Они сражались за Родину. Подвиги трех Героев СССР из Сухопутных войск

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск. В Вооруженных силах РФ именно Сухопутные войска являются самыми многочисленными. 5-tv.ru рассказывает о трех Героях Советского Союза — ярких представителях Земных войск, совершивших подвиг ценой жизни.

Александр Матросов

Александр Матросов. ТАСС / ТАСС

Родился 5 февраля 1924 года в г. Екатеринослав. В начале Великой Отечественной войны Матросов работал учеником слесаря, некоторое время — помощником воспитателя. Молодой человек неоднократно обращался с письменными просьбами направить его на фронт. В сентябре 1942 года был призван в армию и начал учебу в Краснохолмском пехотном училище (под Оренбургом), но уже в начале 1943 года добровольцем в составе маршевой роты отправился на Калининский фронт. Служил в составе второго отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина.

27 февраля 1943 года героически погиб в бою рядом с деревней Чернушки Локнянского района Калининской области.

В этот день дорогу к деревне батальону, в котором служил Александр Матросов, прикрывали три дзота с пулеметами. Если два из них удалось подавить противотанковыми ружьями, гранатами, то третий был расположен так, что взять его издалека никак не получалось. Тогда мужественный солдат совершил бросок вперед под огнем и смог кинуть в дзот две гранаты. Но и после взрывов пулемет не остановил стрельбу по поднявшемуся было в атаку батальону. В этот момент Александр бросился на амбразуру и прикрыл ее своим телом, дав своим товарищам нужное время для рывка к немецкой позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года красноармейцу Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Его подвигу посвящены фильмы «Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие», режиссера А. Егорычева, «Рядовой Александр Матросов», «Александр Матросов. Правда о подвиге».

Памятники Матросову установлены во многих городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ельне, Дятьковичах, Армавире.

Андрей Корзун

Андрей Корзун. 1418museum.ru

Герой родился 25 декабря 1911 года в Белоруссии. К началу Великой Отечественной он успел жениться, стал отцом.

Летом 1941 года, после начала войны, Андрей Корзун был призван в ряды Красной Армии. По прохождении ускоренных артиллерийских курсов он был направлен на Ленинградский фронт, став наводчиком в батарее контрбатарейной борьбы.

В обязанности солдата входили поиск и уничтожение вражеской артиллерии. 4 ноября 1943 года третий контрбатарейный дивизион вел перестрелку с немецкими артиллеристами. Во время боя один из наводчиков на позиции был ранен, и Корзун, пробравшись под огнем к орудию, занял место выбывшего бойца. Один из его выстрелов попал в немецкий пороховой погреб, и вся вражеская батарея оказалась в воздухе.

На следующий день бои лишь усилились. Попаданий по батареям третьего дивизиона было чересчур много, и командование решило отвести военных с позиций, и у пушек остались исключительно добровольцы-наводчики, среди них Андрей Корзун.

В ходе боя он получил несколько осколочных ранений, но продолжал стрельбу, вновь и вновь попадая по противнику. В какой-то момент он заметил, что от вражеской стрельбы загорелась часть пороховых зарядов на складе.

Несмотря на ранения, он принялся их тушить, но это было непросто. Тогда он, не думая ни секунды, просто накрыл их своим телом. Произошел взрыв, Корзун погиб. Он спас жизни нескольким сослуживцам, находящимся на батарее. За совершенный подвиг Корзун был удостоен звания Героя Советского Союза.

Имя солдата носит улица в Санкт-Петербурге, установлена памятная доска в Лесном парке Северной столицы. Его именем также названа школа, в которой он учился.

Владислав Хрустицкий

Владислав Хрустицкий. 1418museum.ru

Родился 27 октября 1902 года в селе Малая Чернявка Киевской губернии в семье крестьянина. Окончил семилетнюю школу. Трудился кочегаром, помощником машиниста паровоза. Весной 1924 года призван в ряды Красной Армии. В конце 30-х годов прошел бронетанковые курсы. С осени 1942-го командовал 61-й отдельной легкой танковой бригадой.

Он отличился при операции «Искра», ставшей началом поражения немцев на Ленинградском фронте.

Погиб в бою под Волосово. В 1944 году враг отступал от Ленинграда, но при этом не переставал контратаковать. Во время одной из таких нападений танковая бригада Хрустицкого оказалась в ловушке. Несмотря на сильный огонь, командир приказал продолжить наступление. Он обратился по радио к своим подчиненным со словами: «Стоять насмерть!» И первым пошел вперед.

К сожалению, в этом бою храбрый танкист погиб. Поселок Волосово был освобожден от врага.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Его имя носят улицы в Санкт-Петербурге и в городе Волосово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как празднуется День Сухопутных войск России.