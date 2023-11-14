Последствия мимолетного романа: почему Лепс не общается с внебрачным сыном

Многодетный отец Григорий Лепс признался в существовании внебрачного сына. Почему певец не поддерживает контакт с наследником, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс много лет скрывал внебрачного сына. Почему певец не хочет общаться с наследником? Знают ли о существовании брата дети народного артиста от Анны Шаплыковой? Что сейчас происходит в личной жизни музыканта? Из-за чего он не выезжает на гастроли без врача? И как звезда справляется с приступами агрессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Старшая от Анюты в Париже, в фэшн. Там вся эта история модная. Младшая — в Лондоне. Тоже в школе пока. Но это была их мечта. Я был катастрофически, категорически против. Но здесь я уже сделать ничего не могу», — рассказал артист.

61-летний Григорий Лепс — многодетный отец. У музыканта есть дочери Инга от первого брака, а также Ева, Николь и сын Иван от второй супруги Анны Шаплыковой. Два года назад пара развелась. Певец до сих пор корит себя за то, что не смог сохранить семью и не уделял ей должного внимания.

«У меня было примерно 200 дней в году, когда я не присутствовал даже в Москве. А когда присутствовал, это было два-три дня. Посидишь, с детьми поболтаешь. Всем занималась супруга. Дай бог ей здоровья. Она до сих пор ими занимается. Огромный труд материнский», — поделился певец.

Бывшую жену Лепса и его детей ждет неприятный сюрприз. На днях Григорий Викторович так разоткровенничался в беседе с журналистами, что случайно выдал тайну, которую хранил много лет. Оказывается, у певца есть внебрачный сын.

«Младший пока еще в школе. Совсем который младший сын. То есть он у меня пока единственный, если не считать первого, внебрачного. Есть, есть, господи. Они у всех есть», — заявил Григорий Лепс.

Певец рассказал: в молодости у него был мимолетный роман. С сыном он виделся всего один раз. Сейчас это взрослый мужчина, у которого есть семья и работа. Сам наследник не знает, что его отец — знаменитый артист.

«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — подчеркнул исполнитель.

Откровения музыканта вызвали неоднозначную реакцию. Многие не понимают, как Лепс мог вычеркнуть родного сына из жизни? И почему ему не помогает?

«Дети — это же некое чудо, которое рождается во время волшебства, во время любви. Внебрачный сын — все равно это твой сын, все равно это твоя кровинушка», — выразил свое мнение иллюзионист Сергей Сафронов.

«Мы не знаем, какие были договоренности с его мамой. Может быть, он как-то и помогал, может быть, он как-то и взращивал этого ребенка, именно финансово, скрывая это. Может быть, он не знал и сам долгие годы, что этот сын у него есть. Пить дать, что сейчас таких будет целый кастинг», — отметил светский журналист Олег Цуриков.

Законнорожденные дети певца никогда ни в чем не нуждались. Лепс хоть и не занимался их воспитанием, но всегда обеспечивал финансово. Дорогие подарки, квартиры, лучшие курорты, хорошее образование.

«Хотелось бы еще поработать. Очень деньги нужны. Есть куда тратить деньги. Младшие дети ушли в образование, в такое уже высшее образование. Постепенно-постепенно налаживается. Так что это тоже требует капиталовложений некоторых», — объяснил артист.

Многие уверены: дети певца явно не обрадуются новому родственнику. Тайный сын может предъявить права на многомиллионные богатства Лепса.

«Я уже человек в возрасте, поэтому мне осталось такой активной жизни, наверное, лет десять. Потом надо будет уходить на покой», — уточнил музыкант.

«Учитывая, что сам Григорий на все телевидение, на все масс-медиа признался в этом, соответственно, он его уже автоматом признает. И если вдруг мама этого самого сыночка внебрачного расскажет ему: „Вот видишь, о чем говорит Гриша Лепс? Это о тебе“. И он, зная это, с легкостью юридически сможет претендовать на алиментное состояние, которое не было ему выплачено за все те годы, которые он жил», — допустил журналист Цуриков.

Впрочем, список наследников в будущем может только увеличиться. Ведь певец — завидный холостяк.

«У меня один и тот же принцип нравится-не нравится. Я все так выбираю. Песни, женщин, картины, иконы и так далее. Возраст никогда не был для меня помехой», — заявил исполнитель.

Григорий Лепс является одним из самых богатых артистов. Его гастрольный график расписан на годы вперед. Чтобы голос справлялся с нагрузками, певец возит с собой фониатра.

«У меня есть в коллективе врач. Он работает с нами. Он практически ездит с нами на гастроли и все время смотрит мое горло», — рассказал музыкант.

Еще полгода назад Лепс собирался жениться на избраннице моложе его на 30 лет. И даже говорил, что не будет против еще раз стать отцом. Однако со временем артист понял, что у девушки был к нему корыстный интерес.

«Да не было там никакой возлюбленной. У нас совсем другие отношения с этим человеком. Я уже в своей жизни столько раз разочаровывался, что решил положить этому конец. Нужно четко и ясно понимать, что это девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку. К тому же девушка, которая попадается на один раз, обходится гораздо дешевле, чем постоянные отношения», — объяснил он.

Вокруг певца так и вьются женщины, желающие улучшить свое материальное положение.

«Честность, порядочность, доброта. Это для всех людей. Именно такие критерии. Естественно, я с детства любил все красивое. Но красота не может заменить душу», — уверен музыкант.

Однако знакомые Лепса говорят: он и сам не подарок. О взрывном характере певца знают все в шоу-бизнесе. В моменты ярости он начинает крушить все подряд. Однажды на мероприятии швырнул чайной чашкой в Татьяну Навку. Ему не понравилось звучание песни, которую артист записывал для шоу фигуристки.

«Зрители, конечно, не знают, но Григорий кидался чашками в меня практически и в композиторов. Ему совершенно не нравилось, как он пел», — сказала спортсменка.

«На себя я все время злюсь. Из-за того, что песня не получается или времени мало. Много причин. Я разбил 52 микрофона или 54, не помню уже, в своей жизни», — признался Григорий Лепс.

На одном из концертов певец не смог взять нужную ноту. Он так разозлился, что сломал микрофон о сцену и бросил свои очки в музыкантов. А позже подрался с поклонником в баре.

«В Санкт-Петербурге драку видели? Хамства не потерплю. На мой взгляд, это наивысшее проявление неуважения к персоне, человеку и так далее. Неуважение, нецензурная лексика в отношении моего лица. Будет непременно наказан человек. Обязательно», — заверил артист.

Григорий Лепс говорит: сейчас он старается контролировать вспышки агрессии, не обращает внимания на критику. Певец бросил пить, а от лишнего напряжения избавляется в бассейне. Артист уверен, что однажды встретит достойную спутницу, которая полюбит его как человека, со всеми его недостатками, а не за деньги и популярность.