ТОП-7 лайфхаков для быстрого изучения иностранного языка

Эффективность некоторых методов изучения иностранного языка сильно преувеличена, а других, напротив, недооценена.

«Сегодня без иностранного языка — никуда», — фраза, которую хотя бы раз слышал каждый. И это неудивительно! Компьютерные программы, любимые песни зарубежных исполнителей, игры и видео-контен — тот же английский преследует буквально повсюду.

Кажется, убежать и спрятаться от зубрежки не получится (спойлер: и не нужно). Несмотря на то, что во взрослом возрасте уделять достаточно времени изучению бывает сложно, мешают рабочие и домашние дела, шанс заговорить с жителями зарубежья без переводчика под рукой все же есть. Тем более уже совсем скоро наступит осенняя пора, которая у многих еще со школьных времен ассоциируется с учебой. Отличный момент, чтобы разнообразить досуг новым занятием.

Как же преодолеть пресловутых страх общения с иностранцами и существуют ли лайфхаки, помогающие наиболее эффективно изучать языки? О главных секретах быстрого и легкого обучения эксклюзивно Пятому каналу рассказал специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Подводные камни при изучении иностранных языков

Порой стереотипы и домыслы не имеют ничего общего с реальным положением дел. Так, например, многие думают, что профессиональные переводчики — настоящие гуру языкознания. И даже не догадываются, что подросток, выросший за рубежом, говорит куда лучше и свободнее.

И эти парадоксы сплошь и рядом. Поэтому самое время развеять несколько распространенных мифов!

Миф 1. Беглая речь является индикатором знания иностранного языка

Мозг человека устроен так, чтобы мгновенно схватывать необходимую для выживания информацию и адаптироваться к новой социальной среде. По этой причине может создаться обманчивое впечатление, что приезжие неплохо говорят по-русски, однако это получается у них лишь в быту и пределах профессии. При попытке же заговорить на отвлеченные темы они могут теряться.

Аналогично происходит с русскими эмигрантами за границей: заказать бургер на отдыхе и перекинуться парой слов с соседями — с легкостью, а поддержать разговор о политике, экономике, науке или культуре удастся лишь лицам с продвинутым уровнем. Кроме того, даже те, кто неплохо знает чужой язык, сталкиваются с трудностями при использовании идиом, сленга или шуток.

Миф 2. Учить иностранный язык лучше всего с носителем

Считается, что мозг детей более пластичен и потому на лету схватывает новую информацию, в том числе и иностранные языки. Именно поэтому многие родители стремятся как можно раньше отдать ребенка в языковую школу или отправить на учебу за границей.

«Это было эффективно XV–XIX веках, когда не существовало грампластинок, YouTube, методик и учебников как таковых. Тогда основным способом изучения была передача знаний от гувернера-преподавателя непосредственно ученику путем каких-то техник обучения и в целом общения. Сегодня есть способы, позволяющие сделать это намного быстрее», — считает мнемонист Ягодкин.

И хотя дети действительно впитывают знания, как губка, в более старшем возрасте они могут сравняться с остальными детьми и даже забыть выученное. Ведь дело не в том, чтобы изучать язык с ранних лет, а делать это регулярно.

«Учеба <…> с носителем может быть даже вредной, особенно на начальном этапе, поскольку он не сможет объяснить грамматику <…>, не зная родной язык своего ученика. Педагог попросту не сможет ответить на вопросы», — аргументирует эксперт.

Что же касается билингвов, которые выросли в двуязычной семье, то некоторые исследования показали, что такие дети могут испытывать проблемы с переходом от предметного мышления к абстракции. Как результат, страдают речь и способность к точным наукам, например, математике.

Миф 3. Быстрее всего можно выучить язык в среде

Бытует мнение, что пребывание в среде носителей позволяет быстро и без особых усилий выучить язык. Ведь окружающая обстановка так или иначе вынуждает говорить, а мозг работать в полную силу. Но все не так просто.

«Изучение иностранного языка в среде — это самый медленный способ в расчете на каждый час потраченного времени. <…> В возрасте 22 лет я попал в Южную Корею <…>. И вот пока я не начал целенаправленно запоминать слова и учить грамматику, процесс был очень и очень медленным. Сейчас при помощи мнемотехники я бы осилил тот же объем знаний за два месяца <…>», — поясняет специалист по нейрофитнесу.

Можно поспорить, многие эмигранты прекрасно работают за границей и уже спустя некоторое время после переезда легко заводят контакты с иностранцами. Правда, это чаще всего касается детей и молодых людей, студентов. Во взрослом возрасте такая адаптация происходит на порядок сложнее. Отчасти из-за психологического барьера и часто неготовности менять свой образ жизни и привычки.

«Большинство эмигрантов, которые живут за границей более 10 лет, знают язык ровно настолько, чтобы сходить в магазин за продуктами. То же самое будет с обычной поездкой в другую страну. Обучение в языковой среде, как и практика с носителем, будут эффективны лишь для тех, кто уже имеет хотя бы уровень B2 (Upper Intermediate — выше среднего)», — подчеркивает Ягодкин.

Полезные лайфхаки для изучения иностранного языка

Кроме учебников, занятий с репетитором и лекций существуют более креативные и нестандартные способы выучить чужой язык быстро и надолго.

Использование мнемотехники

Лучше всего при обучении помогает мнемотехника (методика запоминания посредством визуализации информации). Яркие образы и ассоциации создают больше нейронных связей в мозгу, чем-то же логическое мышление или запоминание на слух. Суть метода в том, чтобы создать красочную историю, благодаря которой придуманный образ прочно отпечатается в памяти.

«Например, чтобы запомнить слово „медведь“ на корейском <…>, которое переводится как „Ком“, можно представить, как животное катает ком снега и делает из него снежных медведей. <…>А муха, которая звучит как „пари“, будет ПАРИть в ПАРИже на Эйфелевой башне», — приводит пример мнемонист Ягодкин.

Создание mind-карты

Mind-карта, не понаслышке знакомая маркетологам, — это метод визуализации данных, помогающих структурировать информацию и находить взаимосвязи между ее частями.

Ее структура выглядит следующим образом: в центре рисуется блок с главной темой, от которой проводятся ответвления, связанные с ней по какому-то признаку, а от них идут ответвления по другим признакам.

Например, в центре написано слово «фрукты», от него идут блоки — персики, яблоки, апельсины, бананы. Затем от каждого из этих понятий идут ответвления с их характеристиками: вкуса, цвета, размера, запаха. При желании можно расписывать до бесконечности. Майндкарты очень полезны при изучении лексики, грамматики, времен в английском языке.

Потребление контента на иностранном языке

Обучение должно быть всесторонним: тренировать следует как визуальную, так и аудиальную память, а также не забывать о говорении. Лучше всего подойдет методика, в которой сочетается приятное с полезным.

Например, просмотр любимого сериала в оригинале или с субтитрами, чтение книг, а также прослушивание и напевание песен зарубежных исполнителей. Это помогает мозгу бессознательно воспринять произношение тех или иных слов, не фиксируясь на их значении. Главное условие — медиа-контент должен нравиться, тогда обучение будет более эффективным!

Стараться думать на другом языке

Во время прогулки в одиночестве, по пути на работу или учебу можно сыграть в полезную игру. Условно, представить себя туристом в чужом городе, и мысленно проговаривать все, что встречается по пути: улочки, мостовые, транспорт, здания, внешний вид людей.

В какой-то момент окажется, что некоторые привычные понятия и словесные обороты не знакомы на иностранном языке. Это нормально, позже их можно «загуглить» и выписать в блокнот.

Общение с иностранцами

Найти иностранного собеседника проще, чем кажется. Для этого необязательно платить преподавателям-носителям языка, достаточно познакомиться по переписке в соцсетях и общаться по Skype. Как вариант, установить контакт можно с помощью чат-рулетки или видеоигр.

Преимущество такого общения в том, что в речи иностранцев можно уловить много нюансов и актуальных выражений, которые вряд ли можно почерпнуть из учебников.

Учить этимологию слов

Язык — подвижная субстанция, находящаяся в постоянном изменении. И, конечно, английский не всегда существовал в своем современном варианте, а менялся под влиянием различных исторических событий, в том числе и других языков.

Например, слова hippie и hipster, означающие субкультуры хиппи и хипстеров соответственно, произошло от прилагательного hip, в переводе — «модный», «знающий», «в теме». Даже существует выражение I am hip to it, то есть «я в курсе» и «я согласен». Таким образом, можно узнать новые значения слов и обогатить свою речь новыми выражениями.

Использовать мобильные приложения-помощники

Чтобы пополнить словарный запас и запомнить какие-то правила из грамматики, можно скачать обучающие мобильные приложения. Также полезно изменить русский на иностранный через настройки на смартфоне и компьютере.