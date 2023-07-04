Пересмотрел предпочтения: что начало привлекать Николая Баскова в женщинах

Завидного холостяка Николая Баскова заподозрили в новом романе. Действительно ли певец нашел спутницу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Горячее видео с участием Николая Баскова разлетелось по Интернету. Чью грудь целовал золотой голос России? Какие отношения связывают его с сексуальной брюнеткой? Правда, что у певца новый роман? И зачем народный артист решил попробовать себя в качестве официанта и таксиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно жители одного из районов Москвы были сильно удивлены, когда увидели такси, за рулем которого сидел сам Николай Басков. Потом артист вышел из машины и ушел куда-то в компании брюнетки в дерзком наряде. Ей оказалась певица Виолетта Чиковани. В последнее время их часто видят вместе.

«Какой-то невероятный огонь, который в ней горит от эмоций, от общения с людьми, от энергетики, которая от нее идет. Я думаю, что мне хотелось быть сопричастным», — высказался певец.

Николай и Виолетта познакомились на дне рождения общей подруги. Чиковани заметила, что на празднике Басков танцует со всеми гостьями, кроме нее. И решила привлечь к себе внимание.

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«Мы прекрасно гуляли, и так как я целовал девушек, которые просили, чтобы я их поцеловал, Виолетта мне говорит: „Николай, а что вы меня обходите?“. Так как я был в задоре, а она в вызывающем наряде, я, как говорится, поцеловал Виолетту», — рассказал артист.

Видео пикантного поцелуя моментально разлетелось по сети и собрало миллионы просмотров.

«Я ошалела! Во-первых, офигели все мои друзья, все знакомые… Мне позвонила бабушка и сказала: „Как я счастлива за тебя, Витуля. Я мечтаю быть на твоем месте“», — призналась Чиковани.

Виолетта была в таком восторге, что после торжества всю ночь не могла сомкнуть глаз. Она поняла, что хочет увидеться с певцом снова. Под впечатлением от нежных губ Баскова девушка написала песню. И пригласила его снять совместный клип.

«Она мне говорит: „Такая песня… твои нежные губы, Николай, Коля, никогда не забуду…“. Но я уверен, что я не один такой Николай», — поделился артист.

«У меня вы один и неповторимый, потому что такая ситуация у меня была первый раз в жизни», — заверила Виолетта Чиковани.

Басков решил поддержать молодую коллегу. К тому же ему было приятно провести время в обществе красивой дамы.

«Во-первых, девушка предназначена для того, чтобы ей восхищались, чтобы ей говорили прекрасные слова, чтобы она чувствовала от человека тот взгляд, который будоражит, который завлекает», — уверен Николай Басков.

На съемках певец ни на шаг не отходил от своей партнерши. Никого не стеснялся и открыто флиртовал.

«Вы смотрите на глаза всегда… Глаза — это самое красивое, что есть у женщины… Сейчас вы мне еще нальете что-то», — сказала Виолетта Чиковани.

По сюжету клипа артисту пришлось перевоплощаться в представителей разных профессий. Он успел побыть официантом и таксистом. Но в итоге вернулся к привычному образу и закружил Виолетту в жарком танце. Все, кто присутствовал на съемочной площадке, почувствовали, какие флюиды исходили от пары.

«Такой светловолосый, голубоглазый, харизматичный, богатый. Звезда всея Руси. Конечно же, любая девушка хотела бы выйти замуж за Баскова», — подчеркнула модель Алина Рюмшина.

Николай Басков уже давно считается одним из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. У артиста за плечами один официальный брак и множество романов. Он встречался с признанными красавицами: Викторией Лопыревой, Софи Кальчевой, Анастасией Волочковой. Но певец признается: с годами пересмотрел свои предпочтения.

«Когда бурная молодость, и ты пышешь, как говорится, физическим здоровьем, потому что тебе это необходимо, как поесть, выражать свою любовь. Но с годами совершенно меняется. Уже другое, понимаете? Если по молодости ты занимаешься, я бы сказал, любовью телом, то с годами ты занимаешься любовью мозгом», — объяснил он.

Теперь Басков в первую очередь обращает внимание не на длину ног и даже не на размер бюста. Главное для него — интеллект.

«Самое сексуальное для меня сейчас — это женский мозг, женские мысли, женские слова, поступки, отношения», — заявил исполнитель.

По словам артиста, найти женщину, которая будет соответствовать всем требованиям, непросто. Он заявил, что Виолетта Чиковани вполне подходит. Но они просто друзья.

«Он же ее в грудь целовал. Она о нем трек пишет. Конечно же, уже скоро будем свадьбу, как говорится, отмечать», — предположила Алина Рюмшина.

Однако сердце брюнетки уже занято другим мужчиной. Но певец уверен, что обязательно встретит достойную спутницу, и она сделает его по-настоящему счастливым.