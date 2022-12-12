«Обычно плохо»: Эмин Агаларов рассказал о том, как празднует Новый год

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 1 533

Певец Эмин Агаларов рассказал, что 31 декабря празднует Новый год, дни рождения матери и дочки

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Знаменитый исполнитель признался, что плохо себя чувствует каждое 1 января.

Многие люди ассоциируют для себя Новый год с большими хлопотами. Так вот певец Эмин Агаларов совершенно точно не скучает в этот день: его любимая мама и дочь Афина родились 31 декабря.

«Огромный праздник, втрое больше, чем для любого другого. Потому что у меня еще и мама, и дочь родились 31 декабря. И еще Новый год навалился на эту дату!» — рассказал Агаларов корреспонденту 5-tv.ru за кулисами премии «Золотой граммофон».

Артист дал понять, что отмечает все три праздника с большим размахом. Самочувствие Эмина после новогодней ночи близко многим россиянам.

«1 января я себя обычно плохо чувствую, но 31-го — бомба», — заключил музыкант.

Известно, как Агаларов нежно и трепетно относится к своим близким. Даже если они уже не члены семьи. Так, певец все еще поздравляет, причем публично, свою бывшую жену с днем рождения. Пару все еще связывают не только теплые отношения, но и общая дочка Афина, та самая, что родилась под Новый год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему отношения между отцом Эмина и его женой он называет натянутыми.

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