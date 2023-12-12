Как «облегчить» традиционные новогодние блюда, чтобы не набрать лишний вес

На Новый год есть можно все блюда, но с соблюдением десяти простых правил.

Новогодние праздники у большинства людей ассоциируется с пышными застольями и сытной едой. Все это затрудняет соблюдение здорового и сбалансированного режима питания.

Но если соблюдать всего несколько правил, получится наслаждаться традиционными новогодними блюдами без вреда для фигуры. Как это сделать, Пятому каналу эксклюзивно рассказала нутрициолог, диетолог и фитнес-тренер Юлиана Кузнецова.

Никакого масла на сковороде

Один из эффективных способов снизить калорийность блюд — это изменить способ приготовления. Вместо жарки или фритюра крайне желательно готовить все на гриле, в пароварке, мультиварке или духовке. Так сохраняется вкус пищи и снижается содержание жира в ней.

Кстати, на масле лучше не готовить вообще (кроме супов и каши). Поэтому лучше использовать посуду с антипригарным покрытием или кулинарные спреи, чтобы как можно меньше использовать масла. Также хороший вариант — заменить привычную бутылочку подсолнечного масла на банку кокосового.

Поменять «бесполезные» ингредиенты на полезные

Снизить калорийность некоторых блюд можно с помощью повышения пищевой ценности. Например, заменить рафинированные зерна на цельнозерновые, то есть белый рис на коричневый или киноа, чтобы увеличить содержание клетчатки в пище.

Заменить мясо на птицу

Чтобы снизить потребление насыщенных жиров, лучше использовать нежирное мясо, птицу без кожи или морепродукты вместо жирного мяса. Например, свинину и баранину заменить на курицу или индейку.

Добавить на тарелку овощи

Самый лучший способ не переедать в праздники — это добавить в свою тарелку много свежих овощей, чтобы обогатить пищу витаминами, минералами и антиоксидантами. Причем в приоритете именно зеленые овощи и зелень, потому что в них не содержится сахар.

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Отказаться от соли

В праздники желательно ограничить потребление соли. Многие традиционные блюда содержат чрезмерное количество соли, что может привести к задержке жидкости и вздутию живота. Как результат — появятся отеки и застой жидкости в организме.

Лучше выбирать соль с низким содержанием натрия или использовать прованские травы, специи и цитрусовые соки.

Важно: солить нужно только готовое блюдо и не макать каждый кусочек в соль.

Контролировать размер порций

На новогодних каникулах на столе и в холодильнике всегда полно вкусностей. Чтобы попробовать их все и при этом не переесть, важно следить за размером порции на тарелке.

Осознанно подходить к потреблению пищи — это один из важнейших пунктов в контроле веса, особенно во время праздников. Не стоит наполнять тарелку до краев, лучше прислушиваться к сигналам своего тела о голоде и сытости. Также каким бы вкусным ни было угощение, жевать нужно размеренно, наслаждаясь каждым кусочком прежде, чем наполнить тарелку повторно.

Лайфхак для каждого — ваш кулак это ваш рекомендуемый объем порции.

Убрать майонез

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Любой традиционный рецепт можно изменить, чтобы сделать его легче без ущерба для вкуса. Магазинные соусы и майонезы лучше заменить на натуральный йогурт или пюре из авокадо. Также можно приготовить домашнюю заправку для салатов: натуральный йогурт, зелень, специи и лимонный сок.

Густые сливки в сливочных супах или десертах можно заменить нежирным или кокосовым молоком.

Вместо рафинированного сахара добавить натуральные подсластители, такие как мед или кленовый сироп. Эти простые замены позволяют значительно снизить калорийность и жирность блюд.

Ограничить сладкое и мучное

Булочки, пирожные, печенье и конфеты не пощадят фигуры. Поэтому их лучше заменить на фрукты или сухофрукты.

Можно поэкспериментировать и приготовить сладости самостоятельно. Для этого понадобится измельчить орехи в мелкую крошку, а сухофрукты в однородную массу. Добавить мед. Скатать небольшие шарики, а чтобы они не липли к рукам, обвалять их в кунжутных или других семечках.

Не налегать на молочные продукты

В заключении эксперт рекомендует ограничить потребление молочных продуктов, либо использовать нежирные сорта и отдать предпочтение кисломолочным продуктам.