«Это самое большое счастье»: Светлана Чуйкина раскрыла семейные тайны

После ошеломительного успеха в роли фотомодели Нины в одноименном сериале актриса пропала с радаров и практически не появлялась на экранах — подробности у программы Пятого канала «Светская хроника».

Актриса Светлана Чуйкина раскрыла семейные тайны. Как звезда культового сериала «Нина» поддерживает страсть в отношениях с мужем спустя 20 лет брака? И почему она уверена, что за границей у нее отняли бы ребенка — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я очень благодарна судьбе, что этот фильм случился, потому что, конечно, меня помнят, любят и знают по этой роли, не всем артистам так везет», — рассказала 47-летняя звезда.

Впервые о Светлане Чуйкиной заговорили после выхода телесериала «Нина». Никому не известная провинциальная актриса так блестяще сыграла главную роль, что в одночасье стала знаменитой.

После триумфального дебюта актриса сыграла еще несколько ролей в кино, а затем — пропала с экранов. Оказалось, Светлана активно устраивала личную жизнь. Еще во время съемок в «Нине» она закрутила роман с мужчиной на 11 лет старше себя.

«Это самое большое женское счастье, которое только может быть», — поделилась она с поклонниками.

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Родители актрисы были знакомы с будущим мужем звезды. Они попросили передать ему гостинец — вяленую рыбу. Вадим Быркин был так очарован Светланой, что тем же вечером пригласил ее на свидание. А чуть позже сделал ей предложение руки и сердца.

«Я как бы подозревала, что он хочет сделать предложение, но я не знала где. Мы поехали в Питер, и там в храме Александра Невского он мне сделал предложение. Там рядом кладбище», — вспоминала актриса.

Светлана согласилась. Ее не смутили ни возраст избранника, ни его скромное финансовое положение. Обручальные кольца молодожены сделали из переплавленного старого украшения бабушки актрисы.

«Самая хорошая партия — это когда между людьми есть любовь, не важно какой профессией занимается муж, какой профессией жена», — уверена Чуйкина.

Через год после свадьбы в семье родился мальчик Никита. Актриса вспоминает, в первое время она сильно нервничала, разрывалась между сыном и работой.

«Уходила только на момент беременности, когда у меня было огромное пузо, не очень комфортно было бы сниматься. Сразу после, как я родила ребенка, буквально через два месяца я поехала за границу сниматься в полном метре», — рассказала звезда.

Недавно актриса снялась в остросоциальном фильме. По сценарию ее героиня уезжает из России в другую страну. И там, после ссоры с сыном, у нее забирают ребенка. Светлана признается, что эта роль далась ей тяжело. Ведь она сама растила первенца Никиту в строгости. И не видела в этом ничего плохого.

«Если бы я попала в такую ситуацию, у меня бы тоже забрали там ребенка, потому что я нормальная русская женщина. Я могла ребенка, сейчас он у меня уже вырос, конечно, не хлопну его по попе, но, когда он был маленький, я могла и шлепнуть его, если не слушался», — пояснила Светлана.

Правда, не все поддерживают такие методы воспитания. Одни считают, что детей наказывать нельзя. Другие уверены, детей нужно ставить на место.

«Такое, скажем, материнское дернуть за чуб — в целом ничего страшного в этом нет», — уверена актриса Ирина Безрукова.

«Мне кажется, что все эти телесные наказания — все-таки корень проблем в личной несдержанности родителя», — считает актриса Елена Борщева.

Никита Чуйкин не пошел по стопам известной матери. Он учится на журналиста. Пасынок актрисы Кирилл Быркин стал актером. Дети выросли, и теперь у Светланы появилось больше времени на себя.

«Когда ты молодая, ничего не надо делать. Встала уже хорошенькая с утра, а чем старше, тем уже труд становится ежедневный, ежедневная рутина», — рассказала селебрити.

Впрочем, для любимого мужа Светлана всегда идеальна. В прошлом году они с Вадимом отметили 20-летие брака.

Актриса говорит, их любовь не угасла. Супруги продолжают устраивать друг другу сюрпризы и ходить на свидания.

«И в рестик, и в кино, и очень любим путешествовать, когда есть возможность», — призналась она.

Муж Светланы с пониманием относится к ее профессии. Не ревнует, когда актриса снимается в постельных сценах, отпускает на гастроли. Ведь главное в их браке — доверие.