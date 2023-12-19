Одним польза, другим угроза: кому категорически нельзя селедку

При выборе селедки нужно обратить внимание на несколько важных признаков. Они помогут купить по-настоящему качественный продукт.

Сельдь — один из наиболее распространенных видов рыб на полках российских магазинов. Доступная цена, полезные свойства и возможность приобрести ее в сыром и готовом виде делают данного морского обитателя одним из самых популярных у потребителей.

Как правильно выбрать вкусную селедку и чтобы рыба была с икрой? Как производят этот деликатес? Чем она полезна? Как часто селедку можно употреблять в пищу? Кому ее следует обходить стороной? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Кому сельдь полезна, а кому злейший враг

По словам гастроэнтеролога Елены Зятенковой, польза селедки состоит в том, что она содержит в себе большое количество белка, который легкодоступен и легко усваивается. Также в ней присутствует большое количество жира, который содержит в себе Омега-3.

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Но вместе с тем в такой рыбе, прошедшей обработку и красующейся в упаковке на полке магазина, содержится огромное количество соли, которая противопоказана гипертоникам, людям с болезнями почек и желудочно-кишечного тракта.

«Острый панкреатит, хронический панкреатит, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, заболевания сердца. Таким пациентам нужно ограничить употребление соленой селедки», — перечислила врач Зятенкова.

А вот диабетикам, напротив, несколько кусочков такой рыбы только на пользу. Ведь у людей с данным заболеванием очень часто возникает микро- и макроангиопатия.

«Это поражение сосудов в результате повышенного уровня глюкозы. Потребление достаточного количества Омега-3 помогает защитить сосуды от вредного воздействия сахара», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Как из сельди делают пресервы

Ни один человек не попадет на производственное предприятие без специальной экипировки: халат, шапочка. И, конечно, нужно пройти дезинфекцию.

На завод по производству пресервов рыба поступает в замороженном виде, уже разделанной.

«Разморозка сельди происходит в этом помещении на стеллажах. Воздушным способом. Температура воздуха не выше 20 градусов Цельсия», — рассказала начальник пресервного цеха Елена Самородова.

Затем рыбу промывают и отправляют на засолку. По словам Самородовой, в процессе используют соль, пищевые кислоты и консерванты.

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Далее следует стадия созревания, после которой сельдь очищают от шкуры.

«Берем филе, поддеваем с одной стороны. Раз. Одна половинка. Раз. Другая половинка. Все», — показала начальник пресервного цеха.

Один из финальных этапов — нарезка рыбы. Продукт нарезается аккуратными кусочками.

«Кусочки по стандарту должны быть приблизительно одинаковыми для того, чтобы банки выглядели красиво и аппетитно», — уточнила Елена Самородова.

После этого сельдь отправляют на фасовку, где вручную калибруют ее по размеру в банки.

Следующий этап — добавление растительного масла или соуса.

Срок годности у пресервов, в отличие от консервов, гораздо меньше — до четырех месяцев. А после вскрытия — не больше двух дней.

Как выбрать качественную селедку

Продавец Наталья Елисеева объясняет: сельдь должна быть светлая, серебристая, со светлыми глазами без ржавых подтеков. А что насчет икры?

«Выбираем по пузику. Пузико мягкое, там икорка помягче. Если пузико поплотнее, это будет молока», — сказала продавец Вера Непряхина.

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Чтобы выяснить, что продают покупателям, три образца сельди решили отправить на проверку в лабораторию: две банки пресервов из супермаркета и одну рыбу, купленную на развес на рынке.

«В образцах пресервов, которые были упакованы в потребительскую упаковку, мы обнаружили превышение по содержанию дрожжей и общей бактериальной обсемененности. В образце, который был приобретен на рынке, мы обнаружили также превышение по общей бактериальной обсемененности», — рассказала руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Чекменева.

Специалист предупредила, что такая закуска может дорого обойтись любителю соленого.

«При употреблении такой продукции чаще всего происходит расстройство пищеварения с соответствующими симптомами. Могут быть боли в животе, может быть нарушение стула, тошнота, рвота», — перечислила она

Как же обезопасить себя? Нужно покупать сельдь только в проверенных местах, обращать внимание на срок годности и употреблять такой продукт не чаще одного-двух раз в неделю.