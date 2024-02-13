Сложно распознать: чем опасен аляскинский вирус для владельцев кошек

Многие владельцы домашних питомцев даже не подозревают, какую опасность могут представлять их любимцы.

На полуострове Кенай самого северного штата США — Аляски — впервые зафиксирован случай летального исхода от нового вируса. Ученые уже окрестили эту инфекцию по имени региона. Она получила название аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) или аляскинская оспа. При госпитализации пострадавший упомянул, что его оцарапала бездомная кошка, забравшаяся в дом. По словам медиков именно пушистое животное могло стать причиной заболевания жителя Аляски.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор исключил риск завоза инфекции в Россию, становится немного не по себе от странного заболевания, способного уносить жизни людей.

Стоит ли бояться миру новой эпидемии и чем выявленная в США инфекция похожа на натуральную оспу, эксклюзивно Пятому каналу рассказали эпидемиолог Николай Крючков и академик РАН Вадим Покровский.

Как передается аляскапокс

Аляскапокс — это относительно новая разновидность ортопоксвирусов, представляющих особую опасность для животных. Однако через четвероногих посредников подхватить инфекцию способны и люди.

Существует несколько разновидностей вируса, которые очень похожи на аляскапокс. В первую очередь, это возбудители натуральной оспы, последний случай которой был зафиксирован в 1977-м, а также вакцинии, использовавшейся для изготовления прививок от данного типа болезней, оспы обезьян и других, менее опасных для человека.

Инцидент с летальным исходом пациента стал седьмым диагностированным случаем заражения этим вирусом в мире. Однако в прошлые разы аляскинскую оспу выявляли в более северном районе — Фэрбенксе. Впервые вирус неизвестного свойства зафиксировали в 2015-м. Тогда за медицинской помощью обратилась женщина. Картина ее заболевания свидетельствовала о неизвестной разновидности ортопоксвируса. Вирусологам долго не удавалось понять, что за инфекцию они нашли.

«Она [инфекция] впервые была обнаружена в 2015 году, а геном расшифровали только в 2019-м», — отметил эксперт.

Пока не было зафиксировано ни одного случая, когда вирус аляскинской оспы передавался от человека к человеку. Все пострадавшие подхватили инфекцию от животных. Особую опасность в распространении инфекции представляют мелкие грызуны: мыши, крысы, полевки, землеройки и другие. От них подхватить вирус даже при непродолжительном контакте могут и домашние питомцы и скот, а потом невольно передать болезнь хозяевам.

По всей видимости, для аляскинской оспы характерен такой механизм, но этот вопрос все еще не до конца изучен.

Какие симптомы имеет аляскинская оспа

Признаки аляскинской оспы сходны с теми, что присущи другим инфекциям этой группы, например, оспе обезьян. Характерными чертами заболевания считаются:

крупные и болезненные высыпания и волдыри;

воспаление лимфоузлов;

повышенная температура тела;

повышенная утомляемость;

боли в мышцах и суставах.

При попадании в организм вторичной инфекции могут возникать поражения внутренних органов. В особенности страдают почки, легкие и нервная система, но такой вариант, судя по статистике, редок.

В случае легкой формы заболевания симптомы довольно быстро проходят. Срок восстановления занимает три-четыре недели. Однако есть случаи, когда кожные проявления затягиваются на гораздо большее время — до нескольких месяцев.

Чем опасен новый вирус аляскапокс

Первые шесть пациентов, которые подхватили этот вирус, смогли восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Седьмому не повезло из-за множества сопутствующих факторов.

«Это был человек из группы риска, то есть пожилой и принимавший иммунодепрессанты (лекарства, которые назначаются при трансплантациях внутренних органов и аутоиммунных заболеваниях для искусственного снижения иммунитета. — Прим. ред.). С его слов, была дикая кошка в доме, она его поцарапала, после чего возникли проявления, характерные для аляскапокс», — прокомментировал врач-эпидемиолог.

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В связи с тем, что организм не смог бороться с инфекцией должным образом, болезнь дала осложнения на почки. Именно их поражение и считается причиной летального исхода у жителя полуострова Кенай.

Влияние вируса на человека исследователи продолжают изучать. Много вопросов у врачей и ученых насчет происхождения данной инфекции и ее свойствах.

«Большинство инфекций у людей, которые были известны, относились к кладе (группе организмов, имеющих общего предка. — Прим. ред.) Старого Света. Но также есть клада Нового Света. <…> Его представители вызывали и вызывают заболевания у животных и некоторых млекопитающих. А аляскапокс, судя по результатам генетического анализа, ни к одному, ни к другому нельзя отнести», — прокомментировал эксперт.

По словам специалиста, новый возбудитель нужно отнести к особой третьей кладе ортопоксвирусов. Однако точно известно, что появилась инфекция давно, но за время своего существования значительно изменилась.

«Сам по себе вирус, видимо, не новый. Но произошла какая-то реактивация. Сколько лет назад — сказать сложно, но, скорее всего, не так давно. И естественно, поскольку это занос, то заболевание распространялось среди животных, и до людей дошло не сразу», — рассказал врач.

Несмотря на большое количество вопросов к этой истории, появление нового вируса — явление не уникальное. Если посмотреть данные за последние 15 лет, то в мире за указанный период выявили три ранее не зафиксированные инфекции. Так, например, в начале 2010-х произошли вспышки заболеваемости животных в Италии и Грузии. Случаи заражения человека также встречались, но в значительно меньшей степени.

Почему возникла вспышка аляскопокса

Возможных причин того, что новый вирус начал распространяться довольно много, но, вероятно, в какой-то момент уснул или существовал в районах, недоступных человеку.

«Конечно, остается вероятность, что этот вирус как-то циркулировал, но до людей, что называется, совсем не доходил, и на него внимания такого не обращали. Такое тоже может быть за счет, например, приобретенных каких-то мутаций», — прокомментировал эпидемиолог Крючков.

Причиной подобного рода вспышки также могут быть изменения в образе жизни грызунов, переносящих данных возбудителей, например, расширение их зоны обитания. Но пока официальных данных по миграции грызунов на Аляске нет.

Если говорить о заболеваемости людей, то в значительной степени злую шутку сыграла победа над натуральной оспой. Из-за того, что инфекция считается уничтоженной, люди перестали делать прививку от данного вируса. Одним из важных компонентов вакцины является вирус вакцинии, с помощью которого удается приучить иммунитет бороться с более опасными ортопоксвирусами, в том числе оспой обезьян и аляскапоксом. И на протяжении уже почти трех поколений подобных мер не применяют.

«Это связывают в значительной степени <…> с ослаблением выраженного коллективного иммунитета за счет меньшей представленности в популяции прослойки, которая была иммунициирована от натуральной оспы», — рассказал врач.

Сыграть свою роль в распространении новой инфекции могли и антропогенные факторы такие, как расширение городов и увеличение промышленности.

Как обезопасить кошек от аляскопокса

В группе риска по заболеванию не только люди, но и их главные любимцы — кошки. Именно через них зачастую хозяева способны подхватить вирус. Дело в том, что они непосредственно контактируют с разносчиками болезни — грызунами.

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Механизм передачи пока не совсем ясен, но есть два наиболее вероятных способа:

через жидкости (кровь, слюну), например, при укусе;

при царапании.

Однако в первом случае пушистый любимец сам должен быть заражен и иметь какие-либо проявления заболевания. Но если он переносит возбудителей опасных болезней в своих лапах, то сам питомец может быть здоров.

«Есть, например, болезнь, называется болезнь кошачьих царапин. Она как раз связана с тем, что кошки ловят грызунов, и на костях остается там какая-то кровь этих грызунов. И если она потом поцарапает человека, то он как раз можем заболеть болезнью кошачьих царапин», — прокомментировал академик РАН Покровский.

Однако владельцам кошек стоит знать, что у данного вида животных эволюционно очень крепкий иммунитет, поэтому многие инфекции на них не влияют.