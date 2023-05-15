Дело всей жизни: какая судьба ждет Дом моды после смерти Вячеслава Зайцева

Прощание с Вячеславом Зайцевым обернулось многочисленными скандалами и спорами. Почему последние годы жизни модельера сравнивают с адом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом. Из-за чего родственники несколько дней откладывали церемонию прощания? Как вышло, что легенду отечественной моды похоронили на деревенском кладбище? Удалось ли Зайцеву помириться с сыном Егором перед смертью? Почему мужчина считает, что отца могли убить? Кому достанется наследство дизайнера? И какая судьба ждет знаменитое здание на проспекте Мира? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

30 апреля ушел из жизни Вячеслав Зайцев. Ему внезапно стало плохо дома. Помощник Олег вызвал скорую, и маэстро доставили в больницу. Он находился в сознании и был уверен, что после процедур его отпустят. Так бывало раньше много раз.

«Он держал меня за руку и сказал: „Подожди меня в коридоре, сейчас поедем домой как всегда“», — вспоминает помощник Зайцева.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Вячеслава Михайловича. Но им не удалось. Причиной смерти назвали желудочное кровотечение.

«До последнего я не видел, чтобы он себя ограничивал в чем-то. Даже приезжал когда к нам в офис на проверку подготовки, он заказал себе харчо, хинкали, жареные баклажаны», — рассказал друг модельера Вадим Хусаинов.

Для всей страны уход Зайцева стал утратой. Это человек, который навсегда изменил советскую моду, переодел женщин из скучных платьев в смелые и яркие наряды.

«Он единственный и первый заявил о России, какова она есть: и сильная, и традиционная, и мощная. Он обожал одевать женщин, обожал одевать парней, мужчин, чтобы все выглядели элегантно», — восхищается певица Надежда Бабкина.

Поклонники были уверены: Вячеслава Михайловича отправят в последний путь со всеми почестями и похоронят на престижном столичном погосте. Но сын Егор Зайцев распорядился иначе и выбрал для отца скромное кладбище в Подмосковье.

На похороны наследник приехал в сопровождении друзей-байкеров. Мужчина сразу заявил, что не верит в официальную причину смерти отца. И допускает, что тяжелобольного дизайнера могли убить.

«Конечно, могли. Любого из нас могут. Здесь своих врагов хватает в окружении», — уверяет сын модельера.

Но кто и для чего мог пойти на такое преступление? Зайцев-младший уже давно конфликтует с окружением кутюрье. После того как Вячеславу Михайловичу диагностировали болезнь Паркинсона, он передал все дела, связанные с бизнесом, сыну. Империя оказалась на грани разорения: многомиллионные долги, увольнение десятков сотрудников. Наследник чудом успел оплатить задолженности и не допустить продажу здания на проспекте Мира. Но часть помещений пришлось сдать в аренду сторонним организациям.

«Когда Егор Вячеславович Зайцев стал руководить Домом моды, он сменил с 2013 года три или четыре команды. И в принципе, все они сработали ужасно и безобразно. И Дом моды, знаете, так медленно, медленно, как Титаник, уходит под воду», — поделился экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин.

Сын модельера говорил, что делает все возможное для сохранения бизнеса, а посторонние люди настраивают отца против него и используют пожилого кутюрье для личного обогащения.

«Я видел, что делали его псевдодрузья. По кабакам его таскали и деньги собирали», — заявил наследник Зайцева.

Вячеслав Михайлович очень переживал из-за ситуации с Домом моды. Но еще больше его расстраивали отношения с сыном. На праздновании своего 85-летия он говорил, что готов забыть все обиды, лишь бы воссоединиться с семьей. Вот только Зайцев-младший почему-то не шел на контакт.

«То, что творил Егор, — это просто ужас. Он (Вячеслав Зайцев. — Прим. ред.) мне лично говорил: „Я так хочу, чтобы мне Егор позвонил, чтобы просто с ним пообщаться“. Понимаете? А Егор не звонил», — рассказал светский журналист Денис Сорокин.

Когда маэстро умер, поклонники стали ждать информацию о дате прощания, но ее не было. По православной традиции тело предают земле на третий день после смерти. Модельера же похоронили только на пятый.

«Он (сын Егор. — Прим. ред.) приехал не тогда, когда нужно было, а когда ему было удобно», — считает Вадим Хусаинов.

В итоге Зайцеву выделили бесплатное место на Жегаловском кладбище. Это недалеко от подмосковного города Щелково. На церемонии прощания многие были удивлены выбором места.

«Это наше национальное достояние, сто процентов. Конечно, мое глубокое убеждение: место его на Новодевичьем, чтобы ходили туда», — высказалась Надежда Бабкина.

«Судя по тому, что сейчас происходит, он хотел, чтобы как можно меньше было народу», — предположил друг Зайцева.

Но сын объяснил: отец прожил в этом районе много лет и мечтал обрести приют на территории своей усадьбы.

«Щелково его заслужило. 30 лет отдал этой земле. Здесь светло, здесь прямая дорога на Иваново, на его родину. То, что он достоин этого Ваганьково или чего там, они его, может, недостойны. А здесь нет. Здесь равный с равными, здесь русская земля, здесь русский художник с большой буквы будет похоронен», — уверен Егор Зайцев.

Мужчина добавил, что прощание откладывалось не по его прихоти, а из-за действий Следственного комитета.

«В двух словах: следственная экспертиза была», — сказал сын кутюрье.

Егор сожалеет, что в последние годы из-за многочисленных помощников Зайцев отдалился от семьи.

«Вячеслав Михайлович жил фактически в аду. Его дергали между собой эти три группировки, которые возле него оказывались. И они пытались урвать каждый от него что-то свое, для своих целей, для своей выгоды», — уточнил журналист Сорокин.

Ни Галины Гарафутдиновой, которая выкладывала в интернет веселые ролики с тяжелобольным модельером, ни бывшего директора Дома моды Николая Головина на похоронах не было.

Егор заявил, что будет продолжать дело отца. По словам мужчины, он закрыл все долги и пытается восстановить бизнес.

«Живем. Салон работает, вещи добавляются, папины покупаются. Сделали ремонт в Доме. Все эти деньги вложили», — поделился Егор Зайцев.

Помимо Дома моды, дизайнер оставил после себя солидное наследство: квартиры в Москве и Париже, а также роскошную усадьбу в Каблуково. Сын кутюрье сказал, что никакой дележки не будет. Все достанется ему и внучкам маэстро. Общее горе сплотило Зайцевых. Егор и его старшая дочь Маруся не общались несколько лет. Но после похорон помирились.