Поликарпов день или Кислые девки: как нужно провести 8 марта 2023

Светлана Александрова
Светлана Александрова Светлана Александрова Журналист 8

В Поликарпов день было принято вертеться на правой пятке, печь пироги и угощать незамужних девушек.

Поликарпов день или Кислые девки: как нужно провести 8 марта 2023

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во многих странах мира 8 марта отмечается Международный женский день или День борьбы за права женщин. А Русская православная церковь чтит память священномученика Поликарпа Смирнского.

Кто такой Поликарп Смирнский

Святой Поликарп жил в I–II веках на территории современной Турции. Был учеником апостола Иоанна Богослова.

В детстве остался сиротой, его усыновила и воспитала христианка Каллиста по указанию ангела. После ее смерти Поликарп раздал все имущество бедным и начал вести аскетичный образ жизни.

Со временем он стал самым уважаемым богословом Малой Азии и был рукоположен в дьяконы, а потом в епископы Смирны. Вокруг него собрался круг учеников. Священнослужитель являлся автором «Послания к Филиппинцам».

На 86 году жизни Поликарпа арестовали во время религиозных гонений и после отказа отречься от Христа сожгли заживо. Он стал первым мучеником, чья смерть была подробно описана.

Почему 8 марта получило название Кислые девки

Еще задолго до появления Международного женского дня 8 марта считался именно женским. В народе Поликарпов день прозвали Кислые девки. Существовало поверье, что если до 8 марта девушка не обручилась, оставаться ей в девках минимум до лета, а то и вовсе до конца года. В основном это было связано с тем, что на весну приходился Великий пост — период, когда свадьбы не проводились. Поэтому мечтающих о замужестве девушек называли скисшими, с кислыми лицами. Со временем все это сократилось просто до фразы «кислые девки».

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На 8 марта каждая девка на выданье переживала о своей судьбе и обязательно гадала на женихов в кругу подруг. Отдельно стоит упомянуть разнообразные обряды на привлечение суженого. Например, нужно было незаметно для домочадцев вмести уличный мусор в дом со словами: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов».

Также на 8 марта пекли пироги, а когда тесто поднималось, трижды черпали наперстком «кислое тесто», нашептывая имя понравившегося парня. Такими пирогами угощали других незамужних подруг, это считалось хорошим знаком, приближающим замужество.

Вечером «кислые девки» набирали в подолы снег, чтобы «просеять» его и выкинуть со словами: «Полю просо на девичью косу. Где мой женишок, там собака подай голосок». Потом вся компания прислушивалась и ждала, из какого двора залает собака.

А с появлением молодого месяца на небе 8 марта будущие невесты вертелись на правой пятке и приговаривали: «Молодой месяц, увивай возле меня женихов, как я возле тебя увиваюсь».

Что нельзя делать 8 марта

Мечтающим о замужестве женщинам категорически не рекомендовалось проводить праздник Кислые девки исключительно в женской компании. Рядом должен находиться хотя бы один мужчина, иначе можно остаться одинокой на всю оставшуюся жизнь.

Уборку в доме Поликарпов день следует делать осторожно: нельзя убирать или сметать паутину и тем более нельзя убивать паука — по поверью, это накличет несчастье и нужду.

Что можно делать в Поликарпов день

Основное занятие 8 марта среди молодых девушек — испечь пироги, обязательно угоститься чужой выпечкой и выполнить народные обряды для привлечения жениха.

Народные приметы на Поликарпа

  • Много примет 8 марта связаны с птицами.
  • Сороки улетели в лес — скоро наступит тепло.
  • Сорока скачет по крыше дома больного — тот быстро вылечится.
  • Сорока спряталась под крышу — придет метель.
  • Воробьи начали сооружать гнезда — холода закончились.
  • Слышен стук дятла — весна будет поздней.
  • В реках и озерах еще не сошел лед — всю весну хорошего улова ждать не стоит.
  • Голуби разворковались — устанавливается хорошая ясная погода.

Туман на Поликарпа — к дождливому сырому лету.

Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака

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