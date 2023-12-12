Излишний трудоголизм принесет одни беды: большой гороскоп для Козерогов на 2024 год

Наступление Нового года люди по всему миру ждут с большим нетерпением. Ведь это отличный шанс кардинально изменить собственную жизнь и наконец приступить к выполнению заветных желаний. В древности люди нередко готовились к празднику заранее, согласовывая планы с движением планет на небосводе, чтобы в короткие сроки достичь нужной результата.

В Китае также ориентировались на качества животного, которому был посвящен грядущих год. Например, в 2024 зодиакальным кругом будет править величественный Дракон, дарующий силы и удачу в достижении любых целей. Вот только благосклонность мифическое существо оказывает лишь смелым и активным. О том, как достичь гармонии и приумножить свои достижения в финансовом и любовном плане Козерогам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Алина Кузьмийчук.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общие тенденции для знака Козерог на 2024 год

Рожденные под знаком Козерога издавна славятся впечатляющей работоспособностью и выдержкой. Проявить свои лучшие качества представители земной стихии смогут в первые же месяцы 2024 года.

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«Козероги активно врываются в год Дракона, у них будет очень продуктивная пора, поэтому сразу после праздников нужно переходить к делу», — поясняет астролог.

Однако не стоит впадать в крайности и изводить организм. В противном случае вместо впечатляющих результатов получится достичь лишь переутомления и апатии. Стойким Козерогам важно научиться балансу во всех жизненных сферах.

«Первую часть 2024 года рекомендуется потратить на профессиональное развитие, а во второй части немного отдохнуть, при этом пожинать плоды и заниматься семьей», — советует эксперт.

При зацикливании лишь на карьере представители зодиакального круга рискуют нажить больше проблем, чем достижений. Поэтому в первые же дни после наступления Нового года можно составить примерный план действий на год, куда обязательно будут входить семья, здоровье и отдых.

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Любовный гороскоп для Козерогов на 2024 год

Новые рабочие проекты и предложения будут сыпаться на Козерогов всю первую половину года. Лениться и отлынивать не стоит, ведь ближе к лету 2024 финансовые потоки закроются, уступая место расслаблению и романтике.

«Оцените обстановку вокруг. Если вы одиноки, то, возможно, в вашем окружении уже есть тот самый человек, который ожидает вашего внимания. Лето, кстати, — хороший период для вступления в брак. Поэтому вы можете и встретить партнера, и даже обручиться. Если же вы находитесь в семейный отношениях, этот период пройдет достаточно активно», — рассказывает специалист.

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Астролог рекомендует полностью сменить обстановку и посвятить часть времени исключительно близким. Можно отправиться в путешествие, при таком раскладе будет меньше возможностей и искушений уйти с головой в рабочие дела.

Финансовый гороскоп для Козерогов на 2024 год

Приток бодрости и энергии захлестнет Козерогов в 2024 году. Дракон подарит им отличные шансы для продвижения собственного дела или повышения по карьерной лестнице. Главное, проявлять энтузиазм и активность. Отвлекаясь и пользуясь внутренними ресурсами расточительно, представители зодиакального круга могут навлечь на себя гнев фортуны.

«Будет много каких-то задач, поставленных от руководства, если вы работаете в найме. Либо поставьте их себе сами, если у вас свой бизнес. Вам необходимо его обязательно развивать, пока все отдыхают и раскачиваются в этом году. Выберите свой успех и удачу с самого начала, ничего не боитесь», – советует астролог.

Мощный рывок в начале 2024 позволит Козерогам быстро расправиться с большими и энергозатратными проектами, а после лишь изредка возвращаться к ним в течение года, успевая везде и сразу.

Гороскоп здоровья для Козерогов на 2024 год

В течение 2024 года ментальное здоровье Козерогов будет крайне нестабильным. Способствовать этому могут частые переработки и большое количество обязанностей. Но представители земной стихии в силах все изменить.

«Будьте аккуратнее, снизьте градус своих действий и движений. В остальном со здоровьем все в порядке, вы всегда следите за собой и не допустите ситуации, когда возникнут какие-то проблемы», — предупреждает астролог.

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Как никому другому, Козерогам желательно соблюдать строгий режим питания, сна и не пренебрегать занятиями в спортзале или домашними тренировками. В крайнем случае обходиться регулярными прогулками на свежем воздухе.

Рекомендации для Козерогов на 2024 год

Гармоничное развитие во всех направлениях без перекосов и фанатизма — главная задача на 2024 год. Особое внимание важно уделить тем сферам, где Козерог не хочет или забывает проявляться в должной мере — отношения, развлечения, хобби.

Конфликты и утраты грозятся подкосить моральное состояние представителей земной стихии, которым нередко нужно много времени, чтобы восстановиться и справиться с душевной болью.