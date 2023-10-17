«Я не могу быть слабой»: почему Анна Седокова вернулась в Россию без мужа

Певица Анна Седокова оставила мужа в США и вернулась в Россию. Что происходит в личной жизни звезды, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем. Почему певица вернулась жить в Россию? Правда, что разлад в семье произошел из-за финансового краха спортсмена? И почему многие уверены, что 40-летняя звезда недолго будет одна? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певица Анна Седокова вернулась в Россию после нескольких лет проживания в США. При этом супруг звезды, баскетболист Янис Тимма, остался за океаном. Артистка пожаловалась в своих социальных сетях, что сейчас у нее тяжелый период. Ей с сыном Гектором негде жить. Свою столичную квартиру она продала еще перед переездом в Америку.

«У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А значит, все найдем. Мы сильные, мы справимся», — заверила певица.

А на днях артистка представила публике свою новую песню под названием «Все сложно». В треке она откровенно рассказала о непростых отношениях с супругом. Чем спровоцировала слухи о скором разводе.

«Сама Седокова не раз в интервью говорила, что они с Янисом неоднократно расставались. Пять раз он уходил из семьи, собирал вещи, а потом эти ссоры заканчивались страстным примирением. А сейчас мы видим, что действительно разлад уже серьезный, раз они разъехались по разным странам», — выразил свое мнение светский журналист Антон Беккужев.

Многие предположили: причиной разлада в семье могла стать тяжелая финансовая ситуация. Уже через два года после свадьбы баскетболист остался без работы. Подмосковная команда «Химки» не стала продлевать с ним контракт. Из-за этого муж Седоковой перебрался жить в Штаты, надеялся продолжить карьеру в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Но после летней стажировки вновь остался не у дел. Поклонники считают: певица устала содержать безработного супруга.

«Я переживала все то, что девочки переживают: и что не нужна, и что слабая, и жизнь проходит мимо меня. И это правда для меня прям новый какой-то виток. Я очень рада, что сейчас так», — призналась Седокова.

«Когда он знает, что если что, можно не напрягаться. Всегда есть Аня, которая поддержит, которая в случае чего поможет. Может быть, это тоже стало причиной того, что Янис перестал стремиться к чему-то большему, к большему заработку… Перестал быть тем самым главой семьи, тем самым локомотивом и той величиной, которую ждала сама Аня», — предположил журналист Беккужев.

Певица не стала прямо подтверждать или опровергать свой разрыв со спортсменом. Но в шоу-бизнесе уверены: Седокова снова в активном поиске. Фотографии Анны в соцсетях стали откровеннее и горячее. А на недавнюю модную премию она пришла в длинном платье с дерзким декольте.

«Мы узнали дресс-код. Я поняла, что хочу сшить платье, и мы соединились с ателье. Я придумала дизайн. Полностью его быстренько за три дня девочки создали. И причем у меня не было рулетки. Мы заехали в строительный магазин и замеряли. Я пришла на три мерки. Получилось у нас такое красивое платье», — рассказала звезда.

Седокова заявляет: ей больше нет нужды скрывать фигуру. Она похудела и сейчас довольна своими формами. Несколько месяцев назад звезда подверглась травле из-за лишнего веса. Анна призналась, что из-за личных переживаний она ела по ночам вредную еду и злоупотребляла спиртным.

«Два месяца назад моя форма была совершенно не потрясающей. Я переживала такой, называется ментал брейкдаун — достаточно сложный период жизни. Я поправилась очень сильно. Но в какой-то момент я поняла, что должна изменить свою жизнь. Я не могу быть слабой. Я должна быть сильной. И я, собственно говоря, изменила ее. Сейчас я минус девять килограммов», — поделилась Седокова.

Артистка ворвалась в светскую жизнь столицы. На одном из мероприятий она ни на минуту не отходила от женатого телеведущего Дмитрия Шепелева. Многие уверены: статус мужчины для Анны не имеет значения. Ведь четыре года назад она увела Яниса из семьи.

«Причем из семьи, где буквально недавно родилась дочка. Можно сказать, что это достаточно цинично. Да, она думала в этот момент о себе. В целом, на мой взгляд, Аня Седокова очень эмоциональная женщина и очень влюбчивая. Потому что мы знаем, что романов у нее было очень много. У нее трое детей. И каждого ребенка она рожала от нового мужчины», — объяснил журналист Беккужев.

«Без алкоголя и вредной еды»: Анна Седокова призналась в эмоциональном истощении

За последние годы Седокову уже не раз встречали в компании других мужчин. На годовщине свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой замужняя артистка весь вечер обнималась с родным братом Тимати и усомнилась, что виновник торжества посвящал свои лирические песни супруге.

«Я десять лет пою песню и думаю, что она посвящена Оксане. А она не посвящена Оксане?» — задала во время праздника вопрос певица.

Седокова ранее говорила, что их с Янисом связывают настолько сильные чувства, что даже после самого серьезного конфликта они обязательно мирились. Но в этот раз певица полна решимости начать новую жизнь. Поклонники уверены: похудевшая и похорошевшая звезда быстро найдет замену мужу.