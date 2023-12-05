Муж почти не появляется: после родов Юлия Ковальчук реже видит Алексея Чумакова дома

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук отпраздновала 41-й день рождения. Что еще происходит в жизни певицы после появления второго ребенка, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юлия Ковальчук рассказала, как совмещает работу с воспитанием двоих детей. Почему певица не стала уходить в декрет? Как она смогла привести себя в форму после родов? И правда, что муж звезды Алексей Чумаков не помогает ей с ребенком? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне надо разрядочку. Мне нужно повеселиться, отдохнуть. Поэтому нет. У нас собирается большая компания», — рассказала певица.

Недавно Юлия Ковальчук с размахом отметила свой 41-й день рождения. Поздравить знаменитость пришли ее родные и друзья: Алсу, Стас Костюшкин, Игорь Саруханов, Лариса Долина и Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной. Фигурист станцевал вместе с именинницей.

«Я еще любого перетанцую, так что… Этому я всю жизнь учился, попой вилять. Все нормально. У меня нет никаких комплексов сейчас. Комплексы у меня были, когда я лежал без ног», — признался он.

Для торжества певица выбрала кокетливое мини-платье, которое подчеркивало ее стройную фигуру. А ведь четыре месяца назад Ковальчук во второй раз стала мамой.

«Есть над чем работать, давайте так. Я считаю, что мой организм мне очень помогает, безусловно, потому что ничего специального я не делала. Мне нельзя еще заниматься», — призналась артистка.

Юлия Ковальчук похудела на 14 килограммов, которые набрала за время беременности. Звезда говорит: она быстро пришла в форму благодаря правильному питанию и активному образу жизни. Певица не стала засиживаться в декрете и уже приступила к работе.

«Всю работу, которая у меня есть, я стараюсь брать сейчас пока в Москве. Это и новые телевизионные проекты, и съемки, и концерты. С трудом пока могу себе представить, что я уеду», — уточнила Юлия Ковальчук.

Ковальчук не высыпается из-за младшей дочери. Плюс вынуждена рано вставать, чтобы отвезти старшую наследницу в садик. Но, несмотря на все трудности, певица счастлива. Ведь иметь двоих детей было давней мечтой Юлии. Правда, она была уверена, что исполнит ее гораздо раньше.

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«Я думала, что в 25 у меня будет тоже двое детей. В 25, двое детей, да. И муж. Слава богу, что к 41 году я все-таки свою мечту полностью исполнила, так скажем», — высказалась звезда.

Однако Ковальчук уверена: сложись все иначе, она не стала бы звездой. Певица вспоминает: после школы она переехала в Москву. Жила в общежитии, подрабатывала в ночном клубе. А затем ей выпал шанс — она прошла кастинг в группу «Блестящие».

«Я была достаточно амбициозной девочкой, в общем. Я достаточно рано для себя решила, что мне очень хочется быть известной. Я не совсем понимала, в какой индустрии», — вспомнила звезда.

Первые полгода Юлия Ковальчук работала бесплатно, без контракта. Жила на стипендию в 500 рублей. Артистка голодала, но упорно шла к цели.

«Когда ты молод, тебе все нравится. Вряд ли тебя что-то бесит. Ты купаешься во всей этой индустрии, потому что тебе это близко», — объяснила она.

Шесть лет работы в группе принесли Юлии Ковальчук долгожданную славу и любовь. Именно на гастролях певица встретила будущего мужа Алексея Чумакова. После шестилетнего романа артисты тайно поженились в Испании. А недавно супруги отметили оловянную свадьбу. Но поздравили друг друга по видеосвязи.

«Десять лет свадьбы. Мы вместе уже 16. Мы были, как обычно, не рядом. Мы были на гастролях», — рассказала Юлия Ковальчук.

Исполнительница говорит: с рождением второго ребенка Чумаков все реже стал появляться дома. Но певица не обижается на супруга. Артист активно гастролирует и зарабатывает деньги, чтобы обеспечить семью всем необходимым.

«У меня есть родители рядом, которые мама с папой. Приезжают. У нас есть няня, которая помогает. И это не значит, что Алексей не справится. Он, кстати, в этом смысле абсолютно такой практичный папаша. То есть для него совершенно не будет никакой паники поменять подгузник или походить с ребенком. Просто такой необходимости нет. У нас бабское царство. Столько женщин. Зачем мужчину бедного нагружать?» — подчеркнула Ковальчук.

Однако в день рождения супруги Алексей Чумаков отменил все концерты и лично поздравил Юлию. Он весь вечер не сводил с жены влюбленных глаз.