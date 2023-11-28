Период тотального романтического кризиса: любовный гороскоп для Козерогов на 2024 год

Рожденных под покровительством земной стихии несложно вычислить среди толпы. Чаще всего это наиболее трудоспособные и стойкие люди в любой компании. Козерогам с легкостью доверяют действительно сложные задачи, не беспокоясь за результат, и самые сокровенные тайны, ведь их точно сберегут.

Но нередко их мощный характер становится ахиллесовой пятой, когда дело касается любви. Там где стоило бы проявить смелость и решительность, Козероги идут на попятную и стопорятся, а в ситуациях, когда требуется мягкость, идут напролом. В грядущем 2024 году времени на размышления будет еще меньше, ведь правителем зодиакального круга окажется Дракон.

Мифическое животное будет ускорять все процессы и требовать от знаков зодиака активных действий. Для заядлых трудоголиков-Козерогов это может обернуться серьезными трудностями, ведь в их ежедневнике и без того много планов. О том, как будет складываться личная жизнь земного знака зодиака в 2024 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Козерогов

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В начале нового 2024 года у Козерогов выдастся крайне загруженный период: все их внимание будет сосредоточено исключительно на рабочих задачах и горящих сроках. Любовный гороскоп советует не падать духом и стойко сносить все превратности судьбы, ведь ближе к лету изнурительный ритм жизни сойдет на нет, уступив место любви и романтике.

«Если вы одиноки, то, возможно, в вашем окружении уже есть тот самый человек, который давно ожидает вашего внимания», — комментирует астролог.

Главная задача Козерогов по гороскопу — не потеряться в ворохе задач и обязанностей и выкраивать свободное время для общения. Вполне вероятно, что среди знакомых найдутся приятные собеседники, с которыми впоследствии завяжется близкое общение.

«Лето, кстати, хороший период по гороскопу для вступления в брак, поэтому вы можете и встретить партнера, и даже очень быстро выйти замуж или жениться», — отметила эксперт.

Однако, не стоит забывать, что любовные отношения требуют взаимной работы и усилий. Нередко вечно занятым представителям земной стихии придется буквально переступать через себя и проявлять инициативу, вкладываясь в отношения эмоциями и временем. Также звезды советуют чаще пользоваться природным упорством и настойчивостью, тогда вторая половинка определенно оценит серьезность любовных намерений.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для состоящих в отношениях Козерогов

В 2024 году Козерогов, находящихся в паре, настигнет тотальный романтический кризис. В год Дракона на них свалится столько забот, что, согласно гороскопу, на вторую половинку будет попросту не хватать времени и сил, на почве чего не исключены ссоры и недомолвки.

«У Козерог в 2024-м будет много работы в начале года. Однако если все основные дела выполнены, можно переходить к отношениям. Оцените обстановку вокруг. Если же вы находитесь в семейных отношениях, то этот период пройдет достаточно активно», — рассказала эксперт.

Приближение лета принесет с собой новую волну любви и вдохновения. Козерогам, которые уже давно задумывались о серьезных шагах в отношениях, гороскоп советует дерзать. Заключение брака и создание семьи в этот период значительно укрепят связь между возлюбленными и пойдут лишь на пользу.

Осень 2024, в свою очередь, станет периодом меланхолии и спокойствия. Представителям земной стихии после бурного летнего периода будет полезно провести время в уединении со своим партнером, вдали от горящих сроков и неотложных рабочих задач.

“Попробуйте побольше путешествовать со своей второй половинкой и отдохнуть от этого напряженного года», — посоветовала астролог.

Важно заранее подготовится к трудностям, ведь избежать их в 2024 точно не получится. Но стойкость и упорство, которыми безмерно наделены Козероги, помогут им преодолеть сложный этап в любовной сфере.

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Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Козерогов

Интересным в романтическом плане выдастся 2024 год для одиноких Козерогов. Любовь появится в их жизни крайне неожиданно, что неудивительно. В первой половине года подопечные земной стихии будут с головой погружены в рабочие вопросы, поэтому времени на общение останется критически мало.

Примечательно, что среди знакомых, возможно, уже долгое время скрывается тайный воздыхатель. Однако не стоит беспокоиться, судьба еще не раз сведет Козерогов с потенциальной второй половинкой за год.

«Если вы одиноки, то, возможно, в вашем окружении уже есть тот самый человек, который давно ожидает внимания», — прокомментировала специалист.

Этим поклонником вполне может оказаться давний знакомым или коллега. Поначалу одинокие Козероги вряд ли будут улавливать романтический подтекст в возникшем общении, все же им понадобится больше времени, чтобы привыкнуть к собеседнику. Однако спустя время они проникнуться чувствами.

Любовный гороскоп советует не закрываться от внешнего мира и чаще отдыхать от бесконечного потока рабочих задач в окружении приятных людей.