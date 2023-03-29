«Чертовски хороший кофе»: 25 фактов о самом популярном напитке

Кофе — один из самых популярных в мире напитков, который варят из обжаренных кофейных зерен. Его тонизирующие свойства открыли еще древние эфиопы в 850 году до нашей эры. При этом далеко не сразу люди стали пить кофе ради удовольствия.

Изначально в пищу потребляли только ягоды кофейного дерева, а уже потом из мякоти плодов начали готовить ароматный напиток. Причем в XII веке их потребляли в сыром виде, и только столетие спустя кофейные зерна стали сушить, обжаривать, измельчать, затем заливать водой и кипятить на огне несколько часов.

В Европе кофе считался символом статуса. Причем наряду с шоколадом его считали афродизиаком, повышающим бодрость и влечение к противоположному полу. В России ароматный напиток из кофейных зерен появился благодаря Петру I, однако русский народ с подозрением относился к «черному питью» и долго брезговал им. Уже XIX веке пищевые пристрастия изменились, и кофе стали употреблять в каждом приличном доме.

Сегодня этот напиток по-прежнему занимает важное значение в утреннем рационе жителей разных стран и континентов. Любовь к кофе не замедлила отразиться на поп-культуре. Этот напиток становится спасительным для погрязшего в рутине героя «Бойцовского клуба», а также любимым лакомством офисного планктона из «Людей в Черном», покемона «Пикачу» и множества персонажей других фильмов.

«Ежедневно, раз в день, делай себе маленький подарок. Не планируй его заранее, не жди, просто позволь себе его принять. Это может быть новая рубашка или послеобеденный сон в кабинете. Или две чашки хорошего, горячего черного кофе», — так говорил специальный агент ФБР Дейл Купер, герой сериала «Твин Пикс».

Откуда пришла традиция пить кофе? Правда ли, вредно пить кофе с молоком? В какой стране придумали раф, американо и другие кофейные напитки? Кому и почему нельзя пить кофе?

По случаю Международного дня кофе Пятый канал ответил на самые популярные вопросы об ароматном напитке.

Чем полезен кофе

В кофейных зернах есть большое количество сложных органических веществ, в том числе: кофеин, тригонеллин, хлорогеновая кислота.

Кофеин

Психоактивное вещество без цвета и запаха, которое относится к алкалоидам. В жидкости дает горький привкус. Именно этому компоненту кофе обязан своим бодрящим действием. Научно доказано, что в небольших дозах кофеин возбуждает центральную нервную систему (ЦНС). Такая стимуляция улучшает метаболизм, усиливает кровообращение мозговых сосудов, повышает работоспособность.

Читайте также Полезная замена: может ли кофе зарядить бодростью лучше энергетиков

Тригонеллин

Второй алкалоид и мощный антиоксидант в кофейных зернах. Он не обладает возбуждающими свойствами, но от его наличия зависит вкус и запах обжаренного кофе. Тригонеллин при обжаривании разрушается. В результате образуется никотиновая кислота — витамин В3. Витамины этой группы играют важную роль в биохимических процессах: улучшают углеводный обмен, регулируют уровень холестерина и липопротеинов в крови.

Хлорогеновая кислота

Органический антиоксидант, который положительно влияет на деятельность желудка и улучшает пищеварение.

Кроме того, природное вещество нормализует липидный обмен и не дает глюкозе откладываться в жиры. Также снижает риск возникновения, развития раковых клеток.

В целом кофейные зерна содержат около двух тысяч различных веществ: белки, жиры и жирные кислоты, углеводы, дубильные вещества, макро- и микроэлементы, минеральные соли.

В одной чашке кофе содержатся элементы в объеме от рекомендованной суточной нормы:

витамин B2 — 11%;

витамин B5 — 6%;

марганец и калий — 3%;

витамин В3 и магний — 2%.

А вот чего в кофе немного, так это калорий, если употреблять его без сливок и сахара.

Сколько чашек кофе можно пить в день

Безопасная суточная норма для взрослого организма составляет до 400 миллиграммов кофеина. В одной чашке объемом 200 миллилитров содержится примерно 100 миллиграммов кофеина.

То есть, врачи советуют выпивать максимум до трех — четырех чашек кофе в день. Употреблять желательно утром после завтрака или сытного обеда, но ни в коем случае не натощак.

Бодрящая чашка: почему нельзя пить кофе по утрам и натощак

Кому нельзя употреблять кофе и почему

Кофе может как приносить пользу, так и вредить здоровью. С осторожностью к нему следует относиться людям, у которых диагностированы следующие нарушения в работе внутренних органов:

Пищеварительная система

Употребление кофе активизирует выработку желудочного сока. За счет содержания кофеина напиток создает в желудке кислую среду, что может вызвать сильную изжогу.

Страдающим от гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита желательно сократить до минимума количество этой жидкости.

Читайте также Стало известно, что нельзя употреблять в пищу при заболеваниях сердца

Кофе содержит дубильные вещества, которые могут иссушать слизистую желудка. По этой причине, не стоит пить его натощак.

Сердечно-сосудистая система

Кофеин стимулирует интенсивные сокращения сердечной мышцы, вызывая тахикардию. Опасности для здоровых людей нет, а для спортсменов данный эффект даже полезен — активный приток крови к тканям повышает регенерацию мышечных волокон.

Однако для сердечников тахикардия может стать причиной целого ряда осложнений. В их числе — гипертонический криз, аритмия и инфаркт у людей с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Центральная нервная система

Чрезмерное употребление кофе вызывает заторможенность ЦНС, апатию и подавленность. Может развиться бессонница и высокий уровень возбудимости.

Опорно-двигательная система

Чрезмерное употребление повышает риск появления остеопороза из-за вымывания кальция из организма.

Кроме того, не рекомендуется употреблять кофе пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, детям. Минимальный возрастной порог для подростка составляет 13-15 лет.

Кофе — ТОП-5 побочных эффектов от напитка

1. Беспокойство и раздражительность

При высоких дозах кофеина вырабатывается много адреналина. Это вызывает состояние нервозности, панических атак. Подобный эффект наблюдается, если выпить более шести чашек кофе в день.

2. Нарушение сна

Избыточное употребление кофеина делает сон поверхностным, снижает его продолжительность. Поздний прием кофе способствует развитию бессонницы.

3. Расстройства пищеварения

Кофе вызывает обратный заброс содержимого желудка в пищевод. Это проявляется чувством изжоги или боли за грудиной. Кофеин стимулирует двигательную активность толстой кишки, которая может привести к проблемам со стулом.

4. Разрушение мышечных волокон

На фоне злоупотребления кофе может развиться рабдомиолиз — опасное патологическое состояние, при котором происходит разрушение мышц.

5. Диуретический эффект

Частое мочеиспускание — распространенная «побочка» кофеманов. Кофеин приводит к увеличению диуреза, что может быть опасно при почечных болезнях.

Лучше воздержаться: какие напитки врачи не рекомендуют пить на ночь

Чем можно заменить кофе утром

Кофе без кофеина

Декаф-кофе — это продукт, из которого технологическим путем удаляется до 97% кофеина. Специальная обработка зерен называется декофеинизированием. Сначала кофейные зерна замачивают в горячей воде или обдают паром. Они набухают и раскрываются. Затем применяется или химический растворитель, который «выводит» кофеин, или метод СО2-экстракции. При этом ароматические и вкусовые свойства напитка остаются практически прежними.

Черный чай

Ароматный и тонизирующий напиток мало в чем уступает кофе. В черном чае содержится не менее 300 видов различных химических веществ. Один из них — теин, который стимулирует функциональные отделы головного мозга. Они начинают быстро и скоординировано работать. Ощущается бодрость и легкость во всем теле, уменьшается чувство усталости. Сердце работает активнее, усиливается чувствительность.

Зеленый чай

Его называют «аптекой в чашке», благодаря целебным свойствам. Зеленый чай содержит кофеин в гораздо большем количестве, чем кофе. Однако он действует мягче и дольше за счет сочетания с танином.

Читайте также Стало известно, как легко взбодриться с утра без кофе и стимуляторов

Важно, что после вызванного чаем возбуждения не следует угнетения. Зеленый чай улучшает память и внимание.

Энергию получает не только мозг, но и мышечная система. Антиоксидантный напиток позволяет легче переносить большие физические и нервные нагрузки.

Цикорий

Растительный продукт подходит при гипертонии, так как мягко снижает давление. Калий и витамины группы В нормализуют работу нервной, сердечно-сосудистой системы, действуя по принципу антидепрессантов.

Цикорий подходит в качестве заменителя кофе для женщин в период беременности и лактации.

Какао

Популярный напиток оказывает тонизирующий эффект, так как также содержит кофеин, теофиллин, теобромин и фенилэфиламин. Чашка какао способствует максимальной концентрации внимания и умственной деятельности, улучшению настроения, повышению выносливости.

Какие факты о напитке должен знать каждый любитель кофе

1. Кофе находится на втором месте среди самых продаваемых продуктов в мире после нефти. В мире существует около 100 видов кофе.

2. Первая итальянская кофейня Cafe Florian появилась в Венеции на площади Сан-Марко в первой половине XVII века. Заведение работает до сих пор. Кстати, пить кофе с молоком после обеда считается дурным тоном в Италии. Вместо него, например, пьют Caffè alla nocciola (ореховый кофе — Прим.ред.) — эспрессо с кремом из фундука и густой пенкой.

3. Самый популярный сорт кофе в мире — арабика. Его пьют 70% любителей напитка. А самый популярный кофейный напиток в мире — латте.

4. Способ приготовления кофе «Американо» появился во время Второй мировой войны. Американские военные не могли пить крепкий европейский кофе и просили разбавить его водой.

5. Чтобы получить смертельную дозу кофеина, нужно выпить 100 чашек кофе.

6. Больше всего кофе пьют финны. В среднем один житель Финляндии выпивает пять чашек в день.

7. Кофеин широко применяют в уходовой косметике. Он уменьшает отечность, тонизирует сосуды, укрепляет клеточные мембраны и стимулирует синтез липидов. Скраб из молотого кофе или его гущи — один из самых популярных пилингов для тела в мире. Содержащийся в нем кофеин имеет свойство расщепления жира.

8. Молоко в кофе впервые начали добавлять во Франции в XVII веке. Кстати, кофе с молоком плохо усваивается в процессе пищеварения из-за сочетания тонина и казеина. Эти вещества плохо перевариваются в организме по отдельности, а вместе могут вызвать метеоризм.

9. Чашка таиландского кофе Black Ivory стоит 50 долларов. Его производят слоны: животные едят кофейные зерна и опорожняются.

10. В «кофе без кофеина» содержится небольшое количество кофеина.

11. Самый крупный производитель кофе в мире — Бразилия.

12. Пить кофе с лимоном или цитрусами придумали в Риме. Напиток называется Espresso Romano.

13. Горький вкус кофе дает не кофеин, а антиоксиданты.

14. Молотый кофе появился в XIII веке в восточных странах. В 1511-м кофе запретили в Мекке: тогда город находился под властью османов. Считалось, что напиток стимулирует праздность и радикальное мышление.

15. 0 калорий — столько содержит чашка кофе без молока и сахара.

16. Любители холодного кофе придумали способ заваривания «колд брю»: его заваривают в холодной воде от восьми часов. Считается, что если охладить напиток льдом, он утратит половину вкусовых свойств.

17. В Эфиопии принято добавлять к кофе соль.

18. В XVII и XVIII веках кофе запрещали в разных европейских странах. Например, в Швеции запретили не только напиток, но посуду для него.

19. Плоды кофейного дерева до сих пор собирают вручную. Один рабочий на плантации собирает около 100 килограмм урожая за один день. Спелые красные ягоды кофейного дерева называют вишней в профессиональных кругах.

20. Кофе — не только любимый напиток Дейла Купера из сериала «Твин Пикс», но и ряда других персонажей кино, например, инопланетян из «Людей в Черном» или героев ситкома «Друзья».

21. Главный герой фильма «Пока не сыграл в ящик», которого сыграл актер Джек Николсон, всюду возил с собой дорогую кофемашину или термос, чтобы пить любимый сорт кофе — «Копи-лювак». Его получают путем ферментации кофейных зерен в кишечнике зверьков мусангов. Они едят их, переваривают и опорожняются, превращая зерна в гурманский и дорогой сорт.

22. Фермер из Коста-Рики запатентовал способ выдерживания кофейных зерен в горячих источниках центрального высокогорья страны. Их вымачивают в термальной воде 12 часов при температуре 65-70 градусов, от чего зерна приобретают необычное послевкусие. Патент фермера заметила компания Nespresso и заключила с ним контракт на создание бленда (смеси нескольких сортов кофе — Прим.ред.) Master Origin Costa Rica.

23. Область, где произрастают кофейные деревья называется «кофейным поясом Земли». Они могут расти только в тропических странах вдоль экватора.

24. Самый популярный кофейный напиток в России — капуччино. При этом во второй половине 90-х в Москве появился свой вариант кофейного напитка «Раф» — его придумали в кофейне Coffee Bean. Постоянный посетитель Рафаэль попросил бариста придумать что-нибудь новое: специально для него смешали кофе со сливками и ванильным сахаром.

25. В кофейных зернах может содержаться не только кофеин, но и его аналог — теобромин. Такие кофейные деревья растут в Камеруне.