«У меня сил нет»: Сергей Астахов честно рассказал про скандал на спектакле

Сергей Астахов рассказал о неудачном театральном представлении. Как он объяснил громкий провал на сцене, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал с участием Сергея Астахова. Почему зрители раскритиковали его выступление в Ярославской области? Правда, что актер и его коллеги забывали реплики и матерились во время спектакля? И что ответил на обвинения сам Астахов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы все-таки играем для зрителя, не для себя. Я перед зеркалом не играю дома. Я уже давно не интересен. Я уже насмотрелся», — подчеркнул актер.

Сергей Астахов готовится к выступлению. Вживается в образ легендарного Остапа Бендера. Артист заметно волнуется перед выходом на сцену. Говорит, что староват для роли молодого комбинатора. К тому же недавно его игру раскритиковали. Назвали халтурщиком и непрофессионалом. Все из-за неудачного спектакля, который с треском провалился в Ярославской области.

«Там были отзывы. Человек пять, шесть, семь написали плохие, остальные все нормальные. Вы видите меня на сцене? Вот кто-то говорит, что я наигрываю, кто-то говорит, что я халтурщик. 55 лет работаю. Что-то не замечен в халтуре, а тут прям обхалтурился. Повторюсь, если люди не до конца понимают специфику театра, то что я могу сказать? Это их дело», — рассказал Астахов.

В середине января на сцене Ростова Великого показали спектакль «Что творят мужчины». Билеты стоимостью от 800 до 1200 рублей были раскуплены. Одну из главных ролей исполнил Сергей Астахов. Многие зрители негативно отозвались о постановке. По их словам, актеры вели себя странно: матерились, забывали реплики. Они подозревают, что некоторые из артистов были в нетрезвом виде.

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«Фразы „Я забыл слова“ или „Мы даже не репетировали“ звучали со сцены во время спектакля».

«Неужели нам можно показывать эту ерунду? Типа съедим, мы ведь «деревня».

Сергей Астахов не ожидал такой реакции. Спустя неделю он записал видеообращение. Пообещал вернуть деньги за неудачный спектакль.

«Я уже говорил зрителям со сцены и объяснял ситуацию, почему спектакль, я признаю, действительно был плохим. Все пошло не так, как это должно было быть», — уточнил артист.

«Не бывает взлетов без падений. И если у тебя случился какой-то неудачный опыт, то ты можешь только сделать какие-то выводы для того, чтобы будущие проекты были удачными. Не бывает, когда только белая полоса в твоей жизни. Это абсолютно нормально», — высказался певец Илья Гуров.

«Все артисты не просто так находятся на этом Олимпе. Это очень-очень большой труд, тернистый», — заявила певица Виолетта Чиковани.

Однако актер не считает себя виноватым. Он говорит: зрители не поняли задумку режиссера.

«Я нахожусь на сцене, поэтому не могу себе позволить материться. Но в спектакле требовалось крепкое русское словцо. Поэтому мы его и завуалировали», — объяснил Астахов.

«Если артист или режиссер говорит, что его не поняли, то это их проблема. Они работают для зрителя, они работают для нас, поэтому мы должны все понять. Цель искусства — удовлетворить потребности общества, а не свои амбиции», — подчеркнул светский журналист Феликс Грозданов.

Также Сергей Астахов заявил, что его подставили коллеги. Один из артистов заболел накануне спектакля, а приглашенный человек не справился с задачей.

«Отменять спектакль? Нет. Хотели ввести другого. Он не выучил текст. Спектакль был не очень хороший, плохой. Людям многим не понравилось. Я же приехал. Я не болел. Я говорил свой текст. Поэтому коллектив актерский — это когда все вместе. Один подводит, сыпется все», — сказал Астахов.

Актер признался: у него уже нет сил бороться с критикой в свой адрес. Последние месяцы Сергей провел в дороге. Гастролировал по городам России. И сильно устал.

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«Я в прошлом году сыграл 200 городов. У меня сил нет. Я иногда бывает чуть лучше, иногда чуть хуже. Бывает еще как-то. Я вообще не люблю… Я бы не играл вообще», — признался он.

К тому же четыре месяца назад актер во второй раз стал отцом. Его избранница Виктория Савкеева, которая младше звезды на 16 лет, родила сына Александра. Астахов признается: полноценный сон и отдых стали для него непозволительной роскошью.

«Когда спит, высыпаюсь. Точнее, тоже не высыпаюсь. Жду, когда закричит. Сейчас много забот. Вот сейчас приеду вечером, мне надо лампочки вкрутить», — заявил артист.

Сергей Астахов с трудом выдерживает сумасшедший ритм. Они с Викторией не стали пользоваться услугами няни. После работы актер берет все заботы о ребенке на себя, чтобы возлюбленная могла отдохнуть.

«Боюсь, чтобы коляска ехала хорошо. Боюсь, чтобы в окно не надуло, не простудились ушки. Боюсь, чтобы вода была теплая, чтобы градусник не лопнул в этой штуке. Ребеночек — существо, и хочется его максимально оберегать. Одним словом, ответственность», — уточнил Астахов.

Артист хотел бы сделать паузу в работе и проводить как можно больше времени с сыном. Но нужно содержать семью.

«Я хотел бы годика два не работать вообще. За 90 дней у меня 70 городов. И в каждом надо сыграть», — признался он.

Несмотря на усталость, Астахов рад, что в свои 54 востребован. У него молодая избранница и сын. Связывать себя узами брака артист пока не спешит. Он уверяет: их с Викторией и так все устраивает.