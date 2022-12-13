«Проблема во мне»: Эмин Агаларов объяснил, почему снова сошелся с бывшей женой

Эмин Агаларов вновь сошелся с бывшей женой Аленой, c которой расстался два года назад. Почему они решили сойтись вновь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Эмин Агаларов воссоединился с бывшей женой Аленой Гавриловой. Что стало причиной расставания и как на их отношения повлияла разлука, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

Несколько месяцев назад певец Эмин выпустил клип. По сценарию его герой приходит в пустой дом и смотрит домашние архивы. Многие подумали, что артист сыграл самого себя. Ведь на той самой кинопленке — он и его бывшая супруга.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова поженились летом 2018-го. На роскошной свадьбе, которая прошла в гольф-клубе жениха, гулял весь бомонд. Через несколько месяцев у пары родилась дочь Афина. Певец и модель казались идеальной парой. Эмин постоянно рассказывал, как ему повезло встретить такую понимающую женщину, которая спокойно отпускает на гастроли и не ревнует к юным красоткам. Но идиллия продлилась всего два года.

В один прекрасный день Агаларов выложил на своей странице пост, где сообщил, что отныне он — свободный мужчина. В качестве отступных оставил Гавриловой дом на Новой Риге за 70 миллионов и продолжил оплачивать все расходы.

«Действительно много историй, когда [мужья] не платят алименты, не поддерживают детей, не общаются, поэтому Эмин молодец, благородный», — прокомментировала его поступок актриса Елена Борщева.

Поклонники артиста недоумевали, что же все-таки произошло в звездном семействе. Одни предполагали, что виноват Агаларов-старший. В прессе писали, отец с самого начала был недоволен выбором сына. И даже отговаривал его жениться на «Мисс-Мордовии-2004». Другие называли главной причиной неверность Эмина.

Слухи спровоцировала песня звезды под названием «Фатима». В шоу-бизнесе говорили, что артист посвятил ее дочери высокопоставленного азербайджанского чиновника Фатиме Садыковой. И даже, якобы, сделал девушке предложение руки и сердца.

Вскоре сам певец решился на откровенный разговор с публикой. В одной из интервью он признался, что их любовь с Аленой разрушил его сложный характер и нежелание идти на компромисс.

«Проблема была больше во мне, где-то в моем образе жизни и мировоззрении. То, что я хочу, чтобы все было, как я хочу», — чистосердечно пояснил исполнитель.

Однако, даже после расставания они продолжали общаться.

«Мы, кстати, никогда не пренебрегали этой функцией. То есть разговаривать надо всегда и с женами, и с мужьями», — уверен артист.

Однажды Эмин даже взял Алену с собой на отдых в Дубай.

«Мужчина, заботящийся о женщине, которая теперь не с ним — это просто потрясающий мужчина», — считает актриса Ирина Безрукова.

Кроме Алены там была еще одна экс-супруга артиста — Лейла Алиева, с которой Агаларов близко дружит. И даже часто спрашивает у нее совета.

«Лейла является частью моей жизни, а я — частью ее жизни, хотя у каждого уже своя [жизнь]. Все-таки у нас 3 общих детей», — пояснил Агаларов.

Эмину поездка в Арабские Эмираты понравилась. Чего не скажешь о его спутницах.

«Мы были как одна большая дружная семья, дети счастливы, растут. Жены не совсем довольны. Зато все вместе», — радовался певец.

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Вскоре после отдыха Агаларов снял в своем клипе Алену и дочь Афину. И уже летом этого года певца снова заметили с бывшей супругой. Поклонники гадали, неужели они снова вместе. Сначала Эмин лишь загадочно улыбался на все вопросы, но в итоге признался, что они действительно сошлись. По словам певца, за эти два года оба поняли, что чувства никуда не делись. И разлука пошла им только на пользу. Эмин пересмотрел свое отношение ко многим вопросам. И уже не так категоричен.

«Расставание нас точно сплотило и многому нас научила. Мы стараемся какие-то семейные решения принимать вместе. Если есть какие-то вопросы, которые надо принимать самостоятельно, я принимаю самостоятельно. Жена меня в этом поддерживает», — объяснил Агаларов.

Артист считает, что залог идеального брака — не дать своей половинке заскучать, поэтому он старается развлекать возлюбленную разными способами. Иногда — очень необычными.

«Я могу пригласить ее в парк погулять и переодеться в бомжа, чтобы разыграть ее», — весело поделился он.

Алена уже не удивляется таким сюрпризам. Он давно привыкла, что от Эмина можно ожидать чего угодно.

«Мы уже 10 лет вместе. Я думаю, время уже подтверждает, что нам вместе ярко [живется] в принципе», — считает звезда.

Агаларов делится: несмотря на солидный статус и возраст, в душе он по-прежнему юный романтик.

«Я был всегда таким подростком до 40 лет, а после 40 я стал таким тинейджером. Я думаю, в какой-то момент мне придется повзрослеть», — полагает исполнитель.

По словам Эмина, он счастлив, что Алена принимает его таким какой он есть. И очень рад, что они смогли забыть старые обиды и дали друг другу еще один шанс.