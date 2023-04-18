Преследует злой рок: какой недуг заставил певицу Глюкозу лечь под нож хирурга

Проблемы со здоровьем преследуют певицу Глюкозу. Что показало комплексное медицинское обследование звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники певицы Глюкозы переживают за ее здоровье. Что за недуг заставил артистку срочно лечь под нож хирурга? Зачем звезда решила провести полное обследование организма? И почему она уверена, что ее преследует злой рок? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, выложила в сеть пугающее фото. Правый глаз звезды был прикрыт специальной повязкой. Артистка сообщила, что сейчас восстанавливается после операции.

«С этой повязкой чувствую себя Элли Драйвер из фильма «Убить Билла“», — заявила Глюкоза.

Спустя всего пару дней она как ни в чем не бывало появилась на светской тусовке. Яркий макияж и ни следа от медицинской процедуры. Наталья рассказала: врачи обнаружили на ее правом верхнем веке узелок, который появился в результате воспаления сальной железы. Было принято решено его удалить.

«До сих пор лечу его, не поверите. Халязион, блин!» — сказала певица.

«Халязион — это хроническое воспалительное заболевание желез, которое находится у нас в толще века. То есть, по сути, происходит закупорка выводного протока железы. Из-за этого все содержимое остается внутри самой железы, и развивается воспалительный процесс», — объяснила врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

Глюкоза потеряла ноготь из-за ошибки итальянских врачей

Из-за воспаления на веке артистка сильно перенервничала. Ведь причиной неприятного уплотнения могла стать скрытая инфекция. Глюкоза поняла, что без полного обследования организма не обойтись.

«Я считаю, что очень важно делать чек-ап. Прошла в Москве, осталась абсолютно довольна. Слава богу, со здоровьем все хорошо. Не молодеем, конечно!» — призналась она.

А на днях с певицей случилась новая беда.

«Глаз, слава богу, прошел, но теперь я оторвала ноготь на ноге. Причем я его уже оторвала в пятый раз», — уточнила Глюкоза.

Впервые она травмировала большой палец ноги восемь лет назад в Италии. Звезда обратилась за помощью в местную больницу. Медики удалили ей ноготь, чего делать было нельзя из-за сильно поврежденных тканей. После этого ей пришлось перенести еще два оперативных вмешательства.

«Мне уже муж говорит: «Да ходи ты уже без ногтя. Я тебя и без ногтя люблю». Я ему говорю: «Блин, я хочу ноготь, чтобы у меня был», — рассказала исполнительница.

Певица долго восстанавливала ноготь после операций. Но повреждала его снова и снова. Звезда говорит: ее буквально преследуют неудачи.

«Мне прям не везет и все», — уверена Глюкоза.

«Либо ей ее организм пытается что-то донести, и нужно пойти к остеопату хорошему, чтобы поправить. Либо это у нее нарушение женских и мужских энергий, и нужно поработать с внутренними какими-то переживаниями, проблемами и вытащить их», — считает психолог Снежанна Тон.

Несмотря на травму, певица вышла в свет на каблуках. Ведь ее привыкли видеть при полном параде.

«Немножко так припудрюсь, подкрашусь, потому что я не могу. Я, наверное, старой формации. Все равно, когда камера включается, мне хочется вытянуться, хочется выглядеть хорошо», — поделилась исполнительница.

Глюкоза уделяет большое внимание внешности. Звезда регулярно посещает косметолога, следит за питанием. Поклонники не устают восхищаться формами артистки. Но она сама считает, что ее фигура далека от идеала.

«Я на самом деле не очень довольна своим телом. Хочется больше его накачать. Совсем похудела», — призналась Глюкоза.

Певице некогда заниматься спортом. Сейчас у нее много работы: съемки, выступления. Недавно она записала новый хит.

«Эта песня как раз перевертыш именно того, что девушки, не стесняйтесь, если вам что-то нравится, берите это сами. Не ждите этих предложений, когда он там созреет», — сказала звезда.

Когда-то Наталья и сама так поступила. Спустя год отношений она сделала предложение бизнесмену Александру Чистякову. О чем ни разу не пожалела.

«Сказала: «Женись на мне, лучше ты не найдешь». Он так подумал: «А действительно, чего искать, когда уже все здесь само идет», — вспоминает певица.

Звезда уже 17 лет в законном браке. Глюкоза рассказала, что супруг до сих пор от нее без ума и сильно волнуется, когда с ней случаются несчастья. Певица пообещала мужу впредь беречь себя и найти время, чтобы восстановить здоровье.