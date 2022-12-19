Судьбоносный день 22 12 2022: о чем предупреждала Ванга

Загадочная и ужасающая дата, которая разделит существование мира на до и после — так нумерологи и медиумы называют 22 декабря 2022 года.

Что в ней особенного и почему о ней предупреждала несколько десятилетий назад Ванга, эксклюзивно для 5-tv.ru объяснил экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис.

День шести двоек — 22 декабря 2022

«С точки зрения магии цифра 2 означает возможность выбора и его последствие — выбора каждого из нас в частности и Вселенной в целом. А если мы сложим все двойки даты, то получим цифру 10 — загадочный код колеса кармы. Это несклоняемое правосудие, которое приходит в наш мир каждые 22 года. Таков магический цикл», — пояснил Харрис.

По словам эксперта, в этот период высшие силы начинают судить отдельных людей и целые цивилизации за их плохие поступки, совершенные за последние 20 лет. В этом году, таким образом, на чашу весов лягут все негативные действия и события, произошедшие с 2002 года.

И именно на 22 декабря 2022, сразу после Дня зимнего солнцестояния, самого короткого светового дня в северном полушарии, придется пик вселенского правосудия.

Что будет 22 декабря 2022

За несколько дней до указанной даты многие начнут ощущать целый спектр негативных эмоций — раздражение, обиду, возмущение, агрессию. Желательно не давать им волю и не ввязываться в ссоры.

На 22 декабря 2022 не стоит планировать ничего важного. Лучше переждать и стать тихим зрителем происходящего, а заодно поразмышлять о собственном вкладе в этот мир.

«Если багаж дел в целом позитивен, то стоит ждать благодарность и различные дары от Вселенной. Но если жизнь наполнена негативными и темными делами, то придут катастрофические разрушения, аномальные и чрезвычайные события», — предупредил медиум.

По его словам, беда настигнет как отдельных личностей в виде болезни, крупной неудачи, фатального стечения обстоятельств, так и целые группы людей, компании, регионы и даже страны.

О чем предупреждала Ванга

Сама Ванга неоднократно упоминала день шести двоек. Всего в текущем столетии есть только две даты, подпадающие под этот критерий — 22 февраля и 22 декабря 2022 года.

Ванга называла день шести двоек большим испытанием. Ей приписывают следующую фразу: «Бойтесь этого дня, ведь все изменится». По словам болгарской ясновидящей, стечение обстоятельств 21 и 22 декабря может привести к страшной вспышке на Солнце. При этом точных дат в своих пророчествах она не называла.

Андрей Харрис советует не воспринимать предупреждение так категорично, ведь в предсказаниях Ванги были и позитивные моменты. Например, что Россию ждет новая судьба и возрождение былого величия, наступит мировой порядок и новое начало.

«И это правда. Ведь в магии новый цикл начинается каждые 22 года. Грядущий период будет чистым и спокойным. Он даст возможность каждому из нас начать сначала. Одним словом, дальше пойдут только хорошие и правильные проекты и события», — отметил он.

Примечательно, что до этого, опираясь на слова Ванги, специалисты обращали внимание на зеркальную дату шести двоек — 22 февраля 2022.

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Провидица называла этот день своеобразной точкой отсчета нового периода для всех стран и предсказывала переход к «новой Земле» и разделение жизни на «до» и «после». Предельно точно расшифровать это понятие экспертам не удалось. Одни предполагали, что грядут разрушительные природные бедствия, другие видели знак поворотных событий в мировой политике или науке.

Некоторые толкователи обратили внимание, что дата оказалась близка к дню начала специальной военной операции по освобождению Донбасса. И хотя многие предсказания Ванги сбылись, критики считают любые подобные явления совпадениями, стечением обстоятельств и попыткой «подогнать» слова провидицы под реальность.