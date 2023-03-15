Вербоносица или Солнцеворот: как 21 марта гадать на любовь

21 марта верующие чтут память святого Лазаря Мурманского. Также в этот день отмечается народный праздник Весенний солнцеворот — день весеннего равноденствия.

Кто такой Лазарь Мурманский

Преподобный Лазарь жил во II веке. Он родился в Константинополе, где в последствии и принял иночество в Высокогорском монастыре. Житие Лазаря было написано им самим и считается первым автобиографическим произведением на Руси. Он получил прозвище Муромского, Мурманского или Олонецкого по названию острова, расположенного в современной Карелии.

Примерно в возрасте 45 лет монах был направлен в Новгород по поручению кесарийского епископа Василия. Ему надлежало списать икону Софии, Премудрости Божией, а также описать все новгородские церкви и монастыри. Он усердно трудился в течение десяти лет, а после кончины местного архиепископа стал собираться на родину. Однако ему во сне явился святитель Новгородский вместе с епископом Кесарийским и указали ступать на север, к острову на озере и основать обитель.

После трудного путешествия Лазарь добрался до необитаемого Мурманского острова на Онежском озере. Преподобный поселился в хижине, но не мог жить в уединении, поскольку на остров часто приплывали представители местных племен. Им не понравился чужак, поэтому они стали угрожать Лазарю, избивать его и выгонять.

Один раз мужчины подожгли монашескую хижину, в которой лежала икона Богородицы. Святыня не пострадала от огня, а Лазарь услышал голос: «Неверные люди станут верными, будет единая Церковь и единое стадо Христово. Поставь на сем месте церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы».

Один раз старейшина местного племени обратился к Лазарю за помощью в исцелении слепорожденного ребенка. Преподобный вылечил его с помощью молитвы, святой воды и иконы. После этого случая к старцу стали приходить отшельники из разных уголков, в том числе из Византии. Вместе они построили деревянные церкви в честь Воскрешения Лазаря и Успения Пресвятой Богородицы Печерской.

Лазарь Муромский умер на 105-м году жизни и был похоронен возле Успенского храма.

Почему 21 марта называют Солнцеворотом или Вербоносицей

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На Руси 21 марта считалось началом нового года. В современности дата известна как день весеннего равноденствия и означает момент, когда Солнце в годичном передвижении пересекает небесный экватор. С этого дня весна необратимо берет законные бразды правления: день становится длиннее, а ночь короче. Солнце переходит из Южного полушария в Северное, что означает наступление астрономической весны.

Природу старались активно пробудить ото сна. Поэтому устраивали праздничные гуляния, громко пели песни, водили хороводы, прыгали через огонь, отжечь, отсечь все старое и плохое. В это время прилетали первые птицы. Человек, который видел первым вестника весны — жаворонка, получал кулич в его форме.

Женщины пекли из теста печенье в форме птиц, раздавали их детям, а те выбегали с ними на улицу и «запускали» в небо. Если получалось подбросить, а потом поймать «птичку», это расценивалось как добрый знак. На Вербоносицу тесто нередко прятали небольшие безвредные предметы, перед тем как отправить противень в печь. Это могла быть нитка, ягода, уголек, пуговица, луковица и так далее. По тому, что досталось каждому из родственников, определяли его судьбу на ближайшее время.

День весеннего равноденствия считался магическим. В эту мартовскую ночь девушки гадали на будущее. Приснившиеся сны считались вещими. В древности верили, что в этот день сходит на землю бог Солнца. Он проверяет и помогает в благих делах.

Молодые девушки на Солнцеворот пели обрядовые песни веснянки. Мужчины разжигали костры. Через пламя проводили домашний скот и прыгали сами, чтобы избавиться от различных недугов и встретись Весенний Солнцеворот обновленным.

К середине марта обычно распускалась верба. Веточки с пушистыми почками приносили в дом. Ими выметали из избы все старое и негативное, а также хлестали себя и других, чтобы уберечь от несчастья.

Смысл и значение праздника весеннего равноденствия

20 марта полностью уравнивает на земле день и ночь, свет и тьму. Мир находится в неком пограничном состоянии, когда зима и весна еще на равных, но последняя уже готовится одержать победу.

Это новое начало, пробуждение и перерождение природы, завершение тяжелого во всех смыслах периода — ведь зима для крестьян всегда была опасна голодом, холодом и болезнями.

Что можно делать 21 марта

Главную роль в этот день играла распустившаяся верба. Несколько веточек приносили домой, чтобы защитить помещение и домочадцев от нечистой силы, а также от горестей и печали. Согласно поверью, если легонько отхлестать вербой болеющего человека, он обязательно поправится, а здоровый будет защищен от хвори.

Влюбленным следовало обязательно увидеться на Вербоносицу и хотя бы чуть-чуть побыть вместе. Тогда их чувства долго не угаснут.

Желательно также навести порядок в доме, избавиться от хлама или просто протереть везде пыль. Весеннее равноденствие считается хорошим днем, чтобы помыть окна и впустить в помещение солнечный свет и свежий воздух.

Что нельзя делать на Солнцеворот

Не следует засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать. Категорически запрещено сажать вербу, иначе велик риск навлечь на себя большие неприятности.

Нельзя строить планы — они точно не сбудутся. Не стоит также злиться и ссориться. Желательно не оставлять грязь в доме и не откладывать деньги на черный день.

Народные приметы 21 марта на Вербоносицу