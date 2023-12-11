Грядет тотальное обновление: большой гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Согласно древнему китайскому календарю, наступление года Дракона испокон веков сулит представителям зодиакального круга удачные возможности и светлые перспективы во всех жизненных сферах. В 2024 году яркое мифическое животное подарит немало шансов для карьерного роста и саморазвития.

Однако взамен могущественный Дракон нередко ждет мощной самоотдачи и желания меняться. О том, как воспользуются дарами мифического символа в грядущем 2024 году Скорпионы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции для знака Скорпион на 2024 год

Чувствительные и непокорные представители зодиакального круга в полной мере прочувствуют влияние символа наступающего года. Зеленый Деревянный Дракон наделит их упорством и решительностью на пути к намеченным целям.

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«Для Скорпионов 2024 год будет очень активным. Внутри возникнет огромное желание что-то изменить, обнулить старые сценарии и программы. Но в этом вопросе нужно быть очень аккуратными, потому что иначе можно затронуть не те энергии, которые необходимы», — предупреждает астролог.

Отдаваясь целиком и полностью эмоциям, Скорпионы рискуют прослыть поверхностными людьми, которыми управляет не рассудок, а настроение. В таком состоянии легко сжечь не те мосты и прийти к неожиданным для себя самих результатам.

«Нужно трезво оценить ситуацию, посмотреть на нее немножко со стороны, и убрать действительно лишний балласт — то, что вас тянет, не дает развиваться и реализовываться», — поясняет специалист.

Дракон дарит представителям водной стихии большой запас моральных сил. Главное, использовать их обдуманно. Так что перед принятием особенно важных и судьбоносных решений крайне важно предварительно взвесить все за и против.

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Любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Жажда кардинальных изменений захлестнет представителей знака зодиака во многих сферах, не исключая романтическую. Семейных Скорпионов могут одолевать навязчивые мысли, что в отношениях с возлюбленным настал кризис, который никак не удается разрешить, и единственный выход из ситуации — расставание.

«А что касается любовной сферы, для Скорпиона это достаточно активная пора, но будет желание что-то обнулить. Поэтому, возможно, вы захотите закончить старые отношения. И если они отжили свое, то вы вполне можете разойтись с человеком», — отмечает эксперт.

Однако любые решения в новом 2024 году следует принимать с холодным сердцем. Действуя импульсивно, представители водной стихии рискуют сделать неверный выбор и обречь себя на долгие страдания.

«Здесь следует больше включить трезвости. Возможно, вы должны быть с этим человеком, и вам стоит просто пересмотреть какие-то отношения друг к другу и поговорить об этом», — предостерегает астролог.

А одиноким Скорпионам звезды предрекают яркие знакомства, которые вполне могут перерасти в нечто более серьезное, уже в начале лета 2024. В это время важно больше общаться и узнавать потенциального партнера, так как очередная ситуация выбора — вступать в отношения или отвергнуть чувства — вновь настигнет уже в октябре.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Денежная фортуна неожиданно отвернется от Скорпионов в начале 2024 года. Поэтому в зимне-весенний период желательно воздержаться от дорогостоящих покупок и внушительных вкладов. Лучше в это время заняться накоплением. С этой задачей представители знака зодиака справятся идеально.

«Что касается продвижения по карьерной лестнице, в этой сфере очень хороший период — это начало года и весна, потому что будут планеты, которые помогают вам реализовывать свои результаты и ставить новые для себя цели и планы», — рассказывает специалист.

Старания Скорпионов по работе не останутся незамеченными. Руководство обязательно отметит все приложенные усилия и даже может предложить повышение или премию. Ожидать подобных сюрпризов астролог советует уже в июне.

Гороскоп здоровья для Скорпионов на 2024 год

Представители водной стихии могут смело браться за реализацию сложных и ответственных проектов, ведь здоровье их точно не подведет. Но это не значит, что можно пренебрегать сном, отдыхом и сбалансированным питанием. Слишком жесткий и утомляющий график может сыграть со Скорпионами злую шутку.

«Во второй половине года рекомендуется обратить внимание на свой организм. Если у вас есть какие-то хронические заболевания или необследованные вопросы, которые давно беспокоят», — предостерегает эксперт.

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В противном случае проблемы со здоровьем вновь дадут о себе знать, и тогда придется решать все вопросы в экстренном порядке.

Рекомендации для Скорпионов на 2024 год

В целом 2024 год для Скорпиона будет продуктивный и успешный. Главное, не наломать дров в начале нового года и действовать решительно, уверенно и с трезвым рассудком.

Научиться грамотно распределять время и силы. Чаще обращать внимание на собственное самочувствие и не пренебрегать профилактическими медицинскими осмотрами.

Стараться приглушать собственные эмоции. В порыве страстей Скорпионы могут сказать лишнего и сильно обидеть друзей и близких.