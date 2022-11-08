Неправильный выбор: 5 главных ошибок при покупке портативной колонки

Чтобы не гадать на кофейной гуще при выборе портативной колонки, многие продавцы советуют обращать внимание на некоторые технические параметры. Но не все популярные лайфхаки работают.

Боясь быть обманутыми производителями техники, многие радиолюбители предпочитают собрать музыкальную колонку самостоятельно. Кто-то для упаковки устройства использует клей и картон, а некоторым даже пришло в голову напечатать модель на 3D-принтере. Однако стоит такое удовольствие не так дешево, как хотелось бы. Да и результат получается у всех разный, поэтому лучше все-таки купить проверенную модель в магазине, чтобы она и радовала качественным звуком, и прослужила дольше.

Как выбрать качественную портативную музыкальную колонку, узнала «Самая полезная программа».

Ошибка 1: обращать внимание на мощность колонки

Многие уверены, что на качество работы колонки влияет мощность устройства. Считается, чем она больше, тем громче звук. Но эксперты уверяют, что это не так, потому что продавцы идут на различные хитрости, чтобы только привлечь покупателя к продукту.

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Недобросовестные производители указывают в инструкциях предельную мощность девайса.

«Стоят три динамика, которые выдерживают <…> по 10 Ватт каждый. Соответственно, вам производитель пишет: 30 Ватт. Потом мелким шрифтом в инструкции написано, что 30 Ватт — это максимальная мощность, которую выдерживает эта конструкция», — рассказал специалист по звуковому оборудованию Михаил Борзенков.

При такой нагрузке устройство долго не проработает и быстро выйдет из строя. Поэтому, если есть желание купить максимально качественную колонку, необходимо выбирать по другим параметрам.

Ошибка 2: не придавать значение размеру колонки

По-настоящему качественную колонку можно купить, выбирая ее по размеру. Хотя многие производители и уверяют, что компактные модели гораздо лучше больших систем, в действительности все совсем иначе. Специалисты уверяют: большие колонки звучат громче, чем маленькие.

Ошибка 3: выбирать колонку по внешнему виду

А вот дизайн лучше выбрать минимальный, так как при таком раскладе вероятность, что производитель вложил силы и средства в ее техническую составляющую, больше. Не стоит рассматривать гаджеты с большим числом лампочек и декоративных вставок. Как правило, это уловка нечестных производителей.

Продавец вложился во внешний вид и, вероятнее всего, сэкономил на внутреннем устройстве конструкции. Конечно, они более привлекательны, но качество у них ниже, чем у простых устройств, поэтому красивые модели быстрее выйдут из строя, а их владельцам придется потратить деньги на новый девайс.

Ошибка 4: не обращать внимание на количество динамиков

Немногие при выборе колонок обращают внимание на количество динамиков, а это очень важный параметр. Чем их больше, тем объемнее будет звук. Чтобы слушать современную музыку в стереоформате в высоком качестве, нужно, как минимум, два динамика.

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Их количество можно посчитать самостоятельно или найти нужную информацию в инструкции. Там обычно пишут: 1.0, 2.0 или 2.1.

Если говорить о каждом параметре отдельно, то 1.0 показывает, что у колонки один динамик. Если есть желание получить стереоэффект, то предпочтение стоит отдать колонкам с обозначением 2.0. Если слушатель предпочитает уловить низкие частоты (бас), то выбирать следует колонки с системой 2.1.

Ошибка 5: думать, что цена колонки имеет значение

Еще один стереотип при выборе колонок — это ее стоимость. Считается, чем она выше, тем девайс качественнее. Этим пользуются недобросовестные продавцы, которые намеренно завышают цену.

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«Самая полезная программа» провела эксперимент, в котором протестировали портатиные колонки, купленные за 880, 1700, 3500 и 5000 рублей. Девайсы проверили на громкость, чистоту звука и длительность воспроизведения.

Все они имели одинаковые параметры. У всех колонок в наличии два динамика и одинаковая мощность — 10 Ватт. Отличается в их конструкции только уровень воспроизводимости нижних частот и емкости аккумулятора.

Лучший результат почти во всех испытаниях показала третья колонка. Конечно, стоимость ее не такая бюджетная, но почти по всем параметрам она обошла дешевые модели и даже самую дорогую модели. У нее звук громче и чище, сигнал хорошо улавливается на большом расстоянии и заряда аккумулятора хватает надолго. К тому же, у большинства портативных колонок средней ценовой категории есть еще и дополнительная защита от влаги и пыли. С ней гаджет прослужит гораздо дольше.

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