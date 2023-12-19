«Нужно много миллионов»: почему Николаю Баскову пришлось влезть в долги

Гонорары Николая Баскова исчисляются миллионами. Что же тогда заставило одного из самых востребованных артистов российской эстрады влезть в долги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Николай Басков признался, что ему пришлось взять кредит. Неужели у народного артиста России закончились деньги? Когда он, наконец, заедет в свой загородный дом? Почему певец никогда не наряжает елку сам? И как Басков учил себя отдыхать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я любым, чем занимаюсь, у меня это забирает много сил и энергии. Потому что такой дотошный во всем. Особенно еще со стройкой, которая у меня идет, уже с ремонтом», — признался артист.

Николай Басков несколько лет строит дом в Подмосковье. Певец купил участок в элитном коттеджном поселке на Рублевке еще в 2014 году. Но развернул такую масштабную стройку, что завершить ее не может до сих пор.

«Медленно, но идет. Слушайте, такое все выстроить…» — уточнил Басков.

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Недавно артист признался: за это время цены на стройматериалы, мебель и технику так выросли, что он даже был вынужден влезть в долги.

«Пришлось взять кредит, потому что все подорожало. Было все так неожиданно. Вообще все: кирпич, цемент, какие-то новые трубы… Я ни о чем не жалею. Вот реально. Я если вижу, что что-то не происходит так, как должно происходить, я к этому очень спокойно отношусь», — рассказал Николай Басков.

«Когда тебе нужна какая-то очень большая сумма денег, и ты не хочешь ее сразу вливать. Конечно, ты знаешь, что у тебя есть много работы, ты востребованный артист, почему бы и нет?» — выразила свое мнение певица Ханна.

«За Колю не волнуйтесь, у него все нормально. Последний кусок хлеба не доедает. Я думаю, что просто он построит дом мечты. А на дом мечты нужно много миллионов, понимаете? А налички, может быть, под рукой сейчас и нет», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Из-за проблем с заграничными поставками Басков обратился к отечественным производителям. И оказалось, что они ничуть не уступают иностранным аналогам.

«Умный дом, например, у всех, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества умный дом. И у меня все работает просто отменно», — отметил исполнитель.

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Артист лично занимался планировкой. Важным условием было, чтобы в одной из комнат нашлось место его главной ценности — уникальной коллекции фарфора.

«Я один из любителей императорского сервиза Николая I, Николая II, Александра III. Он разбросан, его невозможно весь собрать. Но у меня самая большая коллекция. Об этом даже знают в музеях», — похвастался певец.

Теперь Николай Басков работает с утроенной силой, чтобы побыстрее рассчитаться с кредиторами. Берется практически за любые заказы. Новогоднюю ночь он тоже будет встречать на сцене.

«Я работаю в Дубае, поэтому… Так как очень много трат, надо работать. Без остановки пока, потом отдохнем», — заявил артист.

«У него очень много концертов, у него очень много выступлений. Гонорары у него не три копейки, как у наших всех «сбитых летчиков“», — подчеркнул журналист Сорокин.

Басков рассказал: ремонт почти закончен, и он уже готовит особняк к Новому году. Вернее, этим занимается приглашенный дизайнер. Николай предпочитает доверять украшение дома профессионалам.

«Ко мне приезжает компания. Все установит, и мне все нравится. Говорю: „Вы сами придумайте“. Они мне рисунок присылают. Я говорю: „Вот так я хочу“. У меня большая елка прямо перед домом стоит, и там я и делаю ее», — объяснил артист.

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Певец уверяет: он непритязательный клиент. Главное, чтобы все было самое лучшее.

«Мне нравится классический стиль. Все ярко, красиво и дорого. Один раз живем», — признался Николай Басков.

После череды новогодних корпоративов артист планирует вернуться уже не в столичную квартиру, а в дом. Новоселья пока не будет. Басков собирается отдыхать.

«Когда есть возможность, я весь день лежу на диване. Реально. Просто смотрю сериалы. Не встаю с кровати, даже ем в кровати. Вот так прямо целый день. Вы знаете, бездельничество восстанавливает полностью», — рассказал исполнитель.

Николай Басков делится: к такому способу расслабления он пришел только пару лет назад. Ведь для трудоголика лечь и ничего не делать — настоящая мука.

«Это, кстати, очень трудно. Я очень долго приучал себя к этому. Потому что невозможно, знаете, когда человек все время находится в каком-то движении, очень тяжело привыкнуть к тому, чтобы 24 часа в сутки вообще ничего не делать. Просто кайфовать от удовольствия», — объяснил артист.

Лишь с годами Басков понял, что себя надо беречь. А в последнее время лишний раз в этом убедился. Ведь если его организм устанет и даст сбой, то выплачивать кредит за звезду эстрады будет некому.