредных зависимостей, например, бросить курить. Не сомневайтесь, что организм скажет вам «спасибо» — и результат не заставит ждать. Особенный успех в занятиях спортом, благодаря которому представители водного знака зодиака смогут не только приобрести новые навыки, но и серьезно улучшить свою физическую форму. При регулярных нагрузках вы и сами начнете замечать позитивные изменения во внешности: улучшиться цвет лица, появится живой блеск в глазах, энергичность и подтянутая стройная фигура. Самым худшим вариантом станет ожидание вместо действия. Не упустите свой шанс! Удача ждет как в работе, так и в личной сфере.

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