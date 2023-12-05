Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Имя болгарской провидицы Ванги известно многим. За свою жизнь она предсказала немало важных событий: поражение Фашистской Германии во Второй мировой, смерть Сталина в 1953-м и Индиры Ганди в 1984-м, а также шокирующее крушение подводной лодки «Курск» и возвращение Крыма в состав России.

Однако намного чаще ясновидящая предпочитала работать с человеческими судьбами, лишь изредка и в крайне туманных формулировках предсказывая будущее для всего мира. К дому Ванги в Рупите, где она проживала вплоть до самой смерти, съезжались люди со всего мира. Одних на порог жилища болгарки приводили вопросы здоровья и любви, других — желание найти пропавших без вести близких. Также нередко среди ее посетителей оказывались видные политические деятели и знаменитости.

Большую часть сказанного таинственной прорицательницы до сих пор расшифровывают, получая все больше предсказаний. Ее прогноз на 2024 год оказался крайне тревожным и пугающим.

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Какие пророчества болгарской ясновидящей уже сбылись

Со временем слава о слепой ясновидящей о Болгарии начала выходить за пределы города. Первым важным гостем Ванги стал царь Борис III, занимавший болгарский престол с 1918 по 1943 год. Когда мужчина появился в доме, провидица даже не дала ему задать вопрос. Сама рассказала о его будущем и с точностью назвала дату гибели — 28 августа. Так и случилось, именно в этот день 1943 года царь Болгарии неожиданно скончался от инфаркта.

После этой ситуации к Ванге начали выстраиваться целые очереди. Позднее женщина предрекла еще несколько громких событий.

Смерть Сталина и Индиры Ганди

Шокирующее заявление ясновидящей о смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина крайне насторожило верхушку Советского Союза. Ванге даже угрожал тюремный срок, но после того как пророчество сбылось, обвинения были сняты.

«Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России», — сказала она.

Удивительно, с какой точностью и скоростью слова ясновидящей претворялись в жизнь. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года на 75-м году жизни из-за кровоизлияния в мозг на почве гипертонической болезни и атеросклероза.

Спустя два десятка лет Ванга еще раз предсказала смерть известной личности. На этот раз премьер-министру Индии — Индире Ганди. Дату ее гибели предсказательница увидела в 1969 году. Тогда она предостерегла индийского дипломата, который пришел к ней на личную встречу: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!». Страшные слова сбылись с невероятной точностью.

В роковое октябрьское утро 1984 года премьер-министр собиралась на личную встречу с английским писателем Питером Устиновым. Выбор женщины пал на красивое желто-оранжевое сари (традиционное индийское платье), единственный недостаток наряда — под него нельзя было надеть бронежилет. Неосторожность сыграла с Ганди злую шутку — в тот же день она была застрелена собственными телохранителями. Убийцы выпустили в тело женщины не менее тридцати пуль.

Затонувший «Курск»

Слова болгарской провидицы толковались с трудом. Более половины ее предсказания составляли туманные формулировки и сравнения. Именно поэтому многие пришли в недоумение, когда Ванга сказала: «Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…».

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Сложно было поверить, что огромный город вдали от береговой линии окажется потоплен. Лишь в 2000-м году стало ясно, о чем на самом деле шла речь в предсказании. Прорицательница увидела крушение подводной лодки «Курск», на борту которой вследствие несчастного случая — взрыва учебной торпеды — погибло 118 человек.

Теракт 11 сентября 2001

Одним из наиболее жутких и громких предсказаний Ванги стала трагедия, случившаяся в США 11 сентября 2001 года. В этот день два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В обычный рабочий день оба небоскреба вмещали более 50 тысяч сотрудников и около 200 тысяч посетителей.

В конце 80-х годов никто еще догадывался, о чем предупреждала весь мир Ванга. Провидица тогда сказала: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой». В тот день от жесткого столкновения каркас зданий буквально рухнул, унеся, по официальным данным, жизнь 2996 человек. Многие из-за невозможности спуститься на лифтах и аварийных лестницах, выпрыгивали из окон, в попытке избежать быстро разрастающегося пламени из-за взрыва.

В ходе расследования подтвердилась версия о запланированном теракте. Ответственность за произошедшее на себя взял лидер террористической организации «Аль-Каида»* — Усама бен Ладен.

*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.

Собственная смерть

Одним из самых жутких предсказаний Ванги стала дата ее собственной смерти. По одной из версий она предвидела конец своей жизни за шесть лет до трагических событий. Тогда ясновидящая сказала, что умрет на год раньше принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

«Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе», — предвещала Ванга.

Предсказательница отошла в мир иной в 1996 году из-за прогрессирующего рака молочных желез. Ванга была категорически против лечения онкологии.

Предсказания Ванги на 2024 год

Жуткие предсказания болгарской ясновидящей из года в год продолжают пугать человечество. В 2024 году, по словам Ванги, на Землю обрушится шквал природных катаклизмов. Все они будут вызваны мощным подводным землетрясением.

Ванга даже предположила, что это случится из-за огромного астероида, который упадет в Тихий океан и вызовет разрушительное цунами. Смертоносная волна снесет большую часть городов береговой линии и повлечет множество невинных жертв. Предсказание Ванги может в самом деле сбыться. Еще в 2023-м весь мир понял, что сейсмологическая ситуация на планете крайне нестабильна. Чудовищные землетрясения магнитудой более 5,0, всего за один год прошлись по территориям Турции, Сирии, Марокко, Ирана и Индонезии — число жертв исчислялось тысячами.

Глобальный конфликт и биологическое оружие

Однако разгул стихии — это лишь начало в череде тревожных предсказаний на 2024 год. Страшное бедствие, по словам ясновидящей, еще сильнее пошатнет стабильность в мире. Активизируется назревавший долгое время глобальный конфликт, в который будут втянуты большинство передовых стран.

www.globallookpress.com / Mark Olsen

Болгарская провидица не давала никаких точных указаний на государства, между которыми возникнут разногласия, но детали предсказания и без того пугают. Ведь ситуация может до того накалиться, что одна из могущественных сверхдержав решит применить биологическое оружие.

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Объединение трех стран-гигантов

Тяжелые обстоятельства вынудят лидеров стран действовать быстро и решительно. Именно поэтому, по словам ясновидящей Ванги, в 2024 году образуется мощный союз трех стран-гигантов — России, Индии и Китая.

На это указывают и другие предсказания, согласно которым мир захватит «могучий дракон», с которым чаще всего ассоциируют Поднебесную, а также появятся некие «красные деньги», на которых присутствуют числа 100 и 5. Многие считают, что речь идет о пяти тысячах рублей и сотне юаней. Обе купюры имеют красный оттенок и наиболее соответствуют деталям видения.

Неожиданная болезнь бывшего американского президента

За океаном дела в 2024 году значительно ухудшатся. Согласно некоторым источникам, Ванга предсказала серьезное ухудшение здоровья у одного из бывших президентов США. На фоне разворачивающихся политических интриг и скандалов перед грядущими выборами, которые пройдут в Штатах 5 ноября 2024 года, многие склоняются к мысли, что ясновидящая, сама того не зная, говорила о Дональде Трампе.

www.globallookpress.com / Stefan Klein

Так как 45-й президент, занимавший пост главы государства с 2017 по 2021 год, является одним из сильнейших кандидатов, не исключено, что в самый ответственный момент фортуна покинет его. Кроме того, слова болгарской ясновидящей нельзя интерпретировать однозначно. Возможно под болезнью провидица понимала далеко не проблемы со здоровьем, а финансовый упадок и жизненные неудачи, от которых Трампу придется долго «излечиваться».

Европейский экономический кризис

Шаткость и нестабильность в мире серьезно ударят по благополучию европейских стран. Наступит изнурительный кризис, от которого будет крайне сложно оправиться, считает Ванга.

Однако к подобного рода предсказаниям стоит относится с доброй долей скептицизма. Ведь ранее ясновидящая предсказывала полное запустение в Европе к 2010 году. Как можно заметить, пророчество не сбылось, поэтому и это вряд ли обернется чем-то столь уж масштабным и трагичным.

Послания из космоса

Болгарская ясновидящая далеко не первая среди прорицателей, кто заявлял о скором контакте с внеземными цивилизациями. О встрече человечества с инопланетянами в 2024 году также говорил и известный французский предсказатель Нострадамус.

www.globallookpress.com / Space Telescope Science Institut

Неожиданное совпадение в словах не стоит интерпретировать чересчур прямолинейно. Вряд ли космические гости, как в эпических блокбастерах, прилетят на Землю в огромной металлической тарелке и попытаются наладить контакт. Более вероятно, что человечеству просто удастся сделать значительное открытие в сфере изучения космоса и приоткрыть завесу тайны о внеземной жизни.

Появятся новые квантовые компьютеры

В сфере науки на 2024 год Ванга предсказала колоссальный прорыв в сфере квантовых компьютеров. Их мощность значительно возрастет, позволив людям проводить невозможные ранее вычисления и операции. Вполне вероятно, что именно это станет первым толчком к серьезным изменениям в науке.

Нефть закончится

Не менее тревожное заявление сделала болгарская ясновидящая относительно природных ресурсов. Ванга предрекла, что нефть закончится. Однако к этому предсказанию многие относятся спокойно. Ведь вполне вероятно, что под «концом» провидица имела в виду переход на новый альтернативный источник энергии. Тем более, что у многих стран до сих пор внушительные запасы ресурсов, и ни о каком дефиците не может быть и речи.

Предсказания Ванги для России на 2024 год

В России, со слов предсказательницы, в 2024 году наступит эра мира и благосостояния на ближайшую тысячу лет. Произойдут значительные изменения в политической и социальной жизни. Ко мнению страны будут прислушиваться за рубежом, наступит достаток во всех сферах.

www.globallookpress.com / Alexander Legky

Остается надеяться, что в жизнь претворятся лишь хорошие предсказания болгарской ясновидящей, а всевозможные катаклизмы и войны останутся всего лишь ложной догадкой.

Как Ванга получила свой дар и стала известной предсказательницей

Всемирно известная ясновидящая родилась 3 октября 1911 года в городе Струмица, который на данный момент принадлежит Македонии. Первые годы ее жизни прошли в сплошных лишениях. Родилась девочка недоношенной и крайне слабой, из-за чего родители даже решили не давать ей имя, так как не были уверены, что ребенок выживет. Это случилось лишь спустя два месяца после рождения.

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Выбиралось оно согласно старой болгарской традиции — бабушка девочки вышла на улицу и спросила подходящее имя у первого встречного. Прохожий предложил имя Андромаха, но этот вариант женщина не одобрила. Сошлись на варианте — Вангелия, что означает «несущая благую весть» и имеет единый корень со словом «Евангелие».

Тогда никто не мог и подумать, что в будущем значение имени будет полностью оправдано, и Вангу узнает весь мир. Однако прежде чем ее настигла слава, женщине пришлось пережить немало боли.

Так в три года Ванга лишилась матери, в то же время отца призвали на военную службу — Болгария вступила в Первую мировую войну. Это обстоятельство сделало девочку практически сиротой. Воспитание легло на плечи соседки. Позднее отец вернулся со службы и вновь женился. Мачеха сразу же невзлюбила падчерицу. Хотя двенадцатилетнюю Вангу это не сильно беспокоило, почти все время она проводила в окружении друзей. Но в один день ее жизнь кардинально изменилась.

Когда Ванга возвращалась с прогулки домой через поле, налетел сильный ураган. Ветер отбросил девочку на сотни метров. Нашли ее без сознания, глаза Ванги были засыпаны песком. И хотя врачи имели все шансы спасти зрение, семья не обладала достаточной суммой для проведения операции. Так уже в 12 лет она полностью утратила возможность видеть.

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Вскоре отец ясновидящей отправил ее в специализированный интернат для слепых в Сербии. Там Ванга научилась читать шрифт Брайля, готовить, самостоятельно ухаживать за собой, и даже нашла первую любовь. Но счастливой истории не суждено было сбыться. Пришло известие о смерти мачехи. Отец не управлялся с детьми, рожденными во втором браке, и бытом в одиночку, поэтому дочь вернулась в отчий дом, а о женихе пришлось забыть.

Первые видения к Ванге начали приходить в 1940 году, когда ей исполнилось 29 лет. Женщина старалась об этом не распространяться, боясь прослыть местной сумасшедшей. Сначала тайно помогала соседям, затем их знакомым, но вскоре слава о ее даре все же начала расходиться по городу. Впоследствии о своих способностях провидица говорила следующее: «Мой дар от Бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый».

В возрасте 31 года женщина вышла замуж. Брак не был счастливым — пара так и не обзавелась собственными детьми, кроме того супруг страдал от алкоголизма, потому часто буянил и мог даже рукоприкладствовать. Спустя 20 лет мужчина скончался от цирроза печени, а Ванга стала всю себя посвящать видениям и беседам с нуждающимися.