На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Об этом передает украинский телеканал «Общественное».
«В Днепре (Днепропетровске — Прим. ред.) слышны звуки взрывов», — говорится в Telegram-канале телеканала.
Примерно через десять минут после этого сообщения появились посты, в которых говорится о повторных взрывах. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине передавали о взрывах в Одессе, Харькове и Николаевской области.
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