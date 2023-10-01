День Сухопутных войск, взрыв в Турции и «самоубийство» Зеленского: самые важные события 1 октября

Первый день октября в России и мире ознаменовался рядом громких и переломных событий. Что произошло за этот день — в ежедневном дайджесте 5-tv.ru.

В России празднуют День Сухопутных войск

© РИА Новости / Максим Блинов

Ежегодно 1 октября в России отмечается День Сухопутных войск. В 2006 году президент РФ Владимир Путин издал указ, учредив профессиональный праздник для военных. Его справляют танкисты и артиллеристы, мотострелки, связисты и разведчики, военнослужащие войск ПВО, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Героизм, отвага и честь: как празднуется День Сухопутных войск России

В этот день принято чествовать мужество, храбрость, героизм и отвагу представителей Сухопутных войск. В праздник традиционно возлагают цветы у Вечного огня. Также букеты несут к памятнику Неизвестному Солдату.

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником.

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость», — говорится в поздравлении.

Они сражались за Родину. Подвиги трех Героев СССР из Сухопутных войск

Также поздравил военных и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в ходе СВО личный состав Сухопутных войск эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, решительно действует в самой сложной обстановке.

В Турции совершена попытка теракта

Reuters / CAGLA GURDOGAN

В Анкаре у здания МВД произошла попытка теракта. Смертник подорвал себя у въезда в здание, второй боевик был ликвидирован, сообщил глава МВД Турции. Легкие ранения получили двое полицейских.

Устроившие в Анкаре попытку теракта боевики прибыли на угнанном авто, убив владельца. У нападавших было еще одно взрывное устройство. Подозрительную коробку обезвредили полицейские. Она находилась в машине террористов, которые осуществили теракт у здания МВД.

«Турция будет продолжать борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за ее пределами до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист», — заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Сегодняшняя акция стала последней попыткой террористов по нападению на Турцию, добавил глава государства.

ВСУ продолжают нести потери в зоне СВО, но Зеленский готовит новый план

www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Киевский режим не оставляет попыток нанести удары по российским территориям, но все они обречены на провал. Украинские дроны были уничтожены над Смоленской и Белгородской областью, Краснодарским краем, две оперативно-тактические ракеты «Гром-2» были сбиты над Крымом. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.

Крымские ПВО сбили две ракеты ВСУ в небе над Джанкойским районом

В зоне СВО артиллеристы «Южной» группировки войск точным ударом уничтожили танк и боевиков ВСУ у Клещеевки. Также был сбит штурмовик Су-25 в районе Клещеевки, а слаженные действия российских военных позволили уничтожить склад ВСУ под Николаевым.

По данным зарубежных СМИ, Зеленский согласовал со своими западными союзниками план развития контрнаступления. К его исполнению якобы уже приступили — для этого украинская армия перебрасывает резервы под Николаев. ВСУ намерены форсировать Днепр, а целью их захвата станет Запорожская АЭС. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал подобный план «самоубийством для Украины и армии».

В США растет цена на бензин и дизель на фоне запрета РФ на экспорт топлива

www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

В США продолжает дорожать бензин и дизель. Эксперты связывают это с ограничениями на продажу топлива, введенными Россией и Саудовской Аравией, пишет агентство РИА Новости.

В Штатах стоимость галлона топлива достигла 3,82 доллара. Ранее такие показатели были зафиксированы в ноябре прошлого года.

Цены начали меняться в неприятную для Вашингтона сторону после сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. В частности соответствующая мера была принята Россией и Саудовской Аравией. Ограничения будут действовать до конца года.

Умер народный артист РФ Виталий Коняев

Новодережкин Антон/ ТАСС

Народный артист РФ Виталий Коняев ушел из жизни на 87-м году. Трагическое известие появилось на сайте Малого театра. Уточняется, что актер скончался 30 сентября.

Виталий Коняев родился в Кронштадте в семье военно-морского офицера. Артист стал хорошо знаком советскому и российской зрителю игре по фильмам «Стучись в мою дверь», «Тишина», «Чистое небо» и другим.