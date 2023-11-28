Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Скорпион по праву считается в зодиакальном круге самым глубоким и скрытным знаком зодиака. Рожденные под покровительством этого созвездия крайне трепетно и ревниво относятся к собственному личному пространству и тщательно отбирают окружение. Поэтому совершенно неудивительно, что в их любовной сфере практически никогда не утихают страсти.

В грядущем 2024-м количество драмы может кратно возрасти, так как символом года станет огнедышащий Дракон. Мифическое существо будет подталкивать к решительным действиям и переменам в наиболее важных для человека сферах. О том, как в новом году сложится личная жизнь у Скорпионов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Скорпионов

В начале года Скорпионы ощутят непреодолимое желание перемен. Некоторые представители водной стихии могут стать непривычно суетливыми, им захочется все время проводить в обществе людей. Однако постоянно избегать и откладывать на потом гнетущие мысли в голове не получится.

«Скорпионы в начале 2024 года почувствуют желание к разрыву. Им захочется обнулиться и изменить все вокруг себя», — комментирует астролог.

Читайте также Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Любовный гороскоп советует воздержаться от дружеских напутствий и обсуждений и положится лишь на зов собственного сердца. Принятое решение будет играть важную роль в будущем, так что желательно полагаться исключительно на себя.

Покровительствующий зодиакальному кругу Дракон поддержит во всех стремлениях и щедро оценит смелость. Поэтому в 2024 году Скорпионы должны выкручивать интуицию на максимум и абстрагироваться от чужого мнения.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для состоящих в отношениях Скорпионов

Семейные Скорпионы в начале 2024 года окажутся в затруднительной ситуации. У многих представителей загадочного знака создастся ощущение, что этот союз более не приносит радости, а лишь забирает всю энергию и силы. Тогда же начнут закрадываться мысли о расставании или взятии неопределенной паузы.

«Если вы разорвет эти отношения, то летом вы будете наслаждаться свободой и независимостью. Если же вы, наоборот, сохраните и укрепите отношения, то летом сможете перейти на более высокий уровень и даже вступить в брак», — поясняет эксперт.

Для того чтобы сделать действительно правильный выбор, Скорпионы должны научиться не избегать проблем, конфликтуя со всеми, кто пытается помочь, а, напротив, посвятить время тщательному анализу собственной личной жизни.

Если ссоры в паре возникают все чаще, а поводы для конфликтов становятся все более абсурдными и незначительными, гороскоп советует задуматься, осталась ли между партнерами любовь или ими движет банальная привязанность. Избежать эмоциональной встряски точно не получится, поэтому рожденным под покровительством водной стихии остается только запастись терпением.

К счастью, летом 2024 настанет особенно благоприятный период для романтики. Пора апатии и грусти забудется, и Скорпионы захотят решительно действовать. Кому-то год Дракона даже принесет новость о скорой свадьбе или приобретении совместного жилья.

На пороге новой реальности: как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Скорпионов

Первую половину года одинокие Скорпионы проведут в заботах. Все свободное время займут бытовые дела и неотложные рабочие задачи, поэтому их сердце будет закрыто для любых знакомств и романтического общения.

«Оттают» представители водной стихии только ближе к лету, когда погода наконец станет теплой и солнечной. Тогда же возникнут силы и желание чаще гулять, появляться в обществе, где Скорпионы встретят немало интересных людей.

В это время, предупреждает астролог, водный знак зодиака может увлечься сразу несколькими поклонниками.

«Осень — прекрасная пора. У Скорпионов есть все шансы встретить свою настоящую любовь и испытать сильные эмоции. Это будет стабильный период», — рассказывает астролог.

Во второй половине года подопечные водной стихии обретут счастье в личной жизни. В дальнейшем их отношения будут развиваться планомерно и гармонично.