«Ничего не рассказываю»: что Глюкоза регулярно скрывает от мужа

Глюкоза стала востребованной актрисой вопреки мнению супруга. Почему он был против ее карьеры в кино и как сейчас пара сохраняет мир в семье, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Глюкоза рассказала, как муж чуть не разрушил ее карьеру в кино. Почему она скрывает от супруга участие в любовных сценах? И тяжело ли воспитывать дочерей-подростков? Откровенное интервью певицы.

Эксклюзивные кадры со съемок нового фильма с участием звезды. Где живет Наталья? С какими сложностями сталкивается на площадке? И что за деликатесы лежат в ее холодильнике? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Здравствуйте, здравствуйте! Ну что, приехали ко мне в гости? Приглашаю вас. Места немного. Заранее извиняюсь», — поприветствовала певица съемочную группу.

Весна. Цветущий Петербург. Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза, приехала в Северную столицу на съемки новой картины.

«У меня тут есть холодильничек. Холодильничек у меня забит косметикой, колбаской, всякими шоколадочками вкусненькими, кефирчиками», — показала артистка.

Глюкоза признается: только на съемках она может побаловать себя таким лакомством. Дома это под запретом.

«Дома у меня вообще все заморачиваются. У меня еще муж — вегетарианец, поэтому все без лактозы и глютена. Но видите, у меня раздвоение личности, я обожаю колбасу. И я себе на съемках позволяю, потому что мне хочется какой-то отрады», — призналась звезда.

График плотный. Вся команда использует свободное время, чтобы просто поспать.

«Встаем очень рано, в 5:30, поэтому сон для нас — святое. Я там Королева Шантеклера. Здесь я отдыхаю (показывает. — Прим. ред.). Ложусь, сплю и потом иду опять сниматься», — рассказала Глюкоза.

Сейчас Наталья — не только популярная певица, но и успешная актриса. А ведь этого могло и не быть. В свое время муж был категорически против ее кинокарьеры. Мужчина запретил жене принять предложение известного режиссера.

«Очень ревнивый. Он же мне один раз не разрешил сниматься в кино. И так я не снялась в «Любовь в большом городе». Марюс Вайсберг меня очень хотел снять. Но мы только поженились, он такой: «О, нет-нет“», — вспомнила артистка.

Наталья до сих пор жалеет, что тогда послушала супруга. И теперь последнее слово в вопросах работы и творчества всегда за ней.

«Там были постельные сцены. И тогда мы это все прочитали, он: «Ой, нет, нет». И когда мимо меня прошла картина, которая была в трех сериях, я ему сказала: «Все, больше ты в моем творчестве не участвуешь“», — поделилась Глюкоза.

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Но, зная горячий нрав Александра, певица старается лишний раз не волновать мужа. И не посвящает его в подробности съемочного процесса.

«Я мужу ничего не рассказываю. Я не говорю, что мы там где-то целуемся или еще что-то», — сказала певица.

Глюкоза тщательно отбирает сценарии. Все должно быть прилично. Никаких откровенных сцен и тем более обнаженки.

«Я не ханжа. Я люблю откровенные наряды. Мне нравится сексуальность, красота. Поцелуи — да. А совсем голой бегать… Мне кажется, для этого можно пригласить с еще более красивым телом», — уверена Ионова.

По словам артистки, у супруга и так достаточно поводов для беспокойства. Они с Натальей — родители двух девочек-подростков. И уже в полной мере ощутили все прелести переходного возраста. Особенно тяжело со старшей дочерью Лидой, которая активно экспериментирует с имиджем. Ее неоднократно выгоняли из элитных школ за вызывающую внешность и курение.

«Такие два коктейля авторские. Каждая по чуть-чуть взяла, по чуть-чуть. Не могу сказать, что кто-то прям на меня похож», — высказалась Глюкоза.

Лида Чистякова в этом году закончила девятый класс. Девочка, как и ее знаменитая мама, занимается музыкой. Выступает под псевдонимом Рэй. Из-за этого пришлось перейти на дистанционное обучение в школе.

«У нее реально много работы. Она бесконечно на студиях. Она бесконечно на записях. Она выпустила сейчас альбом. И сейчас начинаются уже заказы по концертам, поэтому у ребенка нет времени учиться», — объяснила Наталья Ионова.

Родители не против. Они полностью поддерживают выбор дочери. И считают, что нервы дороже оценок.

«Такое давление на ребенка: «Ты это успей закончить, тут надо аттестоваться». И уже ребенок начинает нервничать. Мы поговорили с директором школы. Она сказала: «Давайте дистанционное обучение“», — уточнила певица.

Глюкоза рада, что Лида занята делом. Певица помнит себя в ее возрасте. Лихие 90-е, окраина Москвы, плохая компания. Наталья не скрывает, что пробовала запрещенные вещества. И с ужасом представляет, как могла сложиться ее жизнь, если бы не знакомство с продюсером Максом Фадеевым.

«Мы сидели во дворе, и нам делать нечего было. Мы все пробовали и все дегустировали. А потом появилась работа в 16 лет. Все. Гастроли. Ты не можешь работать с затуманенным сознанием, ты должен быть все время на контроле», — вспомнила артистка.

Именно поэтому Ионова старается загрузить своих девочек по максимуму. Дни младшей дочери Веры расписаны по минутам.

«Она прекрасно танцует, на лошадях скачет, на английском языке разговаривает. Сейчас она учит корейский», — похвасталась певица.

Глюкоза поддерживает любые начинания дочерей. Она уверена: детям нужно предоставлять свободу. В рамках разумного, конечно. И тогда они будут доверять родителям. А заодно учиться на своих собственных ошибках.