Чем угостить мужчин: сочные закуски на праздничный стол к 23 февраля

День защитника Отечества — важный праздник для всей страны, воспевающий воинскую доблесть. Для женщин это отличный повод порадовать любимых мужчин подарками и комплиментами, окружить вниманием, а также, конечно, побаловать необычными кулинарными изысками.

Помимо празднования в кругу семьи, традиционно перед 23 февраля коллеги организуют мини-банкеты в офисе, а значит, самое время позаботиться о том, чтобы поздравить всех знакомых мужчин и накрыть для них стол. Лучшим вариантом станут легкие закуски, которые просты в приготовлении.

Виктория Алексеева

Блогер

По случаю 23 февраля 2023 года кулинарный блогер Виктория Алексеева специально для Пятого канала рассказала о рецептах аппетитных закусок, которые можно успеть приготовить к торжеству в короткие сроки.

Чернослив с начинкой

Сочетание сыра с черносливом —просто умопомрачительное угощение к 23 февраля. Для приготовления этой закуски понадобится чернослив крупного сорта, чтобы в него поместилась сочная начинка.

Ингредиенты для черносливовой закуски:

Чернослив крупный — 10 шт;

Плавленый сыр — 1 упаковка;

Яйцо вареное — 1 шт;

Морковь по-корейски — 50 гр;

Бекон сырокопченый — 50 гр;

Чеснок — 1 зубчик;

Майонез — 1 ст. л.

Приготовление:

Промыть сухофрукты в проточной воде и сделать в них надрез. Очищенное от скорлупы яйцо натереть на терке, измельчить зубчик чеснока, затем мелко нарезать бекон и обжарить его на сковороде (смазывать поверхность маслом необязательно, поскольку продукт и так жирный).

Можно купить морковь по-корейски в магазине или сделать все самостоятельно. Теперь нужно наполнить чернослив морковью, чесноком, беконом и добавить в него немного плавленого сыра и майонеза. Быстро и вкусно! То, что нужно, чтобы угостить коллег и друзей к 23 февраля.

Форель в слоеных трубочках

Любители рыбы точно оценят выпечку с форелью и кусочками салатного листа. Такой сытный «круассан» придется по вкусу мужчинам на 23 февраля.

Ингредиенты для закусок с форелью:

Слоеное бездрожжевое тесто — 1 пачка;

Творожный сыр — 1 упаковка;

Яйцо — 1 шт;

Форель — 100 гр;

Зеленый салат — по вкусу;

Кунжут — по вкусу.

Приготовление:

Для начала следует сделать конусы из твердой фольги. Затем предстоит раскатать тесто, разрезать его на длинные полоски шириной 1.5 см, намотать их на конусы и выложить на противень, застеленный пергаментом. Получившиеся трубочки смазать предварительно взбитым яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в духовке при 200°. Когда они покроются румяной корочкой, можно доставать.

Если же время поджимает, можно приобрести замороженные круассаны и подрумянить их в духовке.

Теперь тонко нарезанный кусочек форели укладывается внутрь трубочки. Туда добавляется одна чайная ложка творожного сыра. Финальный штрих для начинки — лист салата.

Закуска из яиц с беконом

Яичница с беконом по американскому рецепту заслужила признание во всем мире, став привычным блюдом на завтрак. Тем, кому не хочется изменять своим вкусам, можно к 23 февраля сделать закуски с этими продуктами. Тем более, что они довольно просты в приготовлении.

Ингредиенты для яичных закусок:

Яйцо — 3;

Плавленый сыр — 100 гр;

Чеснок — 2 зубчика;

Бекон сырокопченый — 50 гр.

Приготовление:

Сварить вкрутую яйца и очистить их от желтка. Мелко нарезать бекон и слегка обжарить его на сковороде. Измельчить чеснок. Смазать половинки яиц плавленым сыром и заполнить их беконом с чесноком.

Закуска-канапе

Как правило, угодить всем гостям на празднике 23 февраля довольно сложно, поэтому желательно поставить на стол привычные закуски-канапе. Кроме того, что они вкусные, их удобно есть, не запачкав руки.

Ингредиенты для канапе:

Огурец свежий — 2 шт;

Бекон сырокопченый — 100-150 гр;

Сыр творожный — 1 упаковка;

Сыр твердого сорта — 50 гр.

Приготовление:

Предварительно помытые огурцы разрезать вдоль и удалить сердцевину с семенами чайной ложкой. Промокнуть их салфеткой изнутри, чтобы убрать лишний сок, и наполнить творожным сыром. Перевернуть огурцы срезом вниз. На них сверху уложить свернутые рулетики из бекона, а затем — сыр. Закрепить конструкцию зубочисткой или пластиковой шпажкой, за кончик которой предстоит браться.

Закусочный салат с ананасами

Салатная закуска с фруктами придется по вкусу адептам здорового питания. Концентрация витаминов подарит ощущение легкости и хорошего настроения. А еще их удобное есть в офисе с коллегами на 23 февраля - каждый салатик в своей био-тарелке.

Ингредиенты для салатной закуски:

Куриное филе — 200 гр;

Сыр твердого сорта — 100 гр;

Ананасы маринованные — 200 гр;

Киви — 100 гр;

Апельсин — 2 шт;

Чеснок — 3 зубчика;

Майонез — 2 ст. л.

Приготовление:

Сначала очистить апельсины от кожуры так, чтобы из них получились «корзиночки». Благодаря им закуску будет легко взять, не запачкав руки. Можно приступать к готовке. Мелко нарезать ананас, киви и мякоть апельсина. Затем натереть на терке сыр и чеснок, положить их в емкость и заправить майонезом.

Затем следует отварить мясо, нарезать его мелкими кубиками и перемешать с остальными продуктами. Получившийся салат можно «уложить» в корзиночки. Вид у закуски очень аппетитный.

Баклажанные стейки с грибами и сыром

Приятным сливочным вкусом порадуют баклажанные закуски. Визуально они напомнят поджаренный «стейк», только на основе овощей. Оригинальное сочетание придется по душе не только вегетарианцам. Коллеги и близкие мужчины точно оценят такой изыск на 23 февраля.

Ингредиенты для баклажанного стейка:

Баклажан крупный — 2 шт. (600 гр);

Шампиньоны — 400 гр;

Сливки — 100 мл;

Сыр твердого сорта — 50 гр;

Соевый соус — 50 мл;

Чеснок сухой, соль, перец, паприка и другие специи — по вкусу.

Приготовление:

Чтобы сделать ароматную закуску, понадобится крупный сорт баклажанов. Нужно нарезать овощ толщиной 1,5 см и получившиеся «овощные чипсинки» полчаса вымачивать в соленой воде. Затем следует выложить их на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем.

После этого баклажаны смачиваются в соевом соусе, на них высыпается из пакетика сухой чеснок, паприка соль, перец и другие специи по вкусу. Их надо накрыть пищевой пленкой и оставить на 15 минут. Кусочки баклажанов смачивают в растительном масле и отправляют в разогретую до 250°C духовку на 15 минут.

За это время нарезают шампиньоны и тушат на сковороде до испарения жидкости. Добавляют немного соли и специй и снова оставляют тушить на 10 минут. На кружочки баклажана выкладывают грибы, поливают сливками, кладут сверху пластинки твердого сыра и отправляют в духовку еще на 5 минут. Получаются «баклажанные стейки», приятные не только на вид, но и на вкус.

Свиной рулет с черносливом и шампиньонами

Любители мясных угощений, конечно, оценят на 23 февраля запеченный свиной рулет с черносливом и шампиньонами. Эта закуска надолго даст ощущение сытости.

Ингредиенты для баклажанного стейка:

Свиной балык — 500 гр;

Шампиньоны — 200 гр;

Чернослив — 100 гр;

Грецкий орех — 100 гр;

Лук — 1 шт;

Сметана — 2 ст. л;

Сливочное масло — 1 ст. л;

Растительное масло — 2 ст. л;

Горчица — 2 ст. л;

Соевый соус — 2 ст. л;

Майонез — 4 ст. л;

Соль, перец, сушенный чеснок и другие специи — по вкусу.

Приготовление:

Острым ножом разрезается балык «по спирали», чтобы получился пласт толщиной примерно 0,5-1 см. Мясо обильно смазывается смесью из соевого соуса, майонеза, растительного масла, горчицы, соли, перца, сушеного чеснока. Заготовку оставляют под пищевой пленкой на час.

Шампиньоны нужно нарезать на пластины и обжарить с репчатым луком. Затем их предстоит посолить, поперчить, добавить сметану и ложку сливочного масла. Тушатся грибы в течение 15 минут.

Чернослив заливают кипятком, чтобы он разбух. Затем воду сливают и разрезают сухофрукты вдоль на 4 части. И, наконец, на пласт мяса укладывают грибы и чернослив. Праздничное угощение посыпают дроблеными грецкими орехами и сворачивают в рулет. Рулет смазывают майонезом, плотно заворачивают в фольгу и выпекают в разогретой до 200°C духовке 1 час 30 минут.

Вот такие простые и вкусные рецепты можно приготовить для своих любимых мужчин и поздравить их с праздником. Приятного аппетита!