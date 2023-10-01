Киев уже согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона свои намерения. Как сторона планирует реабилитировать свое провальное наступление?

Новый план президента Украины Владимира Зеленского по контрнаступлению обернется самоубийством для страны и армии. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

СМИ сообщили, что Зеленский согласовал со своими западными союзниками план развития контрнаступления. К его исполнению якобы уже приступили — для этого украинская армия перебрасывает резервы под Николаев. ВСУ намерены форсировать Днепр, а целью их захвата станет Запорожская АЭС.

«Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины», — прокомментировал Шеремет сообщения прессы.

По словам парламентария, украинского лидера не интересует ничего, кроме власти. Он назвал его новый план «профанацией», которая не имеет реальных перспектив.

«Успеха не может быть»: раскрыты планы ВСУ в октябре

Михаил Шеремет уверен, что киевский режим своими решениями и действиями оставляет Украине, как стране, все меньше шансов на выживание. Он предостерег от попыток посягательства на российские земли и суверенитет, так как всем осмелившимся дело придется имеет с российским оружием.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин оценил ход контрнаступления ВСУ после нескольких месяцев. По словам президента, его темпы сложно назвать «пробуксовкой». Скорее, они представляют собой полный «провал».

Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС.