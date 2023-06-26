Жизненно важный набор: названы главные обманки покупных автомобильных аптечек

В наборе должен содержаться основной минимум инструментов для оказания первой помощи больному. Но будет ли прок от покупной аптечки в сложной ситуации на дороге?

В медицинском наборе должны храниться инструменты для оказания первой помощи больному в дороге. Но какого качества эти изделия на самом деле? Не подведут ли они в самой экстренной ситуации? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Порядка 14 тысяч человек — столько погибло в ДТП на российских дорогах в 2022 году. Эксперты уверены — четверть пострадавших остались бы живы, если бы им вовремя оказали первую медицинскую помощь. На случай экстренных ситуаций в салоне авто обязательно нужно возить аптечку. Список предметов, которые должны быть в наборе, время от времени обновляется.

Чтобы не ошибиться с выбором, травматолог-ортопед Павел Петров советует искать на этикетке пометку, что аптечка соответствует последним требованиям Минздрава от 2020 года.

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«Аптечки должна соответствовать стандартам этой рекомендации. Для того, чтобы можно было пройти технический осмотр автомобиля и быть уверенным в том, что в этой аптечке находится все необходимое для оказания первой помощи», — отмечает врач.

Что входит в готовую автомобильную аптечку

В состав современной аптечки входят медицинские маски, перчатки, стерильные салфетки, широкие и узкие бинты, кровоостанавливающий жгут. А также — пластырь, ножницы и устройство для проведения искусственного дыхания.

Важно время от времени проверять срок годности изделий и заменять просроченные на новые.

«Основным, конечно, критерием является срок стерильности перевязочного материала. Через пять лет на стерильном материале будут образовываться бактерии, и при контакте с ранами эти бактерии будут попадать непосредственно в рану», — объясняет врач.

Но даже на автомобильные аптечки с правильной маркировкой цены заметно отличаются. Можно найти за 300 рублей, а можно и за 1000.

Чтобы понять, стоит ли переплачивать, приобрели три набора от разных производителей: дешевый — за 370 рублей, средней цены — за 670 и дорогой — за 1040.

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Поможет ли прибор для ИВЛ из покупной автомобильной аптечки спасти жизнь больному

Первым делом эксперты советуют оценить устройство для искусственной вентиляции легких. От этого приспособления зависит не только жизнь пострадавшего, но и здоровье того, кто оказывает первую помощь.

«Смысл устройства дыхания „рот в рот“ — это исключение контакта с биологическими жидкостью пострадавшего. Мы не знаем, чем он болеет. И это устройство позволяет нам выполнить вздохи пострадавшего через такой фильтр», — говорит травматолог.

Начали эксперимент с аппарата из дешевой аптечки. Там оказалось устройство с очень тонкой мембраной.

«Это может меня спасти от рвотных масс пострадавшего. Но не от каких-то инфекционных заболеваний, от чего-то остального», констатирует эксперт.

Точно такое же устройство — не лучше — оказалось внутри дорогого набора. А вот в аптечку средней цены производитель положил аппарат с системой обратного клапана. По идее, он должен защищать надежнее. Но на деле выяснилось, что при вдохе клапан не работает, то есть прибор бракованный.

«Никакой безопасности для человека с точки зрения инфекционных вещей. То же самое можно делать абсолютно без него», — делает вывод специалист.

Пригодны ли для использования ножницы из автомобильной аптечки

Но не стали спешить с выводами и оценили качество остальных предметов. Для наглядности их решили испытать на манекенах.

«Представим ситуацию, что наш пострадавший жалуется на сильную боль в ноге при попытках движения, самостоятельно ей он пошевелить не может, она в каком-то странном положении находится. Вся штанина промокла светлой кровью», — описывает условную ситуацию доктор.

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Все признаки указывают на открытый перелом. Но главное, пострадавший теряет много крови. Чтобы добраться до раны, нужно разрезать одежду. Первыми пустили в ход ножницы из бюджетной аптечки.

«Ножницы не выполнили функцию нетравматично удалить одежду с пострадавшей области», — констатирует врач.

Правда, ножницы из более дорогих наборов это испытание тоже провалили. Лезвия у них такие же тупые.

Поможет ли кровоостанавливающий жгут из автомобильной аптечки спасти жизнь больному

На этом эксперимент не закончился: на ногу условного больного попробовали наложить кровоостанавливающий жгут. Первой взяли ленту из дешевой аптечки.

«Должна быть достаточно мощная компрессия на бедро, чтобы удалось сдавить бедренную артерию», — инструктирует доктор.

Скрутка готова, далее необходимо закрепить жгут, но фиксирующая ленточка оторвалась. Пришлось искать другой способ, как это сделать, и потратить на это драгоценное время.

Удивительно, но жгут из самого дорогого набора оказался ничуть не лучше — у него сломалось крепление.

Во вторую аптечку производитель и вовсе положил неподходящую ленту. Такие используют для забора крови в лабораториях, но для оказания первой помощи она не годится — не хватает жесткости.

«В принципе его можно, конечно, попробовать наложить. Но качество достаточно сомнительное с учетом того, что нам нужно достаточно много физической силы прикладывать и, возможно, этот жгут распустится при малейшем движении», — объясняет Павел Петров.

Выходит, ни один набор не поможет остановить кровотечение при переломе.

Можно ли наложить повязку при помощи бинтов из покупной автомобильной аптечки

Далее попробовали справиться с задачей попроще — перевязать небольшую рану на руке.

«Представим, что эта ситуация без артериального кровотечения, есть какое-то венозное кровотечение. Просто закроем рану и наложим давящую повязку для того, чтобы пациент не терял венозную кровь», — комментирует врач.

Для давящий повязки понадобится бинт и стерильные салфетки. В дешевом наборе качество расходников подкачало — бинты оказались слишком тонкими.

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«Он имеет плохие укрывные возможности. Для того чтобы добиться хорошей герметичности раны, нужно совершить больше намотов этого бинта, чтобы повязка была правильно сформирована», — продолжает эксперт.

А вот в аптечке подороже на бинтах не сэкономили. Они здесь более плотные, не разматываются и не рвутся. Но это единственное испытание, где дорогие аптечки не подвели. Но на 100% со своей задачей не справился ни один из образцов.

Как самостоятельно собрать автомобильную аптечку и что туда положить

Поэтому решили собрать набор для первой помощи своими силами. Цена получилась заметно выше — 1700 рублей. Но главное — все изделия действительно качественные, не подведут в критический момент. Ножницы разрежут даже плотную ткань, а салфетки хватит сразу на несколько пострадавших.

Кроме этого, по совету эксперта, вместо стандартного жгута купили резиновый, многоразовый.

«Его легко накладывать, он хорошо тянется. Не нужна никакая система замков. И еще у нас в аптечке появился маркер, который позволит нам выполнить маркировку сегмента, куда мы наложили жгут с целью, чтобы бригада скорой медицинской помощи имела точную информацию о времени ишемизации конечности», — говорит эксперт.

Выходит, хорошую автомобильную аптечку лучше собрать своими силами. Кроме обязательных предметов, эксперты советуют добавить туда лекарства, которые могут пригодиться в дороге. Таблетки от головной боли, пищевого отравления и жаропонижающие препараты.