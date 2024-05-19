Замкомандира авиаэскадрильи ВСУ Василюк ликвидирован в зоне СВО

Начштаба и первый замкомандира авиаэскадрильи, подполковник ВСУ Денис Василюк ликвидирован в зоне СВО. Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации Украины.

Василюк — пилот истребительной авиации воздушных сил ВСУ, с начала спецоперации он совершил десятки боевых вылетов. Дополнительной информации о ликвидации националиста не приводится.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника.